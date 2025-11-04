Ni oposiciones ni experiencia: así son las más de 1.000 vacantes que tiene el SEPE para trabajar en colegios

El portal Empléate reúne más de 1.350 vacantes para docentes, limpieza, mantenimiento y comedores escolares. Muchas no piden oposición ni experiencia y algunas pueden ser indefinidas desde el principio.
El Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado en Empléate oportunidades para maestros, profesores de ESO, monitores de comedor, personal de limpieza y mantenimiento. En numerosas vacantes, ubicadas sobre todo en centros privados o concertados, no exigen experiencia previa ni estudios; eso sí, para puestos docentes y extraescolares se pide el Grado en Magisterio (o diplomatura), certificado de delitos sexuales y títulos oficiales de idiomas o habilidades.
Quién puede apuntarse a las ofertas del SEPE para colegios sin oposición
¿Buscas un empleo sin oposición y con incorporación inmediata? Pueden inscribirse candidatos para limpieza, mantenimiento, comedor o apoyo, donde a menudo no piden experiencia ni estudios. En los puestos docentes, se exige Magisterio o titulación habilitante, además del certificado de ausencia de delitos sexuales y, según el perfil, acreditaciones de idiomas o competencias como robótica o deporte. De ahí que el abanico sea amplio y adaptado a distintas trayectorias.
Ofertas de empleo del SEPE para colegios y centros educativos en noviembre de 2025
El portal Empléate cuenta con 1.383 ofertas para trabajar en centros educativos de España y otros países europeos (Alemania, Irlanda…). A un mes de las vacaciones de Navidad, muchos centros amplían plantilla para cubrir bajas o nuevas incorporaciones, algunas con contrato indefinido desde el inicio. ¿Quieres ejemplos concretos? Aquí tienes una selección representativa:
- Cocinero/a para centro educativo en Valencia.
- Educadores sociales en Vera (Almería) por 1.600 euros.
- Profesor de repaso de primaria para extranjeros en Benissa (Alicante).
- Técnico B nivel 5 (maestro) DAP Salamanca, con la ESO, apoyo a alumnado con discapacidad, 33.000 euros.
- Monitor de piscina en Zaragoza, experiencia con discapacidad, 10 euros la hora.
- Educadores infantiles con inglés B2 y C1 en varias escuelas infantiles de Madrid.
- Profesor de lenguas extranjeras para la ESO en Valencia (Punt Labora), B2 obligatorio.
- Logopedas en Alicante, Magisterio de Primaria en Audición y Lenguaje.
- Monitor de comedor en Valladolid para Serunion.
- Operarios/as de limpieza en centro escolar de Valencia, 16.500 euros.
- Personal de limpieza en un colegio de Manises, 16.500 euros.
Tras consultar la lista completa, podrás filtrar por localidad o puesto para afinar la búsqueda y enviar el currículum actualizado.
Cómo inscribirse en Empléate paso a paso y enviar el currículum correctamente
El procedimiento es sencillo: entra en Empléate y usa la barra de búsqueda con términos como maestro, colegios o profesor. Al abrir cada vacante, revisa requisitos y condiciones. Si encaja contigo, pulsa en Inscribirme en esta oferta. Se abrirá un registro gratuito; al completarlo podrás enviar el currículum y quedarás en el proceso de selección. Posteriormente, la empresa contactará si superas la primera criba para concertar una entrevista. Fácil y sin rodeos.
Salarios y jornadas orientativas en limpieza, docencia y servicios de comedor escolar
Los sueldos dependen de la jornada, el puesto y la ubicación. Para que te sitúes, estos son ejemplos destacados del propio listado. Por lo tanto, conviene comparar siempre cada oferta antes de inscribirse.
|Puesto
|Lugar
|Condiciones destacadas
|Personal de limpieza
|Cartaya
|1.500 euros al mes en jornada completa
|Maestro de Educación Infantil
|Alemania
|Más de 40.400 euros anuales
|Profesor
|Salamanca
|33.000 euros (aprox. 2.700 euros en 12 pagas)
En España también aparecen salarios de 17.330 euros en limpieza en Madrid y 16.500 euros en Manises, además de 10 euros/hora para monitor de piscina en Zaragoza. Nada mal si buscas estabilidad o una mejora a corto plazo.
Qué organismos públicos intervienen y cómo se gestionan estas ofertas educativas
El SEPE canaliza estas vacantes a través de Empléate, mientras que algunas convocatorias remiten a servicios autonómicos como el SNE o Punt Labora. En la parte de comedores y servicios, empresas como Serunion publican sus puestos dentro del mismo portal. En consecuencia, la tramitación se centraliza online y cada entidad concreta sus requisitos, plazos y tipo de contrato.