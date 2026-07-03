Cine de verano gratis en Murcia con películas familiares en una pantalla gigante al aire libre durante julio y agosto

El Centro de Ocio ZigZag proyectará películas familiares en la pantalla gigante de su terraza durante los meses de julio y agosto. El acceso será gratuito y las sesiones figuran en la agenda oficial del recinto de 20:00 a 22:00 horas.

Murcia refuerza su agenda de ocio para las noches de verano con una propuesta pensada para familias, jóvenes y grupos de amigos. El Centro de Ocio ZigZag, ubicado en la avenida Juan Carlos I, acogerá cine de verano gratis todos los miércoles de julio y agosto, con una programación centrada en películas familiares y grandes títulos de animación.

La iniciativa se suma a otras actividades al aire libre que llenan la ciudad durante los meses estivales, como el ciclo ‘Cine bajo las estrellas’ del Parque Fofó, que también ofrece sesiones gratuitas del 1 de julio al 28 de agosto.

El cine de verano gratis en ZigZag Murcia será cada miércoles de julio y agosto

El ciclo se desarrollará en la terraza del centro, donde ZigZag instalará sus proyecciones en la pantalla gigante del recinto. La primera sesión tuvo lugar el 1 de julio con Harold y el lápiz mágico, y la programación continuará cada miércoles hasta el 26 de agosto.

El acceso será gratuito, lo que convierte esta actividad en una de las opciones más atractivas para quienes buscan ocio en Murcia sin gastar dinero. Las sesiones están pensadas para todos los públicos, con títulos especialmente dirigidos al entretenimiento familiar.

Todas las películas que se proyectarán en la pantalla gigante de la terraza

Esta es la programación prevista para el cine de verano gratis en ZigZag Murcia durante julio y agosto:

Julio

1 de julio: Harold y el lápiz mágico.

8 de julio: Minecraft.

15 de julio: Un lío de millones.

22 de julio: Sonic 3.

29 de julio: Jurassic World.

Agosto

5 de agosto: Los tipos malos 2.

12 de agosto: Lilo y Stitch.

19 de agosto: Elia.

26 de agosto: Blancanieves.

Las películas comienzan a las 20:00 horas, según las fichas oficiales publicadas por el propio centro para varias de sus sesiones.

Cómo disfrutar del cine de verano gratis en Murcia con buena ubicación

Aunque el acceso al recinto es gratuito, ZigZag recomienda reservar mesa en alguno de sus locales para disfrutar de la proyección con mayor comodidad y asegurar un buen sitio en la terraza.

La propuesta permite combinar cena, ocio y cine al aire libre sin salir de la ciudad. También ofrece una alternativa a quienes buscan planes diferentes a las piscinas, los parques acuáticos o las actividades de playa durante las noches de verano.

Con esta programación, ZigZag se consolida como uno de los espacios de ocio familiar en Murcia para los meses de más calor, especialmente para quienes quieren disfrutar de una película en pantalla grande sin comprar entrada.