Irlanda busca educadores infantiles españoles y paga hasta 18 euros por hora

La convocatoria para educadores infantiles en Irlanda exige titulación educativa, seis meses de experiencia e inglés B1. El plazo acaba el 30 de noviembre.

La Red EURES España difundió el 24 de agosto un proceso para cubrir 15 puestos de educadores infantiles en guarderías de distintas zonas de Irlanda. La convocatoria oficial del SAE ofrece contratos de al menos 12 meses, jornadas de 40 horas y salarios brutos entre 16 y 18 euros por hora. El plazo termina el 30 de noviembre de 2026.

Qué requisitos deben cumplir los educadores infantiles en Irlanda

Navitas Recruitment Limited busca profesionales españoles para guarderías situadas en varias localizaciones, entre ellas Galway, Limerick y Sligo. EURES difunde la oferta, pero la contratación corresponde a la empresa y a los centros de destino. El trabajo requiere conocer el desarrollo infantil, atender las necesidades básicas de los menores y comunicarse con familias y responsables. Los requisitos generales son:

Grado en Educación Infantil, Educación Primaria o título de Técnico Superior en Educación Infantil.

Al menos seis meses de experiencia en cuidado o educación infantil.

Nivel mínimo B1 de inglés.

Dos referencias profesionales como mínimo.

Nacionalidad de la Unión Europea o un permiso válido para trabajar en Irlanda.

El inglés debe permitir informar sobre las necesidades y la evolución de cada niño. La empresa también solicita capacidad para asumir el cuidado diario de los menores. Quienes comparen esta convocatoria con otras ofertas educativas en Irlanda deben revisar cada condición. Los contratos y requisitos pueden cambiar entre procesos.

El contrato dura 12 meses y paga hasta 18 euros por hora

El salario anunciado es bruto y depende de la experiencia, la titulación y el nivel de inglés. Con una jornada de 40 horas, equivale a entre 640 y 720 euros brutos semanales. Si se mantuvieran esas horas durante 52 semanas, serían entre 33.280 y 37.440 euros brutos anuales. Esta última cifra es un cálculo orientativo basado en la tarifa publicada.

La oferta establece trabajo de lunes a viernes, con los fines de semana libres. Incluye apoyo para encontrar alojamiento y realizar gestiones relacionadas con el traslado. La asistencia puede prestarse en español y abarca trámites de Seguridad Social, cuentas bancarias o documentación ante la Garda irlandesa. También contempla ayuda formativa y descuentos en cursos de inglés. No se promete vivienda gratuita. Los profesionales que estudien otros destinos pueden comparar estas condiciones con las ofrecidas a maestros españoles en Finlandia.

Cómo enviar el currículo para optar a una de las 15 plazas

El currículo debe enviarse en inglés a creches@trabajoenirlanda.es, con copia a pcpmixto.eures@sepe.es. El mensaje debe incluir la referencia Teachers for creches in Ireland y el código #JOB-246446. La incorporación tiene fechas flexibles y puede producirse tan pronto como sea posible.

La candidatura debe llegar antes del 30 de noviembre de 2026. El documento oficial de EURES reúne las condiciones y el método de participación. Antes de enviarlo, el aspirante debe comprobar que aparecen su titulación, experiencia, nivel de inglés y referencias. También puede consultar otras vacantes para trabajar en colegios publicadas anteriormente.

Las ayudas de movilidad pueden cubrir parte del desplazamiento

El Servicio Andaluz de Empleo recuerda que existen ayudas de movilidad EURES. Cuando la residencia habitual esté a más de 50 kilómetros de la entrevista, puede solicitarse financiación para el desplazamiento. La documentación también menciona posibles apoyos para trasladarse a Irlanda cuando la persona resulte contratada.

Estas ayudas están sujetas a requisitos y no se conceden automáticamente. El candidato debe contactar con el consejero EURES de su provincia antes de la entrevista o del traslado. EURES señala que el cumplimiento de las condiciones corresponde a la empresa contratante y a la legislación aplicable. La persona seleccionada debe confirmar salario, centro, localidad y fecha antes de aceptar. Aquí puedes consultar la convocatoria oficial del SAE.