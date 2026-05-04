El nuevo parque acuático de Castellón que abrirá en julio busca personal: sueldos de hasta 32.000 euros

Emsevall ha abierto tres bolsas temporales para reforzar el Paratge de Sant Josep y la próxima instalación acuática de la Vall d’Uixó. El plazo de inscripción acaba el 7 de mayo y las contrataciones serán para la campaña de verano.

El nuevo parque acuático municipal de la Vall d’Uixó avanza hacia su apertura este verano y ya está teniendo efecto en el empleo local. La empresa pública Emsevall ha publicado nuevas bolsas temporales para cubrir las necesidades de les Coves de Sant Josep, el Paratge y la futura zona de baño, cuya entrada en servicio está prevista para julio.

El nuevo parque acuático de la Vall d’Uixó abrirá en julio

La instalación se levantará en el entorno del Paraje de Sant Josep, sobre el espacio de las antiguas piscinas de verano, y superará los 5.000 metros cuadrados. El complejo contará con una piscina grande con tres toboganes, una piscina pequeña con juegos de agua, un splashpark con chorros, solárium, zonas verdes de picnic, quiosco-cafetería, vestuarios, baños y áreas técnicas.

El Ayuntamiento defiende que se trata de una actuación pensada para familias y visitantes, pero también para los vecinos del municipio. Las obras alcanzaban en marzo el 50% de ejecución y la colocación de los tres toboganes marcó uno de los avances más visibles del proyecto.

La inversión supera los 4 millones de euros y se asumirá con fondos municipales. El diseño también pretende corregir los problemas históricos de fugas de agua que arrastraban las antiguas instalaciones e incorporar sistemas de ahorro de agua y energía.

Puestos de trabajo y plazo para inscribirse en Emsevall este verano

La apertura de la nueva instalación ha llevado a Emsevall a reforzar plantillas. Las bolsas publicadas corresponden a guía turístico barquero/a, socorrista monitor/a y auxiliar de quiosco-cafetería, tienda, taquilla y tourist info. La página de Emsevall fija las inscripciones entre el 23 de abril y el 7 de mayo, ambos incluidos.

Las contrataciones cubrirán la temporada de verano, vacaciones, refuerzos y picos de actividad. Los salarios anuales publicados oscilan entre los 28.000 y los 32.000 euros, según el puesto y las condiciones establecidas, con jornada de 35 horas semanales. Al tratarse de un recurso turístico, los turnos podrán comprender franjas entre las 8.00 y las 22.00 horas, incluidos fines de semana.

En el puesto de guía turístico barquero/a se realizará una prueba práctica por la especialización de las funciones. Para el resto de perfiles, la demanda se centra en personal orientado a la atención al público, necesario para absorber el incremento de visitantes durante los meses de mayor actividad turística.

Qué servicios tendrá el parque acuático municipal junto a Sant Josep

El parque acuático será una pieza más de la oferta turística de Sant Josep. El Ayuntamiento ya presentó en Fitur esta infraestructura como parte de una estrategia para ampliar la estancia de los visitantes y complementar el recorrido de les Coves de Sant Josep, que seguirán siendo el principal motor turístico del municipio.

La previsión municipal es que el recinto funcione como espacio de ocio familiar y permita organizar actividades deportivas acuáticas durante el verano. La ampliación de la superficie de las antiguas piscinas y la incorporación de zonas verdes buscan convertir el complejo en un punto de encuentro para residentes y turistas.

Las personas interesadas en trabajar este verano en la Vall d’Uixó deben consultar las bases de cada bolsa en el apartado Trabaja con nosotros de Emsevall, donde figuran las convocatorias activas y los documentos de inscripción. Y si quieres conocer otras oportunidades laborales, no dudes en visitarnos periódicamente.