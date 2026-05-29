Un experto en ITV (mecánico) explica por qué este coche de segunda mano no es una buena idea comprarlo

Comprar un coche de segunda mano puede parecer una jugada redonda, sobre todo cuando los coches nuevos están por las nubes. Pero claro, lo barato puede salir caro si el modelo elegido tiene un historial de averías que da más guerra que tranquilidad. En España, cada vez más conductores miran al mercado de ocasión para hacerse con un vehículo sin dejarse medio sueldo en el intento.

El problema es que no todos los coches usados son igual de recomendables, aunque tengan buena pinta, buena marca y una presencia que invite a confiar. Pedro Bastida, mecánico y gerente de una estación de ITV, ha señalado en Instagram un modelo concreto que, según su experiencia, conviene evitar. Se trata del Audi Q5 del año 2009 con motor 2.0 TFSI de 211 CV, una versión que, según el especialista, «no para de dar problemas».

¿Qué coche de segunda mano recomienda evitar el mecánico de la ITV?

El modelo señalado por Pedro Bastida es un Audi Q5 de 2009 con motor 2.0 TFSI de 211 CV. A primera vista, no parece precisamente un coche sospechoso: tiene imagen de marca, diseño robusto y unas prestaciones suficientes para quien busca un vehículo cómodo en el mercado de ocasión.

Sin embargo, el mecánico no se anda con rodeos. Desde una estación de ITV, el centro donde se revisa el estado de los vehículos, lanza una advertencia directa a quienes estén pensando en comprar esta versión: «Mirad gente, estamos en la ITV y os voy a enseñar una unidad de un vehículo que debéis evitar comprar a toda costa, porque no para de dar problemas».

Por qué este Audi Q5 de 2009 da tantos problemas, según el especialista

El principal aviso del mecánico tiene que ver con la mecánica y la parte eléctrica del vehículo. Según explica, la unidad analizada ya había sufrido un problema serio en la caja de cambios, una pieza clave que permite transmitir la fuerza del motor a las ruedas, y la avería no fue precisamente una tontería de taller.

Bastida indica que en esta unidad «se mezclaba el aceite con el refrigerante», lo que terminó dejando la mecánica muy dañada y obligó a repararla por completo. Vamos, el tipo de sorpresa que nadie quiere encontrarse después de comprar un coche usado.

Elemento señalado Problema o valoración indicada Caja de cambios Mezcla de aceite con refrigerante y reparación completa de la mecánica Motor Problemas eléctricos, mariposas de admisión, árboles de levas, presión del aceite y taqués Mecánica y electricidad El experto la califica como nefasta Chasis y estructura Buena valoración por diseño, materiales y robustez Unidad revisada Más de 200.000 kilómetros recorridos

Además, el mecánico enumera más fallos que afectan al motor y a distintos componentes. Entre ellos menciona problemas eléctricos, mariposas de admisión, árboles de levas, fallo en la presión del aceite y taqués, piezas relacionadas con el funcionamiento interno del motor. Su resumen es claro y bastante contundente: «El coche, tanto mecánica como eléctricamente, es nefasto».

¿Tiene algo bueno este Audi Q5 o todo son malas noticias?

No todo el diagnóstico es negativo. Bastida también señala que, desde el punto de vista estructural, el coche tiene puntos fuertes. Según explica, aunque mecánicamente lo considera malo, el vehículo está bien diseñado, cuenta con buenos materiales y da la impresión de ser bastante duradero.

En la unidad concreta que revisó, con más de 200.000 kilómetros, algunos componentes estaban en un estado aceptable. El mecánico destaca que los fuelles estaban bastante bien, que los silentblock y la rótula eran grandes y contundentes, y que el mecanismo del tren delantero del brazo de suspensión parecía bastante robusto.

Aun así, esa buena base estructural no compensa, según el especialista, la cantidad de averías mecánicas y eléctricas que acumulan muchas unidades. Dicho de otra forma: puede tener buen chasis y buena presencia, pero si la caja de cambios y el motor dan guerra, el bolsillo acaba notándolo.

Qué revisar antes de comprar este Audi Q5 usado

El consejo práctico del mecánico es bastante claro: si se busca un coche de segunda mano fiable, mejor evitar esta versión concreta del Audi Q5. Según Bastida, no se trata de un caso aislado, ya que muchas unidades de este vehículo llegan con defectos y los clientes se quejan de fallos mecánicos y eléctricos constantes.

Antes de lanzarse a por una unidad de este modelo, conviene fijarse en estos puntos concretos mencionados por el especialista:

Revisar si la caja de cambios ha tenido averías o reparaciones completas.

Preguntar por posibles mezclas de aceite y refrigerante.

Comprobar si el motor ha dado problemas eléctricos.

Revisar mariposas de admisión, árboles de levas, presión del aceite y taqués.

No dejarse llevar solo por la imagen de marca, el diseño o el estado del chasis.

La advertencia final de Bastida apunta especialmente a la caja de cambios, que considera un problema conocido en este vehículo y en modelos del grupo VAG. También deja claro que el motor tampoco es, según su experiencia, la mejor opción. Por tanto, si el objetivo es comprar un coche usado con cierta tranquilidad, este Audi Q5 de 2009 con motor 2.0 TFSI de 211 CV queda en la lista de modelos a mirar con lupa o directamente a esquivar.