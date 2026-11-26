La convocatoria de 2027 incluye especialidades técnicas y otras áreas universitarias. Las estancias son presenciales y requieren conservar la condición de estudiante.

La Agencia Espacial Europea ha abierto su programa de prácticas para estudiantes de 2027, con estancias de tres a seis meses. El anuncio oficial, publicado el 2 de noviembre, incluye oportunidades en ingeniería, ciencia, informática y disciplinas no técnicas. Las fichas consultadas fijan el cierre el 30 de noviembre a las 23.59, hora peninsular española. Cada persona puede presentar hasta dos candidaturas y debe continuar matriculada durante toda la estancia.

La ESA también necesita perfiles de derecho, finanzas y comunicación

El catálogo del programa permite buscar oportunidades más allá de las especialidades habitualmente asociadas a cohetes o satélites. La información general de las prácticas incluye recursos humanos, relaciones públicas, contratación, auditoría y gestión de instalaciones. Cada ficha define sus propias tareas. Estudiar una carrera relacionada constituye un punto de partida, pero la candidatura debe ajustarse al perfil concreto que solicita el equipo receptor.

La preparación del currículum para una candidatura debe reflejar esa relación entre estudios y funciones. La agencia recomienda destacar proyectos universitarios, conocimientos técnicos, investigación o experiencia pertinente. No todos los destinos exigen las mismas herramientas. Enviar el mismo texto a oportunidades muy distintas dificulta explicar qué puede aportar el estudiante. La carta de motivación permite relacionar la trayectoria con el trabajo anunciado y expresar objetivos formativos.

Una de las oportunidades incluye el centro espacial de Madrid

La convocatoria de Clean Space contempla destinos en Noordwijk, Países Bajos, y en ESAC, situado en Villanueva de la Cañada. Su ficha oficial de prácticas identifica una línea de ecodiseño espacial vinculada al centro español. El trabajo incluye apoyar estudios y mejorar conjuntos de datos sobre impactos ambientales. Las otras líneas descritas se refieren a residuos espaciales y servicios en órbita, con ubicación en el centro neerlandés.

Ese ejemplo permite entender por qué no basta con seleccionar una ciudad en el buscador. Dentro de una misma oportunidad pueden existir temas y destinos distintos. El candidato necesita comprobar qué proyecto encaja con sus estudios y qué desplazamiento implicaría. La ficha anuncia la categoría de prácticas, no un contrato laboral ordinario. Tampoco permite convertir las tareas del equipo en una garantía de contratación posterior al periodo formativo.

La matrícula debe mantenerse durante los tres a seis meses

El programa se dirige a universitarios, preferentemente en el último o penúltimo curso de estudios de nivel máster. La condición indispensable es seguir matriculado durante todas las prácticas. También exige nacionalidad de un país admitido por la agencia; España está incluido. Residir en un Estado participante sin tener una nacionalidad elegible no cumple por sí solo ese requisito. La lista aplicable aparece en cada anuncio.

Las preguntas frecuentes de la ESA precisan que las estancias se realizan presencialmente. Esto obliga a organizar alojamiento y desplazamientos si el centro queda lejos del domicilio. La agencia comunica las condiciones completas al candidato seleccionado y utiliza su propio marco de prácticas, sin firmar convenios individuales con universidades. El estudiante debe comprobar si esta condición encaja con las exigencias de su centro académico. No se publica una remuneración común para todas las vacantes, un dato relevante al comparar estancias de formación internacional.

El formulario permite seguir la solicitud y limita las candidaturas a dos

El anuncio de la convocatoria dirige al portal de empleo de la agencia. Allí hay que crear el perfil, incorporar el currículum y aportar una carta de motivación. La ESA aconseja que esta última sea concisa, aproximadamente de una página. Si se eligen dos oportunidades, la primera solicitud debe completarse antes de comenzar la segunda. Presentarse a más de dos puede provocar que todas sean descartadas.

La selección se desarrolla entre diciembre y febrero, y las incorporaciones pueden comenzar a partir de febrero de 2027. La fecha se acuerda con el tutor y debe encajar con la continuidad de la matrícula. El usuario puede comprobar la evolución desde su perfil de candidato. Antes del envío final debe verificar el cierre de la ficha elegida, el destino y los documentos solicitados, porque el anuncio general no sustituye esas condiciones particulares.