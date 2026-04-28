Nuevo procedimiento para cobrar el IMV al terminar el subsidio por desempleo y seguir sin trabajo

La nueva pasarela permitirá que quienes agoten el subsidio y sigan sin empleo puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital sin presentar una nueva solicitud.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado un cambio importante en el Ingreso Mínimo Vital. Desde ahora, las personas que terminen de cobrar el subsidio por desempleo y continúen en paro podrán pasar al IMV de forma automática, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la normativa.

El cambio del IMV que enlaza el subsidio por desempleo con la ayuda

El Ingreso Mínimo Vital se ha consolidado como una prestación dirigida a garantizar unos ingresos mínimos a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica. Ahora, el Gobierno ha dado un paso más para facilitar el acceso a esta ayuda, especialmente a quienes se quedan sin ingresos tras agotar el subsidio por desempleo. Ahora bien, si el incremento anual por trabajo o por cuenta propia es igual o inferior a 6.000 euros, el IMV se cobra íntegramente.

La novedad está en la puesta en marcha de una pasarela entre el SEPE y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. ¿Qué significa esto para el beneficiario? Que ya no tendrá que iniciar una solicitud desde cero ni aportar documentación adicional si se cumplen las condiciones previstas.

Según la información facilitada, este nuevo procedimiento busca simplificar los trámites y evitar demoras innecesarias. Dicho de forma sencilla: si una persona agota el subsidio y sigue sin trabajo, el sistema podrá activar el paso al IMV sin que tenga que empezar otra gestión por su cuenta.

Cómo será el trámite automático entre el SEPE y el INSS

El procedimiento se iniciará antes de que finalice el subsidio por desempleo. Durante los tres meses previos al agotamiento de esta prestación, el SEPE informará a la persona beneficiaria de la posibilidad de remitir sus datos para acceder al Ingreso Mínimo Vital.

Después, será necesario que la persona dé su consentimiento y firme una declaración responsable. Una vez realizado este paso, el INSS dispondrá de un plazo de diez días para tramitar la solicitud.

En caso de que se reconozca el derecho, la fecha del hecho causante será la del agotamiento del subsidio. Además, los efectos económicos se producirán desde el primer día del mes siguiente, con el objetivo de enlazar una ayuda con otra. Vamos, que la clave está en que no se produzca un vacío de protección.

Cuánto se cobra por el Ingreso Mínimo Vital y quiénes se benefician

Con la última subida aprobada en 2025, la cuantía media del IMV se sitúa en 473,41 euros mensuales por hogar. La nómina total de esta prestación ha ascendido a 511,2 millones de euros.

El IMV llegó en octubre a 648.469 hogares, en los que viven 1.968.152 personas. Además, se activaron 124.803 prestaciones más que el año anterior. Una parte relevante de esta ayuda se dirige a familias con menores, ya que en el 68,4% de las unidades de convivencia beneficiarias viven niños o adolescentes.

El complemento por menores también tiene importes diferenciados: 115 euros al mes para niños de 0 a 3 años, 80,5 euros para menores de entre 3 y 6 años y 57,5 euros para quienes tienen entre 6 y 18 años.