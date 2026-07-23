Cinco profesiones sin carrera que ofrecen estabilidad laboral y salarios por encima de la media

El empresario del transporte Mario Cozma señala cinco oficios con buenas perspectivas económicas por la escasez de profesionales cualificados. La especialización y la experiencia pueden abrir la puerta a ingresos superiores a los de numerosos trabajadores con estudios superiores.

Los trabajos sin carrera universitaria han ganado atractivo ante las dificultades que encuentran muchas empresas para cubrir determinados puestos. Conductores de camión, electricistas, soldadores, fontaneros y mecánicos de vehículos aparecen entre las diez ocupaciones con mayores desajustes de personal detectadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.

La comparación salarial, no obstante, depende de la especialidad, la experiencia y el tipo de contratación. El INE señala que el 49,5% de los asalariados con estudios superiores cobró al menos 2.659,8 euros brutos mensuales en 2024. Esto deja a más de la mitad por debajo de esa cantidad, un nivel que pueden alcanzar ciertos profesionales técnicos cualificados.

Electricistas y fontaneros ganan valor por la falta de profesionales cualificados

Mario Cozma comienza su relación con los electricistas. Las reformas, el mantenimiento de edificios y la inversión en infraestructuras eléctricas mantienen la necesidad de trabajadores preparados. El SEPE también vincula las perspectivas del sector con la transición energética y el crecimiento de las energías renovables.

La fontanería comparte buena parte de esas ventajas. Las averías, las instalaciones domésticas y la conservación de viviendas generan una actividad continua. Los servicios urgentes y el trabajo por cuenta propia pueden elevar los ingresos, aunque la facturación depende de la zona, la cartera de clientes y los gastos profesionales.

Soldadores y mecánicos especializados encuentran oportunidades en industria y automoción

Los soldadores industriales ocupan el tercer puesto de la selección de Cozma. Construcción, fabricación metálica, mantenimiento industrial y proyectos energéticos necesitan perfiles capaces de ejecutar trabajos técnicos con seguridad y precisión.

El SEPE incluye a soldadores y mecánicos entre las profesiones donde pesan especialmente la falta de experiencia, formación y competencias técnicas. Estas carencias favorecen a quienes cuentan con preparación acreditada y conocimientos especializados.

En automoción, el diagnóstico electrónico y la llegada de vehículos híbridos y eléctricos están transformando el taller. El ciclo de Electromecánica de Vehículos Automóviles incluye sistemas eléctricos, equipos de diagnóstico y permite continuar con una especialización en mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos.

Los camioneros autónomos pueden ingresar más, pero soportan costes elevados

Cozma reserva uno de los mayores potenciales económicos para los camioneros autónomos. El empresario estima que algunos profesionales pueden ingresar entre 4.000 y 6.000 euros mensuales ante la falta de conductores y el movimiento constante de mercancías.

Esa cifra no equivale necesariamente a un sueldo neto. Del importe facturado deben descontarse combustible, financiación del vehículo, seguros, mantenimiento, peajes, impuestos y cotizaciones.

El SEPE coloca a los conductores asalariados de camiones entre las ocupaciones con mejores perspectivas de empleo para 2026. Para ejercer profesionalmente se necesitan el permiso correspondiente, el Certificado de Aptitud Profesional y la tarjeta del tacógrafo.

La Formación Profesional abre el acceso a estos empleos sin universidad

No cursar una carrera universitaria no significa trabajar sin cualificación. Existen ciclos de Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Soldadura y Calderería o Electromecánica de Vehículos Automóviles. Para fontanería también está disponible el certificado profesional de Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización Doméstica.

Los salarios elevados suelen estar ligados a la especialización, la disponibilidad, los desplazamientos, la experiencia y el trabajo autónomo. Estos cinco oficios no garantizan automáticamente ingresos superiores a los de un titulado, pero ofrecen salidas laborales con una demanda acreditada y margen de crecimiento profesional.