La primera unidad de esta grúa de 14.000 toneladas ya está ensamblada. Los ensayos publicados de sus componentes no acreditan esa capacidad conjunta.

China avanza en una grúa de 14.000 toneladas destinada a grandes obras energéticas, aunque esa capacidad depende de combinar dos unidades. XCMG anunció el 28 de agosto de 2026 que había completado el montaje de la primera en Xuzhou, provincia de Jiangsu. El proyecto se desarrolla con Sinopec Heavy Lifting & Transportation. Su documentación permite distinguir tres etapas: fabricar los componentes, ensamblarlos y demostrar el rendimiento del conjunto.

Los ensayos de componentes no demuestran un levantamiento de 14.000 toneladas

La documentación publicada por NGC, proveedor de las transmisiones, concreta qué se ha probado. Su comunicado del 15 de septiembre describe cientos de simulaciones y cientos de horas de ensayos de banco para los reductores. Estos mecanismos transmiten el movimiento necesario para elevar cargas y desplazar la maquinaria. La empresa detalla pruebas de fatiga, sobrecarga y carga estática. Sin embargo, esos resultados corresponden a componentes y no equivalen a levantar 14.000 toneladas con las dos unidades integradas.

El contraste lo ofrece Mammoet con su SK6000. La compañía sí publicó la finalización de un programa de pruebas del conjunto supervisado por Lloyd’s Register. Incluyó comprobaciones funcionales, estructurales y de estabilidad, además de ensayos con sobrecarga. Este antecedente ayuda a interpretar el anuncio chino: una capacidad de diseño y un programa de validación completo aportan información diferente. En las fuentes primarias consultadas no figura una demostración equivalente del sistema XCMG trabajando a su máximo anunciado.

La grúa de 14.000 toneladas busca atender dos islas nucleares desde un mismo punto

La aplicación prevista va más allá de mover una pieza especialmente pesada. Según la administración provincial de Jiangsu, el equipo está concebido para montar los módulos de dos islas nucleares Hualong 2.0. Son las instalaciones asociadas a los reactores, cuyo montaje exige colocar componentes voluminosos en posiciones concretas. El diseño pretende cubrir esas operaciones desde un único emplazamiento y con una misma longitud de pluma. Esa posibilidad reduciría la necesidad de recolocar la máquina entre determinadas maniobras.

La construcción modular explica el interés industrial. Mammoet señala que trabajar con piezas mayores permite reducir operaciones, cambios de configuración y trabajos en altura. Parte del montaje puede realizarse previamente bajo condiciones controladas y completarse después en el emplazamiento definitivo. Es una lógica que también aparece en la construcción de edificios mediante módulos prefabricados, aunque las exigencias de una instalación nuclear son distintas. Una grúa con mayor capacidad amplía el tamaño de los conjuntos que pueden manejarse.

Cómo se comparan las 14.000 toneladas previstas con otras grandes grúas

Las fichas oficiales de Mammoet y Sarens permiten contextualizar el proyecto mediante dos referencias concretas. La SK6000 pertenece a la clase de 6.000 toneladas y la SGC-250 alcanza las 5.000. Frente a ellas, las 14.000 toneladas anunciadas por XCMG representarían 2,33 y 2,8 veces esas capacidades, respectivamente. Es un cálculo sobre máximos nominales, sin igualar configuraciones ni distancias de trabajo. La comparación muestra la escala prevista, pero no determina qué equipo resuelve mejor una maniobra concreta.

Equipo Capacidad máxima anunciada Qué permite afirmar la documentación XCMG y Sinopec 14.000 toneladas Capacidad prevista al completar e integrar las dos unidades Mammoet SK6000 6.000 toneladas Dispone de un programa de pruebas del conjunto publicado Sarens SGC-250 5.000 toneladas Capacidad recogida en su documentación técnica

La distancia también cambia el resultado. Sarens especifica que la SGC-250 puede levantar 2.000 toneladas a 100 metros de radio, frente a su máximo de 5.000. Ese ejemplo muestra por qué el dato principal necesita contexto. XCMG anuncia además un momento máximo de 700.000 toneladas-metro, magnitud que relaciona la carga con su distancia horizontal. No son 700.000 toneladas de capacidad. Tampoco basta dividir ambas cifras para obtener una tabla válida de cargas o autorizar una operación.

Una década de desarrollo antes del montaje de la primera unidad

El calendario del proyecto comenzó mucho antes de las imágenes de su presentación. XCMG sitúa el inicio de la investigación conjunta en 2015 y la firma del contrato con Sinopec el 10 de octubre de 2025. NGC se incorporó al desarrollo de las transmisiones ese mismo mes y comunica siete meses de trabajo hasta entregar sus productos. Las fechas describen fases y participantes diferentes: el desarrollo de un componente ocupa solo una parte del recorrido industrial de toda la máquina.

El comunicado de XCMG sobre el montaje de la primera unidad permite fijar el avance confirmado en agosto de 2026. La empresa condiciona la capacidad máxima a completar e integrar ambas unidades. Su publicación no concreta una fecha de servicio comercial ni presenta una prueba de izado con esa carga. Para evaluar el siguiente avance serán relevantes los resultados del conjunto y sus tablas de capacidad, que permitirán relacionar cada configuración con el trabajo previsto.