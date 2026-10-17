Los préstamos TU CASA de hasta 50.000 euros también limitarán el alquiler de la vivienda comprada

TU CASA exige una hipoteca y mantiene un precio máximo de venta permanente. Devolver el dinero no elimina esa restricción.

Los préstamos TU CASA de hasta 50.000 euros incorporan una condición que afecta a quienes quieran alquilar posteriormente la vivienda comprada. La renta deberá quedar por debajo del límite de referencia aplicable, según el Real Decreto-ley 29/2026, vigente desde el 8 de octubre. El programa financiará primeras viviendas habituales hipotecadas. También impondrá un techo permanente de reventa, aunque el propietario haya devuelto todo el préstamo.

El alquiler deberá quedar por debajo del máximo de referencia

El Ministerio de Vivienda explica que esta restricción acompaña a los préstamos para primera vivienda. Si el inmueble termina arrendándose, no bastará con elegir una renta similar a los anuncios del barrio. El artículo 19.13 exige un importe inferior al máximo aplicable según el sistema de índices de referencia. Ese valor depende de las condiciones de la vivienda y del edificio. La previsión sobre el alquiler tampoco elimina el destino inicial exigido, que es comprar la primera residencia habitual.

Un ejemplo hipotético permite distinguir los límites. Si la referencia máxima aplicable fuera de 900 euros mensuales, pactar exactamente 900 no cumpliría la exigencia de quedar por debajo. Una renta de 890 sí respetaría esa condición concreta, sin resolver otras obligaciones. Para consultar el sistema estatal, se introduce la dirección o referencia catastral. Después se completan características como superficie, conservación o equipamiento. La aplicación permite obtener un informe, pero esa consulta no equivale a una autorización para alquilar.

Devolver el préstamo no elimina el precio máximo de venta

La limitación de transmisión tiene carácter permanente y deberá constar en la escritura y en el Registro de la Propiedad. El precio máximo partirá del importe de adquisición actualizado conforme al IPC. Podrán incorporarse determinadas rehabilitaciones o mejoras, en los términos que establezca el Consejo de Ministros. De esta regulación se desprende que cancelar la deuda no libera automáticamente el precio. Sin embargo, tampoco establece una prohibición absoluta de vender la vivienda: lo que restringe es cuánto puede cobrarse.

Por ejemplo, si el máximo legal calculado para una vivienda fuera de 270.000 euros, venderla por 260.000 no superaría ese techo. Una oferta de 280.000 sí lo excedería en 10.000 euros. Son cifras ilustrativas, sin anticipar precios futuros ni calcular un máximo para una vivienda real. La diferencia importa para quien prevea mudarse: podrá existir una venta compatible con el límite, aunque coincida con el mercado. Además, deberán respetarse las restantes condiciones aplicables al inmueble y a la operación.

Tener ahorros y comprar sin hipoteca son situaciones distintas

La notaria María Cristina Clemente subraya la exigencia hipotecaria en el análisis recogido por OKDIARIO el 13 de octubre. La norma dirige TU CASA a la primera vivienda habitual hipotecada, independientemente de la edad del comprador. De ahí no se deduce una exclusión automática por tener ahorros o recibir dinero familiar. Aportar fondos propios puede coexistir con una hipoteca. Lo que queda fuera del diseño descrito es utilizar exclusivamente ese dinero y el préstamo público para comprar sin financiación hipotecaria.

El banco seguirá examinando la solvencia. El Banco de España detalla que comprobará ingresos, gastos, activos y deudas antes de decidir sobre la concesión. Por eso, los ingresos para comprar vivienda siguen siendo relevantes. La financiación pública tampoco convierte toda la operación en gratuita: el interés cero corresponde al préstamo TU CASA. La hipoteca privada conservará sus condiciones. El ICO, además, analizará las operaciones conforme a sus políticas de riesgos y a los criterios de acceso que se establezcan.

Qué se conoce de la devolución y de las solicitudes

El importe público será el menor entre el 20 % del valor de la vivienda hipotecada y 50.000 euros. No es una entrega a fondo perdido. El Ministerio explica que tendrá interés cero, sin comisiones, y hasta diez años de devolución. La carencia durará hasta terminar la hipoteca, con un máximo de treinta años. El Gobierno anunció el 6 de octubre una dotación de 10.000 millones de euros. Esa presentación no equivale, por sí misma, a disponer de una solicitud abierta. El texto de octubre recupera medidas del decreto de septiembre que no fue convalidado por el Congreso.

A 14 de octubre, las fuentes oficiales consultadas no anuncian una fecha para presentar solicitudes. El decreto remite los requisitos y el procedimiento a acuerdos y otros instrumentos posteriores. Por tanto, todavía no puede ofrecerse una lista definitiva de documentos ni garantizarse el acceso individual. Antes de comprometer una compra contando con ese dinero, debe comprobarse la apertura y la aprobación de ambas financiaciones. Las condiciones legales figuran en el artículo 19 del BOE.