Madrid transforma el Hospital 12 de Octubre tras una demolición que ha generado 80.000 metros cúbicos de residuos

El Hospital Universitario 12 de Octubre ha completado la demolición de la antigua Residencia General. El espacio liberado se transformará en una gran plaza con jardines, zonas de descanso y nuevos accesos al complejo sanitario.

La silueta del Hospital 12 de Octubre ha cambiado para siempre. La torre de 18 plantas de la antigua Residencia General, levantada hace 53 años, ya no existe sobre el nivel del suelo. Para completar el derribo han sido necesarios 20 camiones, más de 4.000 viajes y la retirada de alrededor de 80.000 metros cúbicos de escombros.

La demolición del Hospital 12 de Octubre deja 80.000 metros cúbicos de residuos

Los trabajos comenzaron en septiembre de 2025 con el vaciado interior de las instalaciones y el desmontaje de los edificios más bajos situados alrededor de la torre principal.

El derribo de la estructura de 18 plantas arrancó en noviembre. En enero de 2026 comenzó la retirada del núcleo central, formado por las escaleras y los ascensores, desde la última planta hasta la base. Este punto se alcanzó a finales de abril, aunque el viento y las fuertes lluvias del invierno obligaron a reducir el ritmo en algunos momentos por motivos de seguridad.

La finalización de esta fase supone un nuevo avance dentro del Plan Integral de Modernización de Infraestructuras del centro, que terminará con la reurbanización del campus hospitalario.

Robots, maquinaria pesada y una pluma de 62 metros para el derribo

La complejidad de la demolición ha exigido combinar maquinaria pesada, trabajos manuales realizados por personal especializado y robots destinados a las operaciones más delicadas.

Para alcanzar los pisos superiores se utilizó la máquina de demolición de mayor tamaño disponible en España. Se trata de una pluma con 62 metros de altura que permitió desmontar progresivamente la torre desde sus plantas más elevadas.

Los materiales retirados se han separado desde el origen para favorecer su reutilización, reciclaje y valorización. Entre los residuos figuran hierro, acero, aluminio, hormigón, ladrillos, yeso y piedra.

El hormigón, el ladrillo y la piedra se están triturando y tamizando dentro de la propia parcela para producir zahorra, un material que podrá emplearse como relleno en obras y carreteras. Los elementos potencialmente peligrosos, entre ellos el amianto y determinados componentes radiológicos, fueron retirados de manera diferenciada.

La nueva plaza conectará el campus hospitalario con la ciudad de Madrid

El terreno ocupado por la Residencia General dará paso a una gran plaza que actuará como punto central del Hospital 12 de Octubre. Contará con jardines, áreas verdes y espacios de descanso para pacientes, familiares, trabajadores y ciudadanos.

Este nuevo espacio permitirá conectar los distintos edificios del complejo y reforzará la continuidad entre el campus universitario y la ciudad de Madrid.

Desde la plaza se podrá acceder directamente al Auditorio, reformado en 2020 y con capacidad para más de 500 personas, así como a las Urgencias Pediátricas, las Urgencias de Obstetricia y Ginecología y el servicio de Radiodiagnóstico Infantil.

Las actuaciones incluyen también la remodelación de los servicios situados en los sótanos de la antigua residencia, especialmente Anatomía Patológica y Oncología Radioterápica.

El nuevo Hospital 12 de Octubre funciona ya a pleno rendimiento

La atención sanitaria se mantiene desde finales de 2024 en el nuevo edificio de hospitalización, que cuenta con 10 plantas y más de 133.000 metros cuadrados.

Las instalaciones disponen de tecnología avanzada para diagnosticar y tratar enfermedades de alta complejidad, habitaciones amplias y luminosas, patios con vegetación y jardines terapéuticos. El inmueble también incorpora medidas de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.

Según el hospital, la construcción del nuevo edificio y la posterior demolición de la Residencia General se han desarrollado sin interrumpir la actividad asistencial ni la atención a los pacientes.