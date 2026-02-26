Cuánto es la indemnización por despido en 2026 según los años trabajados y el tipo de cese en la empresa

Aunque encadenes varios contratos temporales, se toma como referencia la fecha del primero para calcular la indemnización por despido en 2026, tal y como recuerda el abogado laboralista sevillano Juan Manuel Lorente.

En España, el empleo marcó un récord en 2025, con 22,4 millones de afiliados y menos paro. Sin embargo, los despidos colectivos se incrementaron y 15.786 trabajadores se vieron afectados por un ERE, sobre todo por causas organizativas. En este escenario, la gran pregunta es clara: ¿qué indemnización corresponde en 2026 y cómo influye la antigüedad real en la empresa?

Cómo funciona la indemnización por despido en 2026 según tipo de cese y antigüedad real

Según explica el laboralista Juan Manuel Lorente, “los despidos nacen de dos formas: pueden ser disciplinarios, si el trabajador comete una falta, u objetivos, por causas imputables a la empresa”. A partir de ahí, si el trabajador no está conforme, puede acudir al Juzgado de lo Social.

Si el juzgado declara el despido improcedente, el trabajador tiene derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Para la parte de antigüedad anterior al 12 de febrero de 2012 se aplica el cálculo de 45 días por año de servicio. Cuando el despido nació como objetivo, “se deberá abonar lo que reste para la indemnización por improcedencia”. Para verlo más claro, se puede resumir en la siguiente tabla:

Tipo de despido Indemnización principal Límite o efecto clave Improcedente 33 días por año trabajado Máximo de 24 mensualidades Objetivo procedente 20 días de sueldo por año trabajado Máximo de 12 mensualidades Disciplinario procedente Sin indemnización Mantiene derecho al desempleo, si procede Nulo Salarios de tramitación y readmisión Posible indemnización por daños y perjuicios

En caso de despido procedente, “los trabajadores se quedan como estaban”: el disciplinario no genera indemnización y el objetivo se paga a 20 días por año, con un tope de 12 meses.

Qué ocurre si recurres el despido y el juez lo declara improcedente, procedente o nulo

Cuando el trabajador demanda, el juzgado puede considerar que el despido es improcedente “independientemente de si se debe a motivos disciplinarios u objetivos”. En tal caso, el trabajador tiene derecho a la indemnización más alta, calculada según su antigüedad. En términos prácticos, tras acudir al Juzgado de lo Social pueden darse tres desenlaces básicos:

El despido se declara improcedente y se reconoce la indemnización máxima correspondiente.

El despido se considera procedente y se mantiene la situación inicial según sea disciplinario u objetivo.

El despido se declara nulo y el trabajador recupera su puesto y salarios.

Con independencia del motivo del cese, se mantiene el derecho a paro, salvo que se intente disfrazar una baja voluntaria como despido. Lorente recuerda un caso típico: “Si has faltado tres días al trabajo porque quieres cobrar el paro o estudiar una oposición, se puede entender que has falseado un despido disciplinario”. En ese supuesto, la empresa puede acudir a la Inspección de Trabajo, que retiraría la prestación, exigiría devolver lo cobrado e impondría una sanción.

Cómo se calcula la indemnización por despido y por qué cuenta siempre el primer contrato firmado

La indemnización se calcula sobre el salario bruto, incluyendo el prorrateo de las pagas extraordinarias. Es decir, se tiene en cuenta lo que realmente se cobra al mes, con todos los conceptos salariales.

La clave está en la antigüedad. Lorente subraya que, “por más que un trabajador haya tenido diferentes contratos temporales, si han pasado menos de tres meses entre los llamamientos, la indemnización por despido se calcula desde el primer contrato, no desde que el trabajador firmó un contrato indefinido”. O, dicho de forma coloquial, aunque hayas ido “a trompicones” con varios contratos, cuenta la primera vez que entraste por la puerta.

Lo mismo se aplica a los fijos discontinuos: se toma la fecha de firma del contrato. ¿Has comprobado alguna vez la fecha de antigüedad que aparece en la parte superior de tu nómina? Esa referencia es esencial para calcular pluses e indemnizaciones, por lo que conviene tenerla muy localizada para evitar sorpresas.

Qué es un despido nulo y cómo encaja el llamado despido restaurativo en la protección laboral

“Una tercera posibilidad es que el despido se declare nulo, no solo porque el juez entienda que es improcedente, sino que además se han vulnerado los derechos fundamentales del trabajador”, explica Lorente. Esto sucede, por ejemplo, cuando el despido es discriminatorio o se dirige contra colectivos especialmente protegidos. “Los despidos nulos se aplican en los casos de mujeres embarazadas, trabajadores en situación de incapacidad temporal o aquellos que han manifestado quejas en su puesto de trabajo”, siempre que existan indicios de que estas sean las causas reales.

En estos casos, “se le abonarán al trabajador los salarios de tramitación, lo que ha dejado de percibir desde el despido, debe reincorporarse a su puesto de trabajo con las mismas condiciones y puede establecerse también una indemnización por daños y perjuicios”. Además, el Congreso ha aprobado una Proposición No de Ley sobre el llamado despido restaurativo, inspirada en la Carta Social Europea, que recuerda que “todos los trabajadores tienen derecho a protección en caso de despido”. El Ministerio de Trabajo plantea un sistema donde la indemnización tenga en cuenta la edad, el lugar de residencia o las circunstancias personales.

Lorente ilustra el impacto con un ejemplo muy gráfico: “Si un trabajador de Gran Canaria causa baja voluntaria en su trabajo de toda la vida, se desplaza a Sevilla por un puesto en que le ofrecen mejores condiciones y al poco tiempo lo despiden, se puede entender que la indemnización es insuficiente para cubrir el perjuicio causado. De hecho, hay sentencias que lo reconocen”. Al final, nadie quiere verse en este fregado, pero conocer las reglas ayuda a defender mejor los propios derechos.