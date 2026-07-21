La ayuda del Ingreso Mínimo Vital supera los 500 euros de media por hogar y aumenta con el complemento infantil

La prestación alcanzó en junio de 2026 a más de 2,62 millones de personas integradas en 860.458 hogares. La cantidad por beneficiario es una media estadística, ya que el importe real depende de los ingresos y la composición de cada unidad de convivencia.

El Ingreso Mínimo Vital llegó en junio a 2.627.344 personas, agrupadas en 860.458 hogares. La cuantía media se situó en 506,99 euros mensuales por unidad de convivencia y en 166,04 euros por beneficiario. La nómina abonada por la Seguridad Social ascendió a 465,7 millones de euros.

Estas cifras muestran el crecimiento de una renta garantizada que ya protege a 373.943 personas más que hace un año. Entre sus beneficiarios hay 1.070.918 menores de edad, cerca del 41% del total.

Los 166 euros del Ingreso Mínimo Vital son una media y no una cuantía fija

La Seguridad Social no concede automáticamente 166,04 euros a cada miembro del hogar. Esa cantidad representa la media por beneficiario obtenida a partir del importe total abonado y del número de personas protegidas.

El titular recibe una prestación única para toda la unidad de convivencia. Su cuantía se calcula restando los ingresos computables del hogar a la renta garantizada que le corresponda por el número de integrantes y sus circunstancias personales. El resultado debe ser igual o superior a 10 euros mensuales.

En 2026, la renta garantizada es de 733,60 euros mensuales para una persona que vive sola. Sube a 953,68 euros para dos adultos o para un adulto con un menor; alcanza los 1.173,76 euros en determinadas unidades de tres miembros y puede llegar a 1.613,92 euros en los hogares de mayor tamaño. Estas cantidades son referencias máximas antes de descontar los ingresos familiares.

También existen incrementos del 22% para determinadas unidades monoparentales y para hogares en los que alguno de sus integrantes tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 65%.

Estos son los requisitos para cobrar el Ingreso Mínimo Vital durante 2026

El primer requisito general es tener residencia legal y efectiva en España durante, al menos, el año inmediatamente anterior a la solicitud. Este plazo no se exige a los menores incorporados al hogar por nacimiento, adopción, reagrupación familiar, guarda o acogimiento permanente, ni a las víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género.

El segundo requisito es encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. El promedio mensual de los ingresos computables del ejercicio anterior debe ser, como mínimo, 10 euros inferior a la renta garantizada aplicable al hogar.

La Seguridad Social también analiza el patrimonio de todos los integrantes, aunque excluye la vivienda habitual. Las unidades de convivencia deben estar constituidas generalmente durante los seis meses anteriores a la solicitud, sin perjuicio de las excepciones establecidas legalmente.

Las familias con menores pueden recibir hasta 115 euros mensuales adicionales

El complemento de ayuda para la infancia se abona por cada menor que forme parte de la unidad de convivencia. La cantidad depende de la edad cumplida el 1 de enero del correspondiente ejercicio:

115 euros mensuales por cada menor de tres años.

80,50 euros si tiene entre tres y menos de seis años.

57,50 euros desde los seis años y hasta cumplir los 18.

En junio, 600.076 hogares recibieron este complemento, con una ayuda media de 67,10 euros por menor y de 122,30 euros por hogar. El complemento puede reconocerse incluso cuando la familia no tenga derecho a la cuantía básica del IMV, ya que aplica límites de renta y patrimonio más amplios.