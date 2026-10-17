Gi Group busca personal de campaña en Valencia y Barcelona y anuncia una feria de empleo en Madrid

Las ofertas de empleo de Gi Group incluyen envasado de cítricos y llamadas para Navidad. Cambian el horario, los requisitos y las fechas del contrato.

Gi Group publicó el 13 de octubre de 2026 ofertas de empleo por campaña en Museros, Valencia, y Sant Cugat del Vallès, Barcelona. La primera anuncia 10,16 euros brutos por hora para envasar cítricos. La segunda ofrece teleoperación hasta el 24 de diciembre. Ambas mantenían disponible el acceso a inscripción durante la consulta del 14 de octubre. La empresa también anuncia su participación en una feria de empleo de Madrid el próximo día 21, con registro previo de candidatos.

Museros requiere vehículo propio y permite valorar experiencia en maquinaria

El puesto valenciano aparece identificado con la referencia 103665 y está gestionado desde la delegación de Llíria. La actividad consiste en envasar naranjas, seleccionar las que se encuentran en buen estado y comunicar incidencias. El anuncio exige carnet de manipulador de alimentos y vehículo propio. También pide capacidad de comunicación y trabajo en equipo. La experiencia con máquinas enmalladoras figura como valorable. Por tanto, ese conocimiento puede mejorar una candidatura, pero la oferta no lo presenta con el mismo carácter obligatorio que el desplazamiento.

La ficha contempla turnos rotativos de mañana, tarde o jornada central, de lunes a domingo, con dos descansos semanales. Describe incorporación próxima y contratación por campaña, clasificada como fija discontinua. No concreta la fecha final ni las horas semanales garantizadas. Esos dos datos deben preguntarse antes de aceptar el puesto. La diferencia entre una capacidad valorable y un requisito imprescindible afecta a los procesos de selección por competencias. Presentar experiencia relacionada resulta útil aunque proceda de otra empresa o campaña agrícola.

Sant Cugat ofrece teleoperación desde noviembre hasta Nochebuena

La oferta de Sant Cugat del Vallès, con referencia 103613, se dirige a teleoperadores para contactar con socios activos de una ONG. Las llamadas informarán sobre una campaña solidaria de regalos de Navidad. El texto anuncia contratación mediante ETT desde el 2 de noviembre hasta el 24 de diciembre de 2026. Establece dos franjas posibles: de 9:30 a 14:30 o de 16:00 a 21:00. Ambas abarcan cinco horas, aunque la descripción no concreta cuántos días se trabajará cada semana.

La remuneración que expresa el cuerpo de la oferta es de 9,71 euros por hora. La experiencia en emisión de llamadas o venta telefónica se considera muy valorable. Antes de inscribirse, el candidato debería comprobar qué turno puede asumir durante toda la campaña. No puede obtenerse una mensualidad segura multiplicando la tarifa por una jornada completa: las franjas publicadas son de cinco horas. La empresa tampoco detalla en ese texto el calendario semanal ni los posibles complementos. Es información que debe aclararse durante la selección.

La feria del 21 de octubre permite presentar el currículum para otras vacantes

Gi Group ha publicado otro anuncio, la referencia 103645, para su participación en una feria de empleo de Cruz Roja en Madrid. La cita está prevista para el 21 de octubre y la empresa permite enviar el currículum desde esa ficha. El encuentro busca facilitar el contacto con candidatos y examinar qué oportunidades se ajustan a su trayectoria. La invitación no identifica una relación cerrada de puestos ni salarios. Por ello, funciona como una vía adicional de contacto y no como garantía de incorporación.

El aspirante puede usar ese registro para explicar su formación, experiencia y disponibilidad antes del encuentro. La ficha consultada no publica una dirección concreta ni el horario de atención. Quien tenga intención de desplazarse debe solicitar esos datos a la organización. Esta vía resulta diferente de apuntarse al envasado o a la campaña telefónica, que sí describen funciones determinadas. Las personas interesadas en explorar distintas posibilidades pueden seguir otras ofertas de empleo disponibles mientras avanza su candidatura ante la empresa.

Cómo enviar el currículum y distinguir cada proceso de selección

La guía de Gi Group publicada el 7 de octubre explica que el candidato puede registrarse en su web o inscribirse directamente en una vacante. Recomienda mantener actualizado el currículum y aportar información relevante para cada puesto. El perfil puede incorporarse a una base de candidatos para futuras oportunidades, además de la oferta elegida. El tiempo de contacto varía según las necesidades empresariales y las características del proceso. La guía no establece un plazo fijo de respuesta ni garantiza que todas las personas reciban una propuesta.

Para estas oportunidades conviene identificar la referencia correcta y comprobar destino, desplazamiento, turno y duración. Son condiciones independientes: disponer de vehículo no sustituye la formación alimentaria, y poder trabajar por la mañana no garantiza una plaza telefónica. Las dos campañas y la feria cuentan con accesos propios dentro del portal. Se pueden consultar desde el buscador oficial de Gi Group, que reúne las fichas y sus opciones de candidatura. Confirmar esos datos permite presentar solicitudes compatibles con la disponibilidad real de cada persona.