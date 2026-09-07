La correa de distribución tiene dos límites y muchos conductores solo miran uno

El vídeo ha vuelto a circular en agosto de 2026, aunque fue publicado hace unos 14 años. Los 60.000 kilómetros o cinco años son una referencia, ya que el intervalo válido lo fija cada fabricante.

Un vídeo del mecánico Roberto Casas sobre cuándo sustituir la correa de distribución ha vuelto a circular en varias publicaciones durante agosto de 2026. La grabación no es nueva: YouTube la muestra con unos 14 años de antigüedad y ya estaba enlazada en un foro de automoción el 21 de enero de 2014. En ella, Casas recomienda cambiar la pieza «cada 60.000 kilómetros o cinco años como máximo», pero añade una precisión esencial: «Siempre tenemos que consultar con el fabricante».

El mensaje útil no consiste en aplicar los cinco años a todos los vehículos. Consiste en recordar que la correa puede tener dos límites de sustitución, uno por kilometraje y otro por antigüedad. Un coche que apenas sale del garaje puede alcanzar antes el plazo temporal, mientras que otro que recorre muchos kilómetros puede llegar primero al límite marcado por el uso.

El manual del coche fija el intervalo real de sustitución

Cada modelo y cada motorización puede tener un programa diferente. Renault España, por ejemplo, indica para determinados vehículos con correa una sustitución al superar los cinco años o al recorrer entre 60.000 y 160.000 kilómetros, según el modelo. En sus preguntas frecuentes amplía la horquilla habitual a entre cinco y diez años, siempre condicionada por el modelo y el año del vehículo.

Esa variación demuestra por qué la cifra mencionada por Casas debe leerse como una orientación preventiva y no como una regla general. El propietario debe localizar el libro de mantenimiento, la aplicación de la marca o la documentación del taller y buscar el intervalo correspondiente al motor exacto. También necesita comprobar si su vehículo equipa correa o cadena de distribución, porque no todos utilizan el mismo sistema.

La misma pauta sirve para otros trabajos de conservación del coche. En el cambio de aceite y filtro, por ejemplo, los plazos también varían según el modelo, el lubricante y las instrucciones del fabricante. Guardar las facturas y anotar la fecha y el kilometraje permite saber qué operación se realizó y cuándo debe repetirse.

Una rotura puede desincronizar pistones y válvulas

La correa mantiene coordinado el giro del cigüeñal y del árbol de levas para que los pistones y las válvulas trabajen en el momento adecuado. Si se rompe con el motor en marcha, esa sincronización desaparece. En muchos motores, un pistón puede golpear una válvula que haya quedado abierta y provocar daños internos de gran alcance.

Citroën advierte de que una rotura puede ocasionar daños inmediatos y graves, hasta el punto de hacer necesaria la sustitución del motor. La avería concreta dependerá del diseño del propulsor y de las condiciones en las que se produzca el fallo, por lo que no todos los casos terminan de la misma manera.

Ruidos, dificultades de arranque o vibraciones inusuales pueden justificar una inspección, según Renault. Sin embargo, esperar a que aparezca una señal no sustituye el mantenimiento programado. Cuando el intervalo ya se ha cumplido, el hecho de que el coche funcione con normalidad o conserve pocos kilómetros no amplía por sí solo la vida prevista por el fabricante.

El cambio puede incluir tensores, rodillos y bomba de agua

Sustituir únicamente la correa no siempre completa el trabajo. Citroën describe su kit de distribución como un conjunto formado por la correa y los rodillos tensores, y contempla también el cambio de la bomba de agua. Esta última intervención dependerá del diseño del motor y de si la bomba está accionada por la propia distribución.

Antes de aceptar un presupuesto, el conductor puede comprobar cuatro puntos:

Si el motor lleva correa o cadena.

Qué plazo establece la marca para esa motorización.

En qué fecha y con qué kilometraje se hizo el último cambio.

Si el presupuesto incluye tensores, rodillos y, cuando proceda, la bomba de agua.

Estas comprobaciones permiten adaptar la intervención al vehículo concreto y evitar que una cifra orientativa sustituya las indicaciones del fabricante.

La documentación adquiere todavía más importancia en un coche de segunda mano. Si no existe una factura o un registro fiable del último cambio, la apariencia exterior de la correa no permite reconstruir con certeza su antigüedad. La ausencia de historial debe valorarse junto con los posibles problemas mecánicos del modelo, como muestra este caso de un coche usado con averías recurrentes.

Un taller puede identificar el motor, consultar el programa aplicable y valorar la actuación adecuada sin convertir los 60.000 kilómetros o los cinco años en una regla automática. El consejo de Casas mantiene una idea válida pese a la antigüedad del vídeo: el cuentakilómetros no es la única referencia. El cambio deberá realizarse cuando se alcance primero el límite de años o de kilómetros establecido para ese vehículo.