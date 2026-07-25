La firma textil lowcost holandesa cerrará 13 tiendas en España tras sellar el acuerdo definitivo del ERE

La cadena textil holandesa reduce de 15 a 13 los establecimientos afectados por el despido colectivo. Las tiendas de Burriana y Cartagena seguirán abiertas y los trabajadores despedidos recibirán hasta 33 días por año trabajado.

Zeeman reducirá su red comercial en España tras alcanzar un acuerdo con UGT, CCOO y Fetico sobre el Expediente de Regulación de Empleo. El procedimiento comenzó el 1 de junio de 2026 y terminó con un pacto que contempla el cierre de 13 tiendas, mejores indemnizaciones y medidas de apoyo para la plantilla afectada.

Zeeman reduce el ERE y mantiene abiertas las tiendas de Burriana y Cartagena

La propuesta inicial de la compañía contemplaba el cierre de 15 establecimientos. Tras la negociación con los representantes de los trabajadores, la cifra se ha reducido a 13 y quedan fuera del expediente las tiendas situadas en Burriana, Castellón, y Cartagena, Murcia.

Esta modificación permite rebajar el número de salidas forzosas planteadas al inicio del proceso. Los sindicatos consideran que el acuerdo mejora la protección laboral y económica de los empleados, aunque el ajuste seguirá afectando a una parte de la red nacional de Zeeman.

La relación inicial de centros afectados incluía establecimientos de comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia. El acuerdo definitivo salva los dos locales citados, mientras mantiene el cierre previsto para los otros 13 puntos de venta.

Las indemnizaciones del ERE de Zeeman alcanzan 33 días por año trabajado

Las salidas forzosas y las voluntarias vinculadas a una permuta tendrán una indemnización de 33 días de salario por cada año trabajado, con un límite máximo de 24 mensualidades.

Zeeman abonará además 15 días de salario correspondientes al periodo comprendido entre la fecha efectiva de salida del empleado y la finalización oficial de su contrato. Esta cantidad se sumará obligatoriamente a la compensación pactada.

El acuerdo establece condiciones diferentes para las adscripciones voluntarias puras. Se trata de trabajadores que no estaban afectados directamente por el ERE y que decidan salir de la empresa sin participar en una permuta.

En estos casos, la indemnización será de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, mediante la fórmula de despido objetivo.

Randstad gestionará la recolocación y habrá protección para mayores de 55 años

El pacto incorpora un plan de recolocación externa gestionado por Randstad. Este servicio estará dirigido a facilitar la reincorporación al mercado laboral de las personas que pierdan su puesto como consecuencia del cierre de las tiendas.

Los empleados mayores de 55 años contarán con el correspondiente convenio especial con la Seguridad Social, según las condiciones previstas en la legislación vigente. Esta medida busca proteger sus cotizaciones durante el periodo posterior a la salida de la empresa.

También se constituirá una comisión de seguimiento con ocho integrantes. Cuatro representarán a la dirección de Zeeman y otros cuatro a la parte social. Este órgano supervisará la aplicación del acuerdo y atenderá los posibles conflictos que aparezcan durante su ejecución.

Qué supone el cierre de 13 tiendas para la plantilla de Zeeman

El acuerdo pone fin al periodo de consultas abierto a comienzos de junio y confirma un recorte de la presencia comercial de la cadena holandesa en España.

UGT, CCOO y Fetico han valorado favorablemente el resultado al considerar que reduce el impacto de la propuesta inicial y ofrece unas condiciones económicas más beneficiosas para quienes deban abandonar la compañía.

El cierre de los establecimientos obligará ahora a aplicar las indemnizaciones, el plan de recolocación y las medidas específicas para los empleados de mayor edad. La comisión paritaria será la encargada de vigilar que todo el proceso se ajuste a lo firmado.