El SEPE permite cobrar una ayuda a los mayores de 65 años si la Seguridad Social deniega la pensión

El SEPE permite seguir cobrando una ayuda a los mayores de 65 años que no pueden acceder a la pensión contributiva de jubilación. Para ello, deberán acreditar que no reúnen los requisitos y cumplir con el límite de rentas exigido.

El Servicio Público de Empleo Estatal ofrece una vía de protección para aquellos trabajadores que han superado los 65 años, han agotado el paro y no tienen derecho a una pensión contributiva de jubilación. ¿Qué pasa entonces si la Seguridad Social deniega la pensión? En estos casos, el subsidio para mayores de 52 años puede mantenerse siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Quién puede cobrar la ayuda del SEPE tras cumplir los 65 años

La ayuda está dirigida a personas mayores de 65 años que no alcanzan los requisitos de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva de jubilación. El SEPE contempla esta situación para evitar que estos trabajadores queden sin ingresos.

En 2026, para jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión es necesario acreditar 38 años y tres meses cotizados. Quienes no lleguen a ese periodo deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses.

Además, en 2027 se volverá a retrasar la edad ordinaria de jubilación hasta los 67 años para quienes no acrediten 38 años y seis meses cotizados. Por tanto, no todos los trabajadores que cumplen 65 años pueden jubilarse automáticamente con una pensión contributiva.

Requisitos que exige el SEPE para mantener el subsidio después de los 65

El subsidio que puede seguir cobrando este colectivo es el de mayores de 52 años. Se trata de una ayuda asistencial que puede mantenerse hasta que la persona reúna los requisitos para acceder a la jubilación. Además, cotiza para la pensión, algo clave para quienes todavía necesitan sumar periodos de cotización.

Antes de continuar con la ayuda, el interesado debe conseguir una certificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que conste que no cumple los requisitos para jubilarse. Ojo, porque sin este documento no podrá justificar ante el SEPE que necesita seguir cobrando el subsidio. Los pasos básicos son los siguientes:

Solicitar al INSS el certificado que acredite que no se tiene derecho a la pensión contributiva.

Presentar la documentación ante el SEPE para mantener el subsidio.

Cumplir el límite de rentas y firmar el acuerdo de actividad.

El beneficiario no puede tener rentas propias mensuales superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente. Con la subida actual del SMI, ese límite queda en torno a los 900 euros mensuales.

Prestación o límite Cantidad indicada Subsidio para mayores de 52 años 480 euros Límite de rentas mensual aproximado 900 euros Pensión no contributiva anual 8.803,20 euros Pensión no contributiva mensual 628,80 euros

Por lo tanto, si se supera ese nivel de ingresos, no se podrá mantener esta ayuda. Además, el SEPE exige firmar un acuerdo de actividad para continuar percibiéndola.

Qué ocurre con la pensión no contributiva de jubilación del IMSERSO

Los mayores de 65 años que no tienen derecho a la pensión contributiva también pueden solicitar una pensión no contributiva de jubilación. Esta prestación está destinada a ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica.

Para acceder a ella, será necesario demostrar una carencia de rentas propias que no supere los 8.803,20 euros anuales. Esta cantidad coincide con el importe que reciben los beneficiarios de una PNC, fijado en 628,80 euros mensuales.