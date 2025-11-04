Ni oposiciones ni experiencia: así son las más de 1.000 vacantes que tiene el SEPE para trabajar en colegios

El portal Empléate reúne más de 1.350 vacantes para docentes, limpieza, mantenimiento y comedores escolares. Muchas no piden oposición ni experiencia y algunas pueden ser indefinidas desde el principio.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado en Empléate oportunidades para maestros, profesores de ESO, monitores de comedor, personal de limpieza y mantenimiento. En numerosas vacantes, ubicadas sobre todo en centros privados o concertados, no exigen experiencia previa ni estudios; eso sí, para puestos docentes y extraescolares se pide el Grado en Magisterio (o diplomatura), certificado de delitos sexuales y títulos oficiales de idiomas o habilidades.

Quién puede apuntarse a las ofertas del SEPE para colegios sin oposición

¿Buscas un empleo sin oposición y con incorporación inmediata? Pueden inscribirse candidatos para limpieza, mantenimiento, comedor o apoyo, donde a menudo no piden experiencia ni estudios. En los puestos docentes, se exige Magisterio o titulación habilitante, además del certificado de ausencia de delitos sexuales y, según el perfil, acreditaciones de idiomas o competencias como robótica o deporte. De ahí que el abanico sea amplio y adaptado a distintas trayectorias.

Ofertas de empleo del SEPE para colegios y centros educativos en noviembre de 2025

El portal Empléate cuenta con 1.383 ofertas para trabajar en centros educativos de España y otros países europeos (Alemania, Irlanda…). A un mes de las vacaciones de Navidad, muchos centros amplían plantilla para cubrir bajas o nuevas incorporaciones, algunas con contrato indefinido desde el inicio. ¿Quieres ejemplos concretos? Aquí tienes una selección representativa:

Cocinero/a para centro educativo en Valencia.

Educadores sociales en Vera (Almería) por 1.600 euros.

Profesor de repaso de primaria para extranjeros en Benissa (Alicante).

Técnico B nivel 5 (maestro) DAP Salamanca, con la ESO, apoyo a alumnado con discapacidad, 33.000 euros.

Monitor de piscina en Zaragoza, experiencia con discapacidad, 10 euros la hora.

Educadores infantiles con inglés B2 y C1 en varias escuelas infantiles de Madrid.

Profesor de lenguas extranjeras para la ESO en Valencia (Punt Labora), B2 obligatorio.

Logopedas en Alicante, Magisterio de Primaria en Audición y Lenguaje.

Monitor de comedor en Valladolid para Serunion.

Operarios/as de limpieza en centro escolar de Valencia, 16.500 euros.

Personal de limpieza en un colegio de Manises, 16.500 euros.

Tras consultar la lista completa, podrás filtrar por localidad o puesto para afinar la búsqueda y enviar el currículum actualizado.

Cómo inscribirse en Empléate paso a paso y enviar el currículum correctamente

El procedimiento es sencillo: entra en Empléate y usa la barra de búsqueda con términos como maestro, colegios o profesor. Al abrir cada vacante, revisa requisitos y condiciones. Si encaja contigo, pulsa en Inscribirme en esta oferta. Se abrirá un registro gratuito; al completarlo podrás enviar el currículum y quedarás en el proceso de selección. Posteriormente, la empresa contactará si superas la primera criba para concertar una entrevista. Fácil y sin rodeos.

Salarios y jornadas orientativas en limpieza, docencia y servicios de comedor escolar

Los sueldos dependen de la jornada, el puesto y la ubicación. Para que te sitúes, estos son ejemplos destacados del propio listado. Por lo tanto, conviene comparar siempre cada oferta antes de inscribirse.

Puesto Lugar Condiciones destacadas Personal de limpieza Cartaya 1.500 euros al mes en jornada completa Maestro de Educación Infantil Alemania Más de 40.400 euros anuales Profesor Salamanca 33.000 euros (aprox. 2.700 euros en 12 pagas)

En España también aparecen salarios de 17.330 euros en limpieza en Madrid y 16.500 euros en Manises, además de 10 euros/hora para monitor de piscina en Zaragoza. Nada mal si buscas estabilidad o una mejora a corto plazo.

Qué organismos públicos intervienen y cómo se gestionan estas ofertas educativas

El SEPE canaliza estas vacantes a través de Empléate, mientras que algunas convocatorias remiten a servicios autonómicos como el SNE o Punt Labora. En la parte de comedores y servicios, empresas como Serunion publican sus puestos dentro del mismo portal. En consecuencia, la tramitación se centraliza online y cada entidad concreta sus requisitos, plazos y tipo de contrato.