José, carpintero de 37 años, vincula los buenos sueldos a la experiencia y explica las dificultades para contratar

El sueldo de un carpintero depende de su categoría y del convenio. Las tablas de Zaragoza ayudan a interpretar el testimonio del profesional.

José Javier Rutia, carpintero de 37 años en Zaragoza, relaciona los mejores sueldos del oficio con la experiencia acumulada. Así lo explicó a El Español en un reportaje publicado el 11 de octubre de 2026. Su testimonio no concreta nóminas, pero las tablas provinciales permiten comparar categorías. Su caso invita a analizar los oficios sin carrera universitaria desde sus condiciones de entrada y sus posibilidades de progresión.

El sueldo de un carpintero en Zaragoza tiene una referencia oficial

La tabla definitiva de carpintería para 2025 se publicó corregida en el BOPZ del 28 de febrero de 2026. Es una referencia provincial, no una estadística nacional ni el salario declarado por la empresa de Rutia. El documento recoge estas retribuciones brutas anuales para distintas categorías profesionales.

Categoría profesional Retribución bruta anual de 2025 Ayudante y especialista 20.345,61 euros Oficial de segunda 21.338,70 euros Oficial de primera 23.160,99 euros Jefe de taller 28.123,96 euros

Entre oficial de primera y de segunda hay 1.822,29 euros anuales de diferencia, según el cálculo sobre esas tablas. Los 1.804,20 euros asignados al primero en las columnas de verano y Navidad corresponden a cada paga extraordinaria. No son su mensualidad ordinaria. Las cantidades pertenecen a la revisión definitiva de 2025, aunque se publicaran en 2026. Tampoco representan el dinero neto que recibe cada trabajador.

La experiencia no equivale a una subida salarial automática

Rutia trabaja con sus hermanos en el negocio familiar y describe dificultades para incorporar personal preparado. Considera que el aprendizaje junto a profesionales veteranos resulta decisivo para progresar. Al explicar los ingresos de un buen oficial, afirma que «eso viene de una carrera de dedicación al oficio». Su experiencia conecta con el debate sobre el relevo generacional en los oficios, aunque no permite medir todas las vacantes del sector.

Acumular años de trabajo no determina por sí solo una subida concreta. El artículo 24 del Estatuto de los Trabajadores remite los ascensos al convenio o al acuerdo colectivo aplicable. También contempla formación, méritos y antigüedad. El convenio provincial de madera suprimió los nuevos complementos de antigüedad desde el 30 de septiembre de 1996, conservando los derechos consolidados. Regula, además, el complemento por carencia de otras retribuciones, conocido como COR. Su aplicación depende de las cantidades que ya abone la empresa.

Un grado medio de 2.000 horas para aprender el oficio

Una vía para iniciarse es el título de Técnico en Carpintería y Mueble, un grado medio de 2.000 horas. TodoFP, el portal del Ministerio de Educación, recoge el acceso con ESO, un título de Técnico Básico u otras titulaciones admitidas. También existe la prueba de acceso para quienes cumplan al menos 17 años durante el año de realización. Son alternativas para adquirir una preparación reglada sin pasar por la universidad.

El programa incluye fabricación de elementos, preparación de máquinas y manejo de equipos de control numérico, conocidos como CNC. Incorpora una fase de formación en empresa dentro del currículo. Por tanto, combina conocimientos técnicos con aprendizaje en un entorno profesional. Esa preparación permite adquirir competencias, pero el título no asigna automáticamente una categoría laboral ni una nómina determinada. Antes de matricularse, el interesado puede consultar los centros que ofrecen el ciclo y las condiciones de admisión correspondientes.

Qué comprobar antes de aceptar un puesto en un taller

Al comparar empleos, interesa pedir la retribución bruta anual, las funciones, el grupo profesional, la jornada y la distribución de las pagas. Una cantidad mensual aislada ofrece menos información si no se explica qué conceptos incluye. El artículo 26 del Estatuto distingue salario base y complementos. Para interpretar una propuesta, también debe conocerse si contiene cantidades variables y de qué condiciones dependen. Esa información permite comparar ofertas con la misma referencia económica y el mismo tiempo de trabajo.

El convenio aplicable debe corresponder a la actividad y al ámbito territorial del puesto. La tabla de carpintería de Zaragoza no puede trasladarse automáticamente a cualquier taller español. Quien empieza puede preguntar qué tareas realizará, quién supervisará su aprendizaje y cómo se reconocerá su progresión profesional. Quien ya trabaja puede contrastar la categoría y los conceptos de su nómina con la documentación correspondiente. La ficha oficial de TodoFP y el convenio provincial de madera ofrecen dos puntos de partida para hacerlo.