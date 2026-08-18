La gigantesca tuneladora que ha perforado 11 kilómetros bajo uno de los mayores ríos del mundo a casi 90 metros de profundidad

La tuneladora Linghang completó el 29 de marzo de 2026 los 11,18 kilómetros del tramo situado bajo las aguas del río Yangtsé. La máquina había partido el 29 de abril de 2024 desde la isla de Chongming, en Shanghái, y llegó 23 meses después a la orilla meridional, en la ciudad de Taicang. El Ministerio de Transporte de China presenta el recorrido como la mayor excavación continua lograda por una tuneladora de gran diámetro de la categoría de 15 metros.

Linghang recorrió 11,18 kilómetros bajo las aguas del Yangtsé

La denominación excavación continua no significa que la tuneladora trabajase durante 23 meses sin detenerse. El récord indica que una única máquina avanzó desde el mismo frente de excavación, sin ser desmontada ni trasladada a otro pozo para continuar el recorrido.

El proyecto completo contempla una distancia de excavación desde un único frente de 11,325 kilómetros. De esa cifra, 11,18 kilómetros corresponden al tramo bajo el agua completado en marzo. Esta distinción resulta necesaria para evitar presentar ambas mediciones como si describieran exactamente el mismo punto de la obra.

Linghang todavía debía desplazarse hasta el pozo número 2, construido en Taicang para recibir la máquina, efectuar las tareas de mantenimiento y preparar su posterior puesta en marcha. El túnel forma parte de las grandes infraestructuras ferroviarias chinas, junto con proyectos como el túnel bajo el Bohai, diseñado para reducir varias horas de viaje mediante una conexión ferroviaria submarina.

Una máquina de 4.000 toneladas preparada para soportar altas presiones

La tuneladora tiene una cabeza de corte de 15,4 metros de diámetro, mide aproximadamente 148 metros de longitud y pesa cerca de 4.000 toneladas. Fue desarrollada para perforar el túnel Chongtai, una de las principales obras del corredor ferroviario entre Shanghái, Nankín, Hefei, Chongqing y Chengdu.

Linghang incorpora el sistema inteligente I-TBM, que controla parámetros como la presión de la cámara, la trayectoria de la máquina y la extracción del material. También dispone de juntas para soportar altas presiones, un cojinete principal de larga duración y una cabeza de corte resistente al desgaste provocado por los limos y las arenas.

Una tuneladora de escudo trabaja mediante una gran rueda frontal que corta y desmenuza el terreno. El cuerpo cilíndrico protege el espacio de trabajo y sostiene temporalmente la excavación. A medida que avanza, la máquina instala anillos de hormigón prefabricado que forman el revestimiento estanco del túnel.

El punto más profundo del trazado alcanza 89 metros y puede soportar presiones de hasta 0,9 megapascales. La máquina también tuvo que cruzar el cauce principal, los diques del Yangtsé, terrenos con abundante agua y una zona protegida para los recursos pesqueros del río.

El túnel permitirá que los trenes circulen a 350 km/h

El túnel Chongtai tendrá una longitud total de 14,25 kilómetros y contará con dos vías dentro de una única galería. La infraestructura ha sido diseñada para que los trenes de alta velocidad puedan atravesar el Yangtsé a 350 kilómetros por hora sin reducir su velocidad.

La gran sección de la galería responde, entre otros factores, al comportamiento del aire dentro de los túneles ferroviarios. Cuando un tren entra a gran velocidad, empuja el aire situado delante y genera cambios de presión. Este fenómeno se intensifica cuanto menor es el espacio disponible alrededor del convoy.

Un túnel de mayor diámetro reduce el llamado efecto pistón y limita las variaciones de presión que pueden afectar a los pasajeros y a la infraestructura. Las redes ferroviarias europeas también han tenido que resolver retos semejantes en obras como los túneles bajo los Alpes, utilizados para desplazar viajeros y mercancías mediante grandes corredores subterráneos.

Cuando el corredor entre en servicio, Chongming quedará incorporada a la red china de alta velocidad. Las autoridades de Suzhou calculan que el viaje entre Chongming y la estación de Shanghái Baoshan, pasando por Taicang, podrá reducirse a unos 17 minutos. La documentación oficial publicada en enero de 2026 situaba la disponibilidad para la circulación durante la segunda mitad de 2029.

Linghang no es la tuneladora más grande del mundo en términos absolutos

Linghang está considerada la tuneladora de mayor diámetro utilizada en un proyecto ferroviario de alta velocidad. Sin embargo, no posee el récord absoluto entre todas las tuneladoras construidas.

Guinness World Records atribuye ese reconocimiento a la Herrenknecht Mixshield S-880 Qin Liangyu. La máquina fue empleada para perforar un túnel viario submarino en Hong Kong y tenía un escudo de 17,63 metros de diámetro, 120 metros de longitud y un peso de 4.850 toneladas.

La comparación debe realizarse con cautela. En Linghang se publica habitualmente el diámetro de la cabeza de corte, mientras que Guinness utiliza el diámetro del escudo para la máquina S-880. El récord de la tuneladora china se refiere específicamente a los proyectos ferroviarios de alta velocidad y a la longitud excavada desde un único frente.

La información original facilitada situaba el recorrido en 11,325 kilómetros y explicaba las dimensiones, la profundidad y el funcionamiento de la máquina. Las fuentes oficiales consultadas permiten precisar que el tramo bajo las aguas del Yangtsé terminado el 29 de marzo fue de 11,18 kilómetros.