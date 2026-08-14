Una isla de Grecia ofrece casa gratis, desayuno y suministros a voluntarios dispuestos a cuidar gatos callejeros

El día exacto aún no se ha publicado. La estancia mínima es de un mes, la convocatoria no anuncia salario ya que es un voluntariado pero no tendrás apenas gastos. La dedicación ronda las 25 horas semanales.

Syros Cats abrirá en septiembre de 2026 el plazo para quienes quieran colaborar durante 2027 cuidando gatos en la isla griega de Syros. La organización todavía no ha comunicado el día exacto y mantiene cerrada la convocatoria de 2026. La propuesta incluye alojamiento, desayuno y suministros, pero no publica una remuneración económica. La entidad figura en el registro británico de organizaciones benéficas con el número 1207145 y desarrolla programas de alimentación, esterilización y atención veterinaria.

El voluntariado exige al menos un mes de estancia en Syros

La colaboración requiere una estancia mínima de un mes y unas cinco horas diarias durante cinco días por semana. Eso equivale a unas 25 horas semanales, aunque algunas tareas se distribuyen entre la mañana y el final de la tarde. Syros Cats acepta solicitudes de personas solas o parejas y suele alojar a cuatro voluntarios de forma simultánea. Cada participante dispone de dormitorio propio.

La cocina, el baño y la sala de estar se comparten con otros dos o tres participantes. El desayuno y los gastos básicos de la vivienda aparecen incluidos. A la vez, cada voluntario debe pagar el viaje y comprar su comida durante la estancia. El alcance concreto de la manutención deberá confirmarse antes de reservar. No se trata de una oferta laboral y no existe un sueldo anunciado. Quienes busquen una opción remunerada pueden consultar otros trabajos con vivienda en Europa.

Los candidatos deben ser autónomos y tener experiencia laboral previa

Los candidatos deben estar en buena forma física, gozar de buena salud y desenvolverse con autonomía. La organización pide madurez, puntualidad, responsabilidad y experiencia laboral previa. La formación como auxiliar veterinario o el trato con gatos ferales aporta ventaja. También admite a amantes de los animales sin esa especialización, siempre que acepten limpiar, cargar suministros y seguir las instrucciones de los responsables.

Syros Cats advierte de que los menores de 25 años podrían tener más dificultades para acreditar la iniciativa requerida. No establece una prohibición automática por edad. También acepta nómadas digitales, siempre que adapten su actividad en línea a unos turnos fijos. No admite estancias con niños ni mascotas y valora a quienes pueden permanecer varios meses. La convivencia exige respeto hacia personas de distintas procedencias, culturas y creencias.

Alimentar y limpiar ocupa buena parte de la jornada diaria

El turno de mañana comienza a las 8:00 y se prolonga hasta las 13:00. Incluye alimentar a gatos con necesidades especiales, animales de exterior y colonias situadas en calles o playas. También hay que administrar los tratamientos indicados, limpiar areneros, lavar recipientes, cambiar camas y vigilar síntomas como falta de apetito, micción frecuente o diarrea. Cualquier anomalía debe comunicarse a los responsables.

Una hora antes del atardecer comienza el segundo bloque de atención. Los participantes preparan comida, revisan agua y medicación, limpian jaulas y colocan a los animales en sus zonas nocturnas. Otras tareas pueden incluir visitas al veterinario, socialización de gatitos, jardinería, lavado de ropa y apoyo en capturas para esterilización. La entidad exige guantes y calzado adecuado por los riesgos del entorno rural. Allí puede haber serpientes, escorpiones y gatos ferales que reaccionen durante su manipulación.

Cómo solicitar el voluntariado de Syros Cats para 2027

El formulario para 2027 aparecerá en la página específica de voluntariado cuando se abra el plazo. La solicitud deberá indicar las fechas preferidas, la trayectoria laboral y cualquier experiencia relacionada con gatos. Syros Cats advierte de que los mensajes enviados al formulario general o al correo de voluntariado no sustituirán la solicitud oficial. En el proceso anterior, las peticiones comenzaron el 5 de septiembre de 2025 y terminaron el 10 de octubre. La entidad cobró entonces una tasa administrativa no reembolsable de 10 euros. Estas condiciones pertenecían únicamente al ciclo de 2026.

La organización todavía no ha confirmado el plazo final, el formulario ni una posible tasa para 2027. Los titulares de pasaportes no comunitarios deberán respetar el máximo de 90 días dentro de cualquier periodo de 180 días en el espacio Schengen. La Tarjeta Sanitaria Europea permite recibir la atención pública necesaria durante una estancia temporal, pero no cubre sanidad privada ni repatriaciones. Tampoco sustituye un seguro de viaje. Quienes quieran una alternativa con sueldo pueden revisar estos empleos cuidando animales con alojamiento.

La futura inscripción deberá completarse desde la página oficial de voluntariado de Syros Cats.