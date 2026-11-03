EPSO renueva su portal para la selección de 964 asistentes europeos y permite actualizar solicitudes ya enviadas

La selección de 964 asistentes de EPSO incorpora nuevas opciones desde el 2 de noviembre. Las candidaturas ya presentadas conservan su validez sin modificaciones.

La selección de 964 asistentes de EPSO comienza la semana con novedades para quienes preparan su candidatura a las instituciones europeas. Desde el 2 de noviembre, el Portal Único del Candidato incorpora funciones para editar el currículum y completar información profesional. También permite reabrir solicitudes ya enviadas dentro del plazo correspondiente. La convocatoria busca formar listas de reserva en tres especialidades del grado AST 3. Superar el proceso permitirá optar a contrataciones posteriores, sin garantizar automáticamente un puesto.

Qué cambia en la selección de 964 asistentes de EPSO

El aviso oficial publicado el 29 de octubre anuncia mejoras en el perfil y el formulario, además de campos para habilidades y publicaciones. Afecta a oposiciones abiertas, incluida la referencia EPSO/AST/158/26. Quien decida modificar una candidatura enviada deberá volver a presentarla dentro del plazo aplicable. La reapertura es voluntaria y no implica que las solicitudes anteriores hayan quedado invalidadas. Esta posibilidad permite revisar la presentación de la experiencia. Preparar un currículum claro ayuda a ordenar los datos que después se trasladan al formulario oficial.

La actualización técnica no sustituye las condiciones de admisión ni convierte un perfil incompleto en una candidatura que las cumpla. Tampoco supone una nueva oposición distinta de la iniciada en octubre. Para el aspirante, conviene separar tres elementos: la información de su perfil, la solicitud de este proceso y los justificantes exigidos. Tener preparado un documento personal no demuestra que el formulario esté presentado. Después de cualquier cambio, interesa comprobar el estado final de la candidatura en la cuenta utilizada para participar.

El 9 de noviembre se anunciará una ampliación del plazo

La información consultada el 3 de noviembre todavía muestra el 11 de noviembre a las 12.00, hora de Bruselas, como cierre. Sin embargo, EPSO ha anunciado una ampliación cuyo nuevo vencimiento se comunicará mediante una modificación de la convocatoria. Su publicación en el Diario Oficial está prevista para el 9 de noviembre. Esa fecha corresponde al anuncio de la modificación, no al nuevo último día para inscribirse. Hasta conocer el texto, no puede atribuirse a la prórroga una duración concreta ni calcular un cierre alternativo.

El documento de identidad o pasaporte válido debe cargarse dentro del plazo de presentación de candidaturas. Las fichas oficiales sitúan el límite de los restantes documentos justificativos el 11 de marzo de 2027. Ambos trámites tienen finalidades diferentes y no deben confundirse. Disponer de más tiempo para aportar títulos o certificados no permite aplazar libremente la solicitud inicial. El aspirante deberá comprobar qué fechas modifica finalmente el anuncio previsto. Conservar identificadas las versiones y los avisos oficiales facilita seguir el expediente sin depender de recordatorios publicados antes de los cambios.

Qué estudios y experiencia permiten participar en la oposición

Se exige nacionalidad de un Estado de la Unión Europea y pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía. También hacen falta dos lenguas oficiales diferentes, con niveles C1 y B2. Una vía académica contempla estudios postsecundarios pertinentes de al menos dos años, seguidos de tres años de experiencia relacionada. Otra admite enseñanza secundaria que permita acceder a estudios postsecundarios, con seis años de experiencia pertinente posteriores. Por tanto, no es una selección general para personas sin experiencia. Los estudios admitidos deben comprobarse para la especialidad elegida.

Existe además una vía para quienes tienen un grado de cualquier ámbito y después obtuvieron una titulación pertinente que exigía ese grado previo. EPSO aclaró que puede tratarse, entre otras posibilidades, de un posgrado, máster o doctorado, con independencia de su duración. En ese caso, los tres años de experiencia relacionada deben haberse adquirido después de la segunda titulación. El orden de estudios y trabajo resulta decisivo. La vida laboral ayuda a ordenar fechas, pero no acredita por sí sola las funciones desarrolladas en cada empleo.

Cómo se reparten las listas y qué ocurre después de las pruebas

El objetivo suma 423 personas seleccionadas en tratamiento y análisis de datos y estadística, 243 en biblioteconomía y 298 en documentos y archivos. La suma alcanza las 964 candidaturas que se pretende incorporar a las listas de reserva. Cada participante solo puede elegir un ámbito. Las fichas sitúan los destinos en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, dentro de las instituciones europeas. Elegir especialidad requiere comparar la formación y la experiencia con sus requisitos. La mayor cifra de una lista no elimina las exigencias profesionales del ámbito correspondiente.

La página oficial de candidatura recoge pruebas de razonamiento, conocimientos del ámbito y redacción sobre asuntos de la Unión Europea. Están previstas en línea y sus detalles se comunicarán a través del proceso oficial. Después, las instituciones podrán seleccionar perfiles de las listas y realizar sus entrevistas de contratación. Aprobar la oposición y recibir una oferta son etapas distintas. EPSO advierte expresamente que pertenecer a una lista de reserva no garantiza contratación. Esa distinción debe mantenerse al valorar la oportunidad y organizar una posible movilidad internacional.