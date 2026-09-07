El Estatuto reconoce un mes de salario si el empresario se jubila y cierra el negocio

La compensación del artículo 49.1.g se aplica cuando el empleador individual cesa realmente la actividad y no existe una sucesión empresarial. El finiquito y el posible acceso al paro deben analizarse por separado.

Un trabajador cuyo contrato termina porque el empresario individual se jubila y clausura definitivamente el negocio tiene derecho a una cantidad equivalente a un mes de salario. El artículo 49.1.g del Estatuto de los Trabajadores extiende el mismo derecho a los casos de muerte o incapacidad del empresario. Sin embargo, la jubilación no permite extinguir automáticamente cualquier plantilla: la situación cambia si el negocio continúa con otro titular o si quien figura como empleador es una sociedad.

Esta cantidad no se calcula por años de servicio, sino que equivale a una mensualidad. Tampoco debe confundirse con la indemnización por despido improcedente ni con la extinción por impagos salariales, que responden a causas, procedimientos y cuantías diferentes. Además, el mes de salario no sustituye al finiquito.

El mes de salario exige que la jubilación provoque el cierre

La regla está concebida para la muerte, jubilación o incapacidad del empresario persona física cuando alguna de estas circunstancias causa la extinción de los contratos. El propio artículo 49 diferencia este supuesto de la desaparición de la personalidad jurídica del contratante. Si el empleador es una sociedad que se extingue, la norma remite a los trámites del artículo 51.

Por ello, que se jubile el propietario, un socio o el administrador de una sociedad limitada no extingue por sí mismo los contratos. La persona trabajadora debe comprobar quién aparece como empleador y cuál es la causa consignada en la comunicación de cese, porque no es lo mismo trabajar para un empresario individual que para una persona jurídica.

La sucesión del negocio mantiene las relaciones laborales

La referencia del artículo 49 al artículo 44 introduce otro límite decisivo. Cuando el establecimiento se transmite y la entidad económica conserva su identidad, el cambio de titularidad no extingue por sí solo la relación laboral. El nuevo empresario queda subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior.

Así, la jubilación puede cerrar un negocio y activar el pago de una mensualidad, pero no sirve para finalizar los contratos si los herederos, un comprador u otro titular continúan realmente la misma actividad en condiciones que constituyan una sucesión empresarial. La calificación depende de lo ocurrido, no únicamente del nombre dado al cierre.

El finiquito se abona además de la compensación

El mes de salario y el finiquito son conceptos distintos. El apartado 2 del artículo 49 obliga al empresario a acompañar la comunicación de la extinción con una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas. En ese documento deben aparecer los importes ya devengados y pendientes que correspondan en cada caso.

La persona trabajadora también puede pedir la presencia de un representante legal de los trabajadores al firmar el recibo del finiquito. Si la empresa impide esa presencia, puede dejarse constancia en el propio documento. Antes de firmar, debe comprobarse que la mensualidad reconocida por el artículo 49.1.g no se haya presentado como sustituta de todas las cantidades pendientes.

El cese puede permitir solicitar la prestación por desempleo

El SEPE considera situación legal de desempleo la finalización de la relación laboral por fallecimiento, jubilación o incapacidad del empresario. Esto permite solicitar la protección por desempleo, pero no significa que la prestación contributiva se conceda automáticamente: también hay que cumplir los requisitos generales.

Entre ellos figura haber cotizado por desempleo al menos 360 días dentro de los seis años anteriores para acceder a la prestación contributiva. La empresa debe enviar el certificado de empresa por vía electrónica. Si ha desaparecido o no facilita la documentación, el SEPE permite presentar la solicitud con una declaración de carencia documental para que el organismo realice las comprobaciones.

Existe una cautela adicional cuando la jubilación del empresario provoca la salida de un número elevado de trabajadores. En la sentencia C-196/23, de 11 de julio de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que la Directiva 98/59 se opone a excluir de la información y consulta propias de los despidos colectivos las extinciones por jubilación que superen sus umbrales.

El fallo no convierte cualquier cierre de un pequeño negocio en un despido colectivo. Sí obliga a evitar una afirmación absoluta sobre el pago de una sola mensualidad cuando la medida afecta a una plantilla numerosa. En esos supuestos, la vía aplicable y sus consecuencias necesitan una valoración jurídica específica.

Quien reciba una comunicación de este tipo debe comprobar quién es el empleador contractual, si la actividad termina realmente, si existe una transmisión a otro titular y si el mes de salario aparece separado del finiquito. También debe verificar el certificado de empresa y la causa comunicada al SEPE. Una diferencia entre los hechos y la carta de extinción puede cambiar el derecho aplicable.