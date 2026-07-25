Un día de trabajo y 1.588 euros por vender el cobre escondido en las paredes de una casa

El profesional llevó a una chatarrería autorizada el cobre retirado al renovar una vivienda y recibió 1.588 euros. La cifra muestra el valor que todavía conservan algunas instalaciones antiguas.

Una reforma integral puede generar materiales con un valor considerable. Santiago reunió las tuberías y piezas de cobre desmontadas de una casa, llenó su furgoneta y las vendió en un centro de recuperación. El vídeo difundido por Fontamadrid recoge un pago total de 1.588 euros en una sola jornada, un caso que también ha sido recogido por COPE y El Blog Salmón.

Cómo logró Santiago cobrar 1.588 euros por las tuberías de cobre

El trabajo comenzó con el desmontaje completo del antiguo sistema de fontanería. Tras retirar tubos, codos, llaves y otras piezas, el profesional cargó el material en su vehículo y lo trasladó hasta una chatarrería.

No se ha publicado el peso total del lote ni el importe pagado por cada kilogramo. Por este motivo, los 1.588 euros no pueden utilizarse como referencia para calcular cuánto cobre habrá en otra vivienda o cuál será el ingreso obtenido después de una reforma similar.

La cantidad recibida tampoco representa necesariamente el beneficio neto del trabajo. Hay que considerar el tiempo empleado en desmontar y clasificar las piezas, el transporte y los gastos asociados a la actividad profesional. El presupuesto o el acuerdo con el propietario también debería establecer quién conserva los materiales retirados.

Por qué el cobre retirado de una reforma puede alcanzar tanto valor

El cobre es muy apreciado por su conductividad eléctrica, su resistencia y sus múltiples usos en la construcción, las redes energéticas, los vehículos y la industria. Además, puede reciclarse repetidamente sin perder sus propiedades, lo que mantiene su demanda entre las empresas recuperadoras.

Su cotización internacional ha reforzado este interés. El 29 de enero de 2026, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres alcanzó un máximo histórico de 14.527,50 dólares por tonelada, aunque posteriormente registró importantes oscilaciones.

Las chatarrerías no pagan directamente el precio marcado en los mercados internacionales. El importe final depende del peso, la pureza, la clasificación y la presencia de soldaduras, latón u otros materiales mezclados con las tuberías.

Qué exige la normativa para vender cobre en una chatarrería autorizada

La entrega de grandes cantidades de cobre no suele realizarse de forma anónima. Los establecimientos pueden solicitar el DNI o NIE del vendedor, además de facturas, autorizaciones o documentos que acrediten la procedencia legítima del material.

La Ley 7/2022 regula la producción y gestión de residuos en España, mientras que el Real Decreto 553/2020 establece la documentación que debe acompañar determinados traslados profesionales. El material debe entregarse a un gestor autorizado y conservar una trazabilidad suficiente desde su retirada hasta su tratamiento.

Estas medidas buscan impedir que metales procedentes de robos o apropiaciones indebidas entren en el circuito de recuperación. En una reforma, la autorización del propietario y la documentación del trabajo permiten justificar el origen de las tuberías.

La falta de fontaneros aumenta el valor de los oficios cualificados

El caso de Santiago coincide con una elevada demanda de trabajadores especializados. Randstad señala a fontaneros, electricistas, albañiles y montadores entre los perfiles más solicitados por la construcción, un sector que registró 803.229 contratos durante 2025.

Los 1.588 euros, sin embargo, no corresponden al salario diario de un fontanero. Se trata del pago por un lote concreto de cobre acumulado tras desmontar una instalación completa.