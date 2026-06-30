El timo del cambio de aceite que preocupa a los mecánicos y puede arruinar el motor del coche

El mecánico advierte de una práctica que puede dejar al conductor sin mantenimiento real y terminar en averías de miles de euros.

El cambio de aceite y filtro es una de las operaciones más habituales en el mantenimiento de un coche. También una de las más fáciles de falsear en talleres sin garantías. Así lo ha advertido Mario Díaz, mecánico de Garaje 13 Competition, durante su intervención en el pódcast La cabaña de Nabil, donde señaló que “la estafa más común en los talleres piratas es el cambio de aceite y filtro, que no se hace”.

Según explicó, el conductor deja el vehículo para una revisión rutinaria, paga la factura o el servicio acordado y se marcha convencido de que el motor cuenta con lubricante nuevo y filtro sustituido. El problema llega cuando esa operación nunca se ha realizado y el coche sigue circulando con el mismo aceite degradado.

La estafa del cambio de aceite en talleres piratas que puede dañar el motor

El aceite del motor tiene una función esencial para el buen funcionamiento del vehículo. Se encarga de lubricar las piezas internas, reducir la fricción y limitar el desgaste que se produce con el uso diario. Sin ese mantenimiento, el motor trabaja en peores condiciones y aumenta el riesgo de avería.

El filtro de aceite también cumple un papel importante, ya que retiene impurezas y residuos para que el lubricante circule limpio por el sistema. Cuando no se sustituye en los plazos indicados, pierde eficacia y deja pasar partículas que pueden acabar dañando componentes internos.

Por norma general, el aceite suele cambiarse entre los 10.000 y los 30.000 kilómetros, dependiendo del modelo, del tipo de lubricante y de las indicaciones del fabricante. El filtro, por su parte, suele sustituirse cada 15.000 o 30.000 kilómetros, aunque lo recomendable es seguir siempre el libro de mantenimiento del vehículo.

Los daños más graves por circular con aceite viejo y filtro sin cambiar

Cuando el aceite envejece, pierde propiedades y deja de proteger el motor como debería. Con el paso de los kilómetros puede generar lodos, barnices y hollín, residuos que se acumulan en zonas sensibles como cojinetes, segmentos o camisas de los cilindros.

Una de las averías más graves es el gripado del motor, que se produce cuando las piezas internas quedan bloqueadas por falta de lubricación adecuada. También pueden sufrir daños otros elementos costosos, como el turbo, el árbol de levas o el filtro de partículas.

El coste de una reparación de este tipo puede situarse entre los 1.000 y los 4.000 euros, según la gravedad del daño y el modelo del vehículo. Una cifra muy superior al precio de un mantenimiento correcto realizado en un taller legal y con garantías.

Cómo evitar talleres ilegales y exigir garantías en el mantenimiento del coche

El problema de los talleres piratas preocupa al sector desde hace años. La Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines calcula que cerca del 20% de los talleres que operan en España son ilegales, aunque no existen cifras oficiales.

Estos negocios no suelen emitir factura, no repercuten el IVA, no cotizan y tampoco cumplen con las normas de seguridad laboral ni con la gestión correcta de residuos. Además, dejan al cliente sin una garantía clara ante cualquier reclamación posterior.

Para reducir riesgos, es importante acudir a talleres identificados, pedir factura, comprobar que el establecimiento ofrece presupuesto y conservar la documentación del mantenimiento. En una operación como el cambio de aceite, también puede solicitarse que se indiquen el tipo de lubricante utilizado, la referencia del filtro y los kilómetros en los que se ha realizado el servicio.