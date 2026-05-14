Así es el nuevo tren submarino a 250 km/h para reducir un trayecto de horas a minutos

Hay viajes que, por más mapas y tecnología que tengamos, siguen pareciendo una vuelta enorme. Eso ocurre entre Dalian y Yantai, dos ciudades chinas separadas por el Mar de Bohai y conectadas hoy con trayectos bastante largos. Por carretera, el recorrido entre una península y otra puede rondar las seis horas. En ferry, el viaje se estira a poco más de ocho horas, que ya es tiempo de sobra para mirar el reloj unas cuantas veces. China quiere recortar esa distancia con el Bohai Strait Tunnel, un proyecto ferroviario submarino pensado para circular a 250 kilómetros por hora. La idea es cubrir 123 kilómetros en unos 40 minutos y facilitar tanto el movimiento de pasajeros como el transporte de mercancías.
¿Qué es el Bohai Strait Tunnel y por qué China quiere construirlo bajo el Mar de Bohai?
El Bohai Strait Tunnel es el proyecto con el que China busca conectar dos penínsulas por debajo del mar. La conexión tendría como puntos clave a Dalian y Yantai, dos ciudades entre las que actualmente el viaje por tierra o por ferry supone una pérdida importante de tiempo.
El objetivo no es solo que la gente llegue antes. También se busca que las empresas puedan mover mercancía de forma más rápida y eficiente, porque en logística el tiempo casi siempre acaba convertido en dinero, y ahí no suele haber demasiada poesía.
|Dato clave
|Información aportada
|Proyecto
|Bohai Strait Tunnel
|Ubicación
|Mar de Bohai
|Ciudades conectadas
|Dalian y Yantai
|Distancia prevista
|123 kilómetros
|Velocidad estimada
|250 kilómetros por hora
|Tiempo de viaje previsto
|40 minutos
|Trayecto actual en auto
|Aproximadamente 6 horas
|Trayecto actual en ferry
|Poco más de 8 horas
|Inversión estimada
|Entre 220.000 y 300.000 millones de yuanes
|Puesta en operación estimada
|Hacia el año 2035
En otras palabras, el proyecto intenta transformar un trayecto que ahora obliga a rodear por tierra o a cruzar en ferry. Pasar de seis u ocho horas a unos 40 minutos sería un cambio enorme para pasajeros, empresas y corredores comerciales.
Cómo será el tren submarino que viajará a 250 kilómetros por hora
El diseño contempla tres galerías paralelas. Dos estarían destinadas a la circulación de trenes y una central se reservaría para operaciones de emergencia y mantenimiento, es decir, para actuar ante incidencias o realizar revisiones técnicas sin improvisar a última hora.
Otro punto importante es que la conexión apunta a integrarse con la red china de alta velocidad. Eso permitiría combinar tramos terrestres y submarinos sin cambiar de vagón, algo más cómodo para los pasajeros y más ágil para el transporte de mercancías.
Por qué construir un tren bajo el mar de Bohai es tan complicado
Construir bajo el mar no consiste simplemente en abrir un túnel grande y meter trenes. Los ingenieros deberán resolver desafíos como crear un sistema impermeable, que impida filtraciones de agua, y garantizar una ventilación suficiente, es decir, mecanismos que renueven y controlen el aire dentro de la infraestructura.
Además, el área presenta fallas sísmicas y una geología marina compleja. Por eso, los planes incluyen sistemas de ventilación avanzados, sensores de filtraciones, centros de control en tiempo real y protocolos específicos de rescate y evacuación, que son procedimientos preparados para actuar de forma ordenada en caso de emergencia.
Cuándo podría empezar a funcionar el tren submarino de alta velocidad
Las obras se encuentran actualmente en etapa de planificación y evaluación técnica. Esto quiere decir que el tren todavía no está en funcionamiento y que el proyecto debe superar fases clave antes de convertirse en una conexión real entre Dalian y Yantai.
Con la información disponible, la estimación apunta a que podría comenzar a operar hacia el año 2035. Su finalidad sería ampliar la red de alta velocidad y reforzar los corredores logísticos destinados tanto al comercio interno como a la exportación.
Qué tecnologías y efectos económicos se esperan alrededor del proyecto
China también planea incorporar sistemas de monitoreo en tiempo real y mantenimiento predictivo. Este último término se refiere a utilizar datos para anticipar posibles fallos antes de que se conviertan en averías, una especie de revisión preventiva para evitar sustos mayores.
Además, se espera que la construcción del Bohai Strait Tunnel genere miles de empleos en la región e impulse la economía local. La obra también fomentaría el desarrollo de infraestructuras complementarias, beneficiaría a las comunidades cercanas y potenciaría el comercio regional.
Qué deben tener en cuenta pasajeros y empresas si el túnel avanza
La parte práctica es clara: por ahora, el proyecto no cambia los desplazamientos actuales porque sigue en planificación y evaluación técnica. Sin embargo, si avanza hacia la operación prevista para 2035, tanto pasajeros como empresas tendrán que mirar con lupa cómo afecta a sus rutas y tiempos.
Antes de reorganizar viajes o envíos, conviene tener presentes estos puntos:
- Comprobar si el proyecto pasa de la planificación a una fase operativa real.
- Comparar el ahorro de tiempo frente a las seis horas aproximadas en auto y las más de ocho horas en ferry.
- Revisar si la conexión permite combinar tramos terrestres y submarinos sin cambiar de vagón.
- Valorar el impacto logístico para mercancías, especialmente en comercio interno y exportación.
Por lo tanto, el gran atractivo del Bohai Strait Tunnel está en convertir una conexión lenta en un corredor mucho más directo. Si el calendario previsto se cumple, el salto para Dalian y Yantai sería considerable: de varias horas de viaje a unos 40 minutos bajo el Mar de Bohai.