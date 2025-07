Así puedes sumar hasta 1.380 euros con el Complemento de Ayuda a la Infancia del Ingreso Mínimo Vital

El extra mensual que otorga la Seguridad Social a las familias con hijos puede alcanzar 115 euros y se añade al IMV tras la subida del 9 % anunciada para 2025.

El Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) se ha convertido en un respiro para los hogares con menores a cargo. Esta prestación, que puede cobrarse junto al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de forma independiente, llega a un máximo de 1.380 euros al año y se adapta a la realidad económica de cada unidad de convivencia.

Requisitos para que las familias con hijos accedan al complemento y al Ingreso Mínimo Vital

Para beneficiarse del CAPI no basta con tener hijos: la Seguridad Social exige que los ingresos familiares no superen el 300 % de la renta garantizada ni el 150 % del patrimonio establecido. Además, deberán cumplirse casi todas las condiciones del IMV (salvo los topes específicos de renta, patrimonio y test de activos). ¿Tu hogar ya percibe el IMV? Entonces el complemento se sumará de oficio; si aún no lo cobras, podrás solicitarlo por separado siempre que se respeten los límites económicos. ¡Ojo! Porque estos baremos suben un 9 % en 2025 para mitigar la inflación.

Lista única de pasos básicos antes de presentar la solicitud

Comprobar que los ingresos y el patrimonio familiar encajan en los límites vigentes. Reunir el DNI o NIE, libro de familia y justificantes de ingresos. Presentar el formulario oficial en la sede electrónica de la Seguridad Social o en un CAISS con cita previa.

Cantidades tras la subida del 9 % anunciada para 2025 y cómo se calculan según la edad de los hijos

El IMV actúa como un complemento a los ingresos reales de la familia: cubre la brecha entre la renta mínima garantizada y lo que ya entra en casa. Sobre esa base se añade el CAPI, cuya cuantía depende del número de menores y de su edad. La tabla inferior resume los importes anuales que podrá recibir cada hogar:

Edad de los menores Pago mensual Pago anual Menores de 3 años 115 € 1.380 € Entre 3 y 6 años 80,50 € 966 € Entre 6 y 18 años 57,50 € 690 €

Imagina una familia con dos niños menores de tres años: la Seguridad Social abonaría 230 euros mensuales, lo que supone 2.760 euros al año. ¿No es moco de pavo para cuadrar el presupuesto?

Solicitar el Complemento de Ayuda a la Infancia

El trámite puede iniciarse por Internet, desde la sede electrónica de la Seguridad Social, utilizando Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. Allí se cumplimenta el formulario, se adjunta la documentación y se obtiene un justificante inmediato. Quienes prefieran la atención presencial deben pedir cita en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) más cercano y llevar originales y copias de los documentos.

Una vez registrada la solicitud, la administración dispone de un máximo de seis meses para dictar resolución, aunque la experiencia demuestra que, si el expediente está completo, la respuesta suele llegar antes. En caso de silencio administrativo, se entenderá desestimada, pero siempre cabe recurrir.

Por qué este complemento es vital para las familias vulnerables y qué horizonte maneja el Gobierno para 2027

La ministra Elma Saiz ha fijado el objetivo de superar los 700.000 hogares beneficiarios y cubrir a 1,5 millones de menores en 2027, un 40 % más que ahora. Este refuerzo se suma a la subida del 9 % del IMV, de manera que tanto la cuantía base como los complementos avanzan al ritmo del coste de la vida.

¿Tienes dudas sobre si te corresponde? La Seguridad Social ha habilitado un simulador online que, en apenas cinco minutos, te indica si cumples los requisitos y cuál sería tu importe. De ahí que cada vez más familias se animen a comprobarlo: basta con introducir los datos básicos de ingresos y composición del hogar.