Contrato indefinido a 40 horas semanales: Irlanda busca españoles para trabajar en centros educativos

¿Quieres impulsar tu carrera en el sector educativo en un entorno internacional? Uno de los principales proveedores de cuidado infantil en Irlanda, con más de 25 centros en funcionamiento, ha lanzado una gran oferta de empleo para cubrir 80 vacantes como Educador/a o Maestro/a Infantil en distintas localidades del país, entre ellas Dublín, Cork, Wicklow, Meath, Kildare, Limerick, Galway y otras regiones.

Si deseas trabajar en una empresa reconocida por su compromiso con la excelencia educativa, es momento de saber qué requisitos que se piden, cuáles son las condiciones que vas a tener y sobre todo, mandar el currículum correctamente. Tan solo debes echar un vistazo a esta noticia donde damos las indicaciones necesarias.

Irlanda está buscando educadores – maestros infantiles y abre proceso de selección: verifica requisitos y condiciones de trabajo

La empresa, que apuesta firmemente por la mejora continua y la formación constante de sus profesionales, necesita reforzar sus centros con personal cualificado en educación y cuidado infantil. El puesto se centra en acompañar el desarrollo de niños y niñas de 0 a 5 años mediante un enfoque pedagógico basado en el juego, la exploración al aire libre y la atención a la diversidad, garantizando al mismo tiempo la inclusión y el bienestar de cada alumno.

Entre las principales funciones se encuentran la planificación de actividades educativas, el seguimiento del desarrollo emocional y cognitivo de los menores y la coordinación con las familias y el resto del equipo docente. Como requisitos para participar en el proceso de selección se encuentran los siguientes:

Contar con un título universitario o técnico en Educación Infantil o Primaria (mínimo Ciclo Formativo de Grado Superior).

Nivel de inglés B1/B2 oral y escrito.

Experiencia previa en el ámbito educativo (no imprescindible, pero valorable).

Disponibilidad para trabajar a jornada completa en Irlanda.

La compañía garantiza contrato indefinido y jornada completa (40 horas semanales), con un salario bruto mensual de entre 2.200 y 2.800 euros, en función del centro y la experiencia. Además, ofrece incrementos salariales anuales, descuentos en empresas asociadas, formación continua a cargo de la empresa y posibilidades reales de promoción interna.

Cómo enviar el currículum para trabajar en Irlanda

El proceso de selección para trabajar en Irlanda como educador/a se realiza a través de Reachjobs, plataforma de empleo donde están publicadas todas las vacantes. Para inscribirte, solo debes acceder al portal, comprobar los requisitos de la oferta para no ser descartado por parte del equipo de RRHH, pulsar en el botón de inscripción y adjuntar tu currículum actualizado (preferiblemente en inglés).

Una vez completado el registro, tu candidatura pasará a ser evaluada por el equipo de selección. En caso de cumplir con el perfil, recibirás la llamada para la entrevista y posterior incorporación en alguno de los centros educativos de Irlanda.