Un nuevo episodio del Banco de España aborda las gestiones de los herederos tras un fallecimiento. Su guía distingue documentación gratuita, acreditación y entrega del dinero.

El Banco de España vuelve a abordar las dudas de los herederos con un episodio de su serie educativa publicado el 3 de noviembre. La situación plantea qué trámites deben realizarse ante la cuenta de un familiar fallecido. La guía del organismo permite resolver otra cuestión decisiva: conocer saldos, préstamos y movimientos antes de aceptar la herencia. Algunos documentos deben facilitarse sin cobrar, aunque esa regla no convierte cualquier gestión sucesoria en gratuita.

Los herederos deben acreditar su condición para pedir información bancaria

El banco debe comprobar quién tiene derecho a conocer los productos del cliente fallecido. Habitualmente exige el certificado de defunción, el de últimas voluntades y una copia autorizada del último testamento. Cuando no existe testamento, corresponde presentar la declaración de herederos, incluyendo su acta de conclusión. La relación familiar, por sí sola, no sustituye ese expediente documental. Cada documento cumple una función: acreditar el fallecimiento, localizar la voluntad testamentaria e identificar a quienes tienen derechos sobre la sucesión.

El certificado de últimas voluntades indica si hubo testamento y ante qué notario se otorgó, según explica Justicia. No contiene por sí mismo todo el reparto. Su solicitud debe esperar quince días hábiles desde el fallecimiento, sin contar ese día, sábados, domingos ni festivos. Este plazo corresponde al certificado, no a una obligación del banco de entregar el saldo en quince días. El organismo publica los requisitos y diferencia la tramitación electrónica de la presencial o por correo postal.

Conocer los saldos y las deudas no exige aceptar antes la herencia

La información bancaria permite averiguar qué patrimonio y qué obligaciones dejó la persona fallecida. El Banco de España considera imprescindible conocer las posiciones y los contratos de financiación o garantía antes de aceptar. Entre estos últimos pueden figurar préstamos y avales todavía vigentes. También pueden solicitarse copias de los contratos y movimientos de las cuentas. Saber cuánto dinero aparece en un extracto no resuelve, por sí solo, cuánto corresponde finalmente a cada heredero ni qué deudas deben examinarse.

Un ejemplo muestra la diferencia. Un certificado con 18.000 euros de saldo positivo y un préstamo pendiente de 7.000 permite identificar ambas posiciones. Restarlas arroja 11.000 euros, pero esa operación aislada no determina el patrimonio hereditario completo ni su reparto. Pueden existir otros bienes, obligaciones y circunstancias que requieran estudio. Tampoco la cotitularidad de una cuenta sustituye la comprobación de la propiedad del dinero. Recibir información sirve para tomar decisiones documentadas, mientras que adjudicar y disponer de los fondos exige otros trámites.

El certificado de posiciones y determinados movimientos deben ser gratuitos

El criterio del supervisor rechaza cobrar por el certificado de saldos o posiciones del fallecido. Ese documento resulta necesario para liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e incluye productos con saldos positivos y negativos. Tampoco considera conforme a las buenas prácticas cobrar por informar sobre los movimientos posteriores al fallecimiento. La gratuidad se refiere a esas informaciones concretas. No significa que estén exentos todos los documentos notariales, impuestos o servicios profesionales que una familia pueda necesitar durante la sucesión.

Para movimientos anteriores, la guía distingue el último año de los periodos más antiguos. No considera justificado cobrar por la información correspondiente al año previo, necesaria para cumplir obligaciones fiscales. Cuando la petición se extiende más atrás, admite que pueda existir una comisión. Por tanto, pedir tres años de movimientos no tiene necesariamente el mismo tratamiento que solicitar los últimos doce meses. Delimitar las fechas y pedir que se identifique cualquier cargo permite comprobar qué servicio pretende facturarse y contrastarlo con el criterio publicado.

Un heredero puede solicitar los datos aunque otro ya los haya recibido

La entrega previa de información a un heredero no impide que otro también la pida. El Banco de España señala que la entidad debe facilitársela cuando acredite su condición. Ese derecho evita depender exclusivamente de los documentos que conserve otro familiar. Las solicitudes sobre movimientos deben concretar el periodo y responder a una finalidad razonable. No se suelen admitir peticiones indiscriminadas sobre épocas muy anteriores al fallecimiento. Una solicitud identificada y acotada facilita saber qué falta cuando la entidad responde.

La tramitación de la testamentaría constituye una fase distinta de la consulta informativa. Según el supervisor, comienza cuando se firma su solicitud y se presenta toda la documentación necesaria. No existe un plazo único fijado para resolver todos estos expedientes, aunque deben evitarse demoras injustificadas. Conservar una copia de lo presentado y de los requerimientos permite ordenar la cronología del caso. El nuevo episodio educativo no modifica estas reglas: sirve de entrada a unas gestiones donde acreditar, informarse y recibir fondos son pasos diferentes.