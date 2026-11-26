Importass ofrece un informe descargable por periodos y empleadores. El documento muestra bases de cotización, que pueden diferir del sueldo neto y no acreditan por sí solas el ingreso de las cuotas.

La Seguridad Social permite consultar desde el móvil las bases de cotización que una empresa declara por cada trabajador. El informe está disponible en Importass y puede descargarse en PDF, completo o limitado a determinados periodos. Sirve para comprobar datos que influyen en futuras prestaciones, incluida la jubilación. La cifra que aparece no equivale necesariamente al salario ingresado en el banco y, por sí sola, tampoco acredita el pago de las cuotas empresariales.

El informe muestra las bases declaradas mes a mes

El servicio de informe de bases de cotización distingue la información según la situación del usuario. Para trabajadores por cuenta ajena refleja los importes declarados por las empresas durante sus periodos de alta. La consulta permite identificar meses, años y empleadores. Así se puede comprobar una etapa laboral concreta sin tener que limitar la revisión al último recibo salarial disponible.

Este documento tiene una función distinta del informe de vida laboral. La vida laboral permite revisar altas, bajas y periodos de actividad. El informe de bases añade los importes sobre los que se calcula la cotización. Comparar ambos ayuda a situar una posible incidencia: puede faltar una empresa en el historial o existir un importe que necesita aclaración. Cada problema exige revisar el dato afectado y aportar documentación relacionada con él.

La base de cotización no coincide necesariamente con el sueldo neto

La base se construye a partir de las remuneraciones computables conforme a las reglas de cotización. Incluye la parte proporcional de las pagas extraordinarias y está sujeta a los límites aplicables. El salario neto, en cambio, es el dinero que queda después de descontar cotizaciones, retenciones y otros conceptos procedentes. Por eso comparar directamente la cifra de Importass con una transferencia bancaria puede llevar a una conclusión equivocada.

La comprobación debe hacerse con la base que figura en la nómina del mismo periodo. También importa identificar la empresa y el mes, especialmente si hubo varios empleadores. La Tesorería advierte que el informe recoge las bases declaradas, por lo que no debe interpretarse como un certificado del ingreso de las cuotas. Para los responsables de pagar sus propias cotizaciones, muestra las bases por las que debían cotizar, estén o no ingresadas.

La aplicación permite filtrar y descargar el documento

La guía oficial de Importass explica la consulta mediante la aplicación disponible para Android e iOS. El acceso utiliza los sistemas de identificación admitidos, como Cl@ve, certificado digital o SMS. La disponibilidad de cada vía depende de las condiciones del servicio y de los datos registrados. Disponer de un certificado digital en el móvil es una de las opciones para realizar gestiones electrónicas con la Administración.

Dentro del área personal, el recorrido lleva al apartado de vida laboral y a la consulta de bases de cotización. Desde allí se pueden seleccionar periodos y empresas. Al descargar el informe, la aplicación permite darle un nombre y localizarlo después entre los documentos. El PDF resulta útil para guardar una copia y contrastar meses concretos. El servicio ofrece información actualizada, aunque una descarga anterior conserva los datos que contenía cuando se obtuvo.

Los errores se comunican a la Tesorería con la documentación disponible

Si aparece un dato incorrecto o falta información, se puede solicitar una rectificación o incorporación. La Seguridad Social dispone de un servicio de rectificación de bases de cotización. Las nóminas y otros justificantes permiten explicar qué periodo se cuestiona y cuál es la discrepancia. Solicitar la corrección abre una revisión; no significa que el dato quede cambiado de forma inmediata ni que toda diferencia confirme un incumplimiento empresarial.

El informe también puede pedirse por correo al domicilio que consta en la Tesorería. Sin identificación electrónica, el servicio ofrece una vía con datos personales, una fotografía del documento de identidad y una imagen del solicitante. Hay límites de cobertura: no aparecen los periodos trabajados en el extranjero ni los del servicio militar o la prestación social sustitutoria. La consulta ayuda a revisar las cotizaciones registradas en España, pero no sustituye un cálculo individual de la pensión ni del resto de prestaciones.