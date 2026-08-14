Una petición supera las 700 firmas para que WhatsApp y Apple añadan el emoji de la bandera de Andalucía

La campaña, creada el 17 de julio, sostiene que el emoji de la bandera de Andalucía puede construirse con una secuencia técnica válida. Cada plataforma decide si la muestra.

Una petición publicada en Change.org reclama a WhatsApp, Apple y otros fabricantes que la bandera de Andalucía aparezca como emoji en sus teclados. La campaña, creada el 17 de julio de 2026, mostraba 724 firmas verificadas al ser consultada el 30 de julio. Sus impulsores presentan la iniciativa como una reivindicación de identidad cultural. También sostienen que la ausencia no se debe a la falta de una secuencia técnica capaz de identificar a la comunidad.

La campaña busca trasladar la identidad andaluza a los mensajes

La solicitud apela al arraigo de los andaluces dentro y fuera de la comunidad. Entre sus argumentos cita el peso demográfico de Andalucía, su historia autonómica y el reconocimiento jurídico de sus símbolos. La página fija un primer objetivo de 1.000 apoyos y señala a 11 destinatarios, entre plataformas y fabricantes. El Estatuto de Autonomía define a Andalucía como nacionalidad histórica. Su artículo 3 reconoce la bandera, el escudo y el himno, además de equiparar su protección a la de los demás símbolos del Estado.

Los promotores defienden que un emoji serviría en conversaciones, perfiles y publicaciones digitales. Así, los usuarios no tendrían que adjuntar imágenes ni recurrir a pegatinas para mostrar esa identidad. La reclamación coincide con una evolución continua de WhatsApp, que ofrece herramientas para gestionar los archivos almacenados y adapta funciones a cada sistema. Entre los apoyos recogidos aparece Sebastián, de Málaga. Afirma que la enseña representa a «uno de los pueblos con más riqueza histórica, social y cultural del planeta».

El emoji de la bandera de Andalucía tiene código, pero no soporte universal

La parte técnica necesita una precisión. Andalucía dispone del código de subdivisión ES-AN y Unicode CLDR lo registra sin guion como «esan». Ese identificador puede integrarse en una secuencia formada por una bandera base, varios caracteres invisibles y una marca final. Por eso, la representación es válida dentro del mecanismo previsto para las subdivisiones territoriales. Sin embargo, una secuencia válida no equivale a un emoji incorporado automáticamente al teclado. Tampoco garantiza que el destinatario vea la bandera diseñada por el emisor.

Unicode distingue entre secuencias posibles y secuencias RGI, siglas de recomendadas para intercambio general. Inglaterra, Escocia y Gales son las únicas banderas de subdivisiones con esa recomendación amplia. Otras regiones pueden disponer de un código correcto y continuar sin soporte comercial. La compatibilidad depende de la fuente gráfica, el sistema operativo y la aplicación utilizada. Cuando el software no reconoce la secuencia, puede mostrar una bandera negra, un símbolo ausente o una imagen diferente. Esa falta de uniformidad explica por qué la validez técnica no basta para lograr presencia global.

WhatsApp puede seguir el precedente de Texas sin que Apple haga lo mismo

El precedente citado por los promotores es Texas. WhatsApp decidió representar su bandera aunque nunca obtuvo la condición RGI, y Emojipedia la identifica como una opción exclusiva de esa plataforma. WhatsApp también introduce desarrollos propios, como la interfaz para CarPlay, por lo que podría admitir la secuencia andaluza en determinados entornos. Esa decisión no obligaría a Apple, Google, Samsung u otros fabricantes a reproducirla. Un mismo mensaje podría verse correctamente en un dispositivo y perder su diseño en otro.

La especificación de Unicode señala expresamente que cada plataforma elige qué banderas regionales admite y no espera un soporte generalizado. El consorcio dejó de tramitar propuestas para nuevas banderas en 2022. Argumentó que existen miles de subdivisiones posibles, que las enseñas se usan poco y que su incorporación exige recursos técnicos. La campaña se dirige, por tanto, a quienes diseñan teclados, fuentes y sistemas de emojis. Incluso con una respuesta favorable de una empresa, la interoperabilidad seguiría siendo el principal límite para su uso cotidiano.

La bandera andaluza está reconocida desde la Asamblea de Ronda de 1918

El artículo 3 del Estatuto describe la bandera como tres franjas horizontales de igual anchura. La superior y la inferior son verdes, mientras que la central es blanca. El texto vincula su aprobación a la Asamblea de Ronda de 1918. El escudo es un símbolo distinto, aunque puede incorporarse a la versión institucional de la enseña. En él aparece Hércules entre dos leones y la leyenda «Andalucía por sí, para España y la Humanidad». La Junta de Andalucía relaciona el verde y el blanco con la esperanza y la pureza.

La dimensión exterior de la identidad andaluza también aporta contexto. El Instituto de Estadística y Cartografía contabilizó 1.250.307 personas nacidas en Andalucía y residentes en el resto de España en 2025. A comienzos de 2026 registró otras 354.838 personas de nacionalidad española inscritas en Andalucía que vivían en el extranjero. Son categorías estadísticas diferentes, pero ambas reflejan vínculos andaluces más allá de la comunidad.

Los impulsores consideran que esa población dispersa reforzaría un uso frecuente y transnacional. La propia página formula una solicitud, pero no aporta una aprobación ni un calendario de implantación.