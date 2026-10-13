EURES busca trabajadores para siete países europeos y permite hacer entrevistas de trabajo sin salir de casa

El encuentro se dirige a tecnología, ingeniería, energía verde y biociencias. Registrarse y presentar candidaturas antes de la jornada permite optar a entrevistas.

EURES prepara una jornada online de empleo para el 20 de octubre de 2026, con entrevistas que podrán extenderse hasta el día 27. El Servicio Andaluz de Empleo difundió el encuentro el 7 de octubre y la plataforma europea mantiene abierta la inscripción. Participan España y otros seis países. La oportunidad requiere un paso previo: presentar candidaturas a las ofertas adecuadas, porque conectarse únicamente durante las charlas no equivale a solicitar un puesto.

La jornada online de EURES conecta perfiles técnicos con siete países

El encuentro se llama Boost Your Career with EURES 2026 y se centra en sectores tecnológicos y científicos. El anuncio del SAE incluye tecnologías de la información, ingeniería, energía verde, productos farmacéuticos y biociencias. Participan Chipre, Estonia, Finlandia, Irlanda, Portugal, España y Suiza. Es una convocatoria concreta dentro de las oportunidades laborales mediante EURES, con selección y actividades propias. La inscripción permite consultar las ofertas vinculadas al evento y contactar con las empresas participantes, sin que exista una titulación común para todos los puestos.

El programa prevé presentaciones de empresas y de los servicios EURES de los países participantes. Los asistentes podrán plantear consultas mediante chat durante la jornada. Esa orientación resulta útil para preguntar por incorporación, idioma o reconocimiento de estudios antes de valorar un traslado. Los organizadores también permiten preparar entrevistas con antelación. EURES Chipre explica que los empleadores reciben herramientas para publicar vacantes, revisar candidaturas y organizar las citas previamente. Por tanto, esperar al día del encuentro puede dejar menos margen para entrar en esa primera revisión.

Las ofertas publicadas incluyen empleo presencial, híbrido y remoto

El buscador asociado mostraba 19 anuncios y 36 empleadores en la consulta del 9 de octubre. Es un recuento provisional, susceptible de cambiar antes del evento. Un anuncio puede incluir varias plazas, por lo que no equivale necesariamente a un solo contrato. Entre los ejemplos figuran puestos de ingeniería, programación e investigación. También permite filtrar por país, estudios, idioma, experiencia y modalidad de trabajo. Esa selección ayuda a evitar candidaturas incompatibles con una necesidad concreta, como mantener la residencia actual o trabajar exclusivamente a distancia.

Los filtros consultados distinguían quince anuncios presenciales, tres híbridos y uno remoto. También mostraban cuatro oportunidades asociadas a formación profesional y otras de nivel universitario. La clasificación orienta la búsqueda, pero los requisitos definitivos aparecen en cada ficha. Un evento online no convierte sus empleos en teletrabajo. Antes de comparar remuneraciones, hay que comprobar además si el importe es mensual o anual, bruto o neto. Si falta un dato salarial o la unidad resulta dudosa, debe aclararse con la empresa antes de valorar la oferta.

El registro y las candidaturas se completan antes de las entrevistas

La información oficial pide registrarse previamente, incorporar el currículum y solicitar los puestos que encajen con el perfil. Las empresas podrán examinar las solicitudes e invitar a entrevistas online entre el 20 y el 27 de octubre. La participación en el encuentro y la candidatura a una vacante son acciones relacionadas, pero distintas. Quien ya tenga cuenta puede utilizarla para incorporarse al evento. La plataforma recomienda comprobar las notificaciones del panel personal y el correo electrónico, donde pueden llegar invitaciones y comunicaciones relevantes.

La preparación debe centrarse en las condiciones reales del puesto. Los consejos para preparar una entrevista de trabajo sirven para ordenar ejemplos de experiencia y explicar qué puede aportar el candidato. En un proceso internacional, también interesa confirmar el idioma previsto para la conversación. Como recomendación, puede prepararse una presentación breve y tener localizados los títulos o acreditaciones mencionados en el currículum. Una respuesta concreta sobre proyectos realizados ayuda a evaluar el encaje profesional. Aceptar una invitación tampoco garantiza una contratación, que corresponde decidir al empleador.

La ayuda técnica no recibe currículos ni sustituye al empleador

El servicio de ayuda de European Job Days aclara que no contrata personal ni acepta currículos para repartirlos. Las solicitudes deben realizarse desde la cuenta y dirigirse a las vacantes elegidas. Para entrar en una entrevista confirmada, la guía indica acceder al panel, abrir el apartado de candidaturas y utilizar el botón del chat. Este acceso conduce a una videollamada. La web también ofrece tutoriales para registrarse, solicitar empleos y programar entrevistas. Revisar esos pasos antes de la cita reduce la posibilidad de perderla por un problema de acceso.

El encuentro está orientado principalmente a candidatos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Las personas de terceros países deben comprobar los requisitos del destino y su autorización para trabajar. Participar desde España no concede automáticamente ese derecho en otro Estado. La página del evento incorpora información por países y contempla restricciones específicas. Quien cumpla las condiciones puede comenzar por la convocatoria oficial de EURES, elegir ofertas y preparar su candidatura. El día 20 tendrá las charlas y el contacto directo, con las entrevistas distribuidas según las invitaciones recibidas.