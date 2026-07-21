El gigante mundial del diamante paraliza una mina con miles de trabajadores por la crisis que vive el sector

Venetia aporta cerca del 40% de los diamantes del país y alrededor del 10% de la producción total de De Beers. La caída de los precios y el avance de las gemas de laboratorio ponen miles de empleos bajo presión.

De Beers, el mayor productor mundial de diamantes por valor, suspenderá durante dos años la extracción en Venetia, situada en la provincia sudafricana de Limpopo. La empresa aplazará parte del gasto del proyecto subterráneo, mantendrá inversiones en infraestructuras y trasladará volumen a otras operaciones para conservar su actual previsión global de producción.

De Beers detendrá durante dos años la producción de diamantes en Venetia

El grupo justifica la medida por las prolongadas dificultades del mercado de diamantes en bruto. Desde 2024 ha eliminado más de 100 millones de dólares de costes generales anuales y también ha frenado la tercera fase de la ampliación de Gahcho Kué, en Canadá.

Aunque la compañía detecta cierta recuperación del consumo en Estados Unidos y una mejor evolución de las piedras de mayor calidad, espera que las condiciones comerciales continúen siendo complejas a corto plazo.

El anuncio no supone el abandono definitivo de Venetia. De Beers seguirá financiando instalaciones consideradas esenciales para aumentar la capacidad y recuperar la producción cuando mejore la situación de la industria.

La mina concentra una parte decisiva del negocio sudafricano de diamantes

Venetia produjo 2,23 millones de quilates en 2025 y representa aproximadamente el 40% de la extracción sudafricana y algo más del 10% del volumen de De Beers. La explotación emplea a unas 3.500 personas, una cifra superior al incluir contratistas.

La compañía invirtió unos 2.200 millones de dólares en transformar la antigua mina a cielo abierto en una operación subterránea. El proyecto comenzó a producir en 2023 y fue diseñado para prolongar la actividad hasta 2046.

El Sindicato Nacional de Mineros sostiene que 1.214 empleos permanentes están amenazados, 1.134 en Venetia y otros 80 en el centro de clasificación de Johannesburgo. De Beers no ha confirmado cuántos puestos podrían desaparecer mientras continúa el proceso de consultas laborales.

Los diamantes de laboratorio presionan los precios y cambian las compras

El índice de precios de diamantes en bruto de WWW International Diamond Consultants ha retrocedido cerca de un 50% desde el máximo alcanzado en 2022. A la menor demanda procedente de China y los elevados inventarios se suma una oferta creciente de gemas creadas en laboratorio, comercializadas a precios muy inferiores.

Boston Consulting Group calculó que la oferta de diamantes de laboratorio se multiplicó por más de diez entre 2018 y 2024, mientras sus precios mayoristas cayeron más de un 90% hasta 2023. Estas piedras comparten propiedades químicas, físicas y ópticas con las naturales, aunque se producen mediante procesos industriales controlados.

De Beers lanzó la marca de joyería Lightbox en 2018, pero anunció su cierre en mayo de 2025 para volver a concentrarse en los diamantes naturales. El grupo mantiene la fabricación de materiales sintéticos para usos industriales a través de Element Six.

Anglo American avanza en la venta de De Beers y prioriza el cobre

Anglo American, propietaria del 85% de De Beers, mantiene avanzada la venta del negocio. Botsuana conserva el 15% restante. En febrero, la minera registró un deterioro contable de 2.300 millones de dólares ligado a la filial y redujo su valor en libros hasta los 2.300 millones.

De Beers considera que la reducción de la oferta mundial y la mejora de las ventas de diamantes de mayor calidad pueden apoyar al mercado a largo plazo, aunque mantiene unas previsiones exigentes para los próximos meses.