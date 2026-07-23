La propuesta de Carlos Slim para trabajar solo tres días con jornadas de 12 horas, mismo sueldo y jubilación a los 75 años

El empresario defiende concentrar entre 33 y 36 horas semanales en tres días, mantener el sueldo y retrasar la jubilación para ampliar el empleo formal. Su modelo no forma parte de la reforma mexicana, que reducirá el máximo semanal hasta las 40 horas en 2030.

Carlos Slim expresó públicamente su rechazo a reducir de forma general la semana laboral de 48 a 40 horas. En diciembre de 2023 sostuvo que era preferible conservar más tiempo de trabajo para proteger los ingresos. La reforma aprobada en 2026, sin embargo, establece expresamente que la reducción no podrá provocar una bajada de sueldos, salarios o prestaciones.

La propuesta de Carlos Slim concentra la semana laboral en solo tres días

El fundador de Grupo Carso plantea trabajar tres días a la semana, con jornadas diarias de 11 o 12 horas. El resultado sería una carga de entre 33 y 36 horas semanales, cuatro días libres y el mismo salario. Según su planteamiento, las empresas podrían organizar turnos rotativos para contratar a más trabajadores, especialmente jóvenes.

La idea es anterior a la actual reforma laboral de 40 horas. Slim ha defendido este modelo desde hace años y lo presentó en distintos foros empresariales. Su propuesta también incluye prolongar la vida laboral hasta los 75 años, al considerar que el aumento de la longevidad obliga a modificar los sistemas de trabajo y jubilación.

La reforma laboral de 40 horas se aplicará gradualmente hasta 2030

El decreto publicado el 1 de mayo de 2026 fija una transición progresiva. La jornada máxima continuará en 48 horas durante 2026, bajará a 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y alcanzará las 40 horas semanales en 2030. Las empresas disponen hasta finales de 2026 para preparar sus procesos internos.

La norma no impone una semana laboral de cuatro días. Las horas podrán distribuirse mediante acuerdo entre empleadores y trabajadores, mientras se mantiene al menos un día de descanso por cada seis trabajados.

La jornada ordinaria diurna seguirá limitada a ocho horas diarias. La suma del horario ordinario y extraordinario podrá alcanzar un máximo de 12 horas en un día, pero las horas adicionales estarán sujetas a límites semanales y deberán pagarse con los recargos establecidos. El esquema regular de tres jornadas de 12 horas propuesto por Slim no se incorpora automáticamente al marco laboral.

Los turnos de 12 horas pueden elevar la fatiga y los riesgos laborales

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos recoge investigaciones que estiman un aumento del 28% en el riesgo de accidentes y errores durante turnos de 12 horas frente a jornadas de ocho. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional también advierte de que los horarios prolongados pueden favorecer la fatiga, el estrés y la pérdida de concentración.

El efecto depende del tipo de actividad, la carga física, el horario nocturno, las pausas y el periodo de recuperación. Los turnos extensos requieren mayores medidas preventivas en sectores como sanidad, transporte, construcción, industria y atención de emergencias.

La jubilación a los 75 años no forma parte de la normativa vigente

En el régimen del IMSS, la pensión por cesantía en edad avanzada puede solicitarse desde los 60 años y la pensión de vejez desde los 65, siempre que se cumplan las semanas de cotización y el resto de los requisitos. La propuesta de Slim no modifica estas edades ni obliga a los trabajadores a permanecer empleados hasta los 75 años.

La modificación aprobada regula la duración de la jornada y las horas extraordinarias, pero no eleva la edad de retiro. Una medida de ese alcance necesitaría una reforma específica del sistema de pensiones. Para los trabajadores, el cambio aplicable será la reducción gradual de horas que comenzará el 1 de enero de 2027.