La Inspección intensifica el control en bares y restaurantes por excesos de las 40 horas de jornada laboral

Trabajar ocho horas al día durante seis días a la semana supera el máximo de 40 horas ordinarias y convierte el exceso en horas extraordinarias, con sanción y compensación obligatoria. El Estatuto de los Trabajadores fija en 40 horas semanales, de promedio en cómputo anual, la jornada ordinaria máxima (artículo 34.1). Cuando una empresa organiza turnos por encima de ese límite, se expone a infracciones y a tener que regularizar las horas extra generadas.

El caso de la jornada de seis días en hostelería y el exceso de horas extra

En el caso planteado, la jornada de seis días con ocho horas diarias suma 48 horas semanales. Esto supone ocho horas extraordinarias cada semana y, extrapolado a un año, rebasa con creces el tope de 80 horas anuales que permite el artículo 35.4 del Estatuto.

¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre exigir y justificar horas extraordinarias? Las horas extraordinarias son, por regla general, voluntarias. Solo podrían ser obligatorias si así lo prevé el convenio colectivo o el contrato individual, y no por una decisión unilateral basada en necesidades habituales del negocio.

El texto analizado recuerda que las horas extra solo serían exigibles en supuestos excepcionales de fuerza mayor, como siniestros o daños extraordinarios y urgentes que deban prevenirse o repararse. En este sentido, un pico de producción o la simple organización del trabajo no justifican imponerlas.

Multas de la LISOS y el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) califica como infracción grave tanto superar el límite legal de horas extraordinarias como no compensarlas. Las sanciones económicas oscilan entre 751 y 7.500 euros, según la gravedad del incumplimiento y el número de trabajadores afectados.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) es el organismo encargado de imponer estas multas cuando detecta este tipo de prácticas.

Cómo se compensan las horas extra, qué pasa sin registro y cómo reclamarlo

La empresa no solo se enfrenta a la sanción: también debe compensar todas las horas extraordinarias. El artículo 35.2 permite dos vías: descanso equivalente dentro de los cuatro meses siguientes o abono con un recargo mínimo del 75 por ciento sobre la hora ordinaria.

Si no existe un registro horario adecuado, la situación se agrava. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que, sin un registro fiable, la carga de la prueba se invierte y se presumen ciertas las horas que declare el trabajador.

Por último, los camareros pueden denunciar ante la Inspección o reclamar ante el Juzgado de lo Social, sin abogado ni procurador si la cuantía no supera los 2.000 euros. En estos casos, los tribunales suelen añadir un interés por mora del 10 por ciento sobre las cantidades salariales adeudadas, no sobre indemnizaciones u otras cuantías.