La Junta de Castilla y León ofrece hasta 20.000 euros a estos autónomos y solo quedan dos días para solicitarlos

Relevacyl Autoempleo parte de 10.000 euros y añade incentivos por edad, sexo y municipio. La transmisión debía formalizarse como máximo el 30 de septiembre.

Los autónomos que hayan asumido determinados negocios en Castilla y León pueden solicitar hasta 20.000 euros hasta el 15 de octubre de 2026. La convocatoria Relevacyl, publicada el 31 de diciembre de 2025, encara sus últimos días con una condición decisiva. El acuerdo de transmisión debía quedar formalizado entre el 15 de noviembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. Firmar ahora una compraventa no permite entrar en esta edición.

Relevacyl Autoempleo suma incentivos sobre una base de 10.000 euros

La ayuda inicial es de 10.000 euros por beneficiario. A esa cantidad pueden añadirse 4.000 euros cuando el negocio se ubique en un municipio de hasta 1.000 habitantes. El incremento territorial será de 2.000 euros si la población está entre 1.001 y 5.000 habitantes. Las mujeres reciben un complemento de 4.000 euros y las personas menores de 35 años, otro de 2.000. El máximo conjunto queda fijado en 20.000 euros, aunque concurran distintas circunstancias admitidas.

Una mujer de 32 años que cumpla las condiciones en un municipio de 800 habitantes alcanzaría ese máximo. El cálculo suma 10.000 euros de partida, 4.000 por ubicación, 4.000 por ser mujer y 2.000 por edad. Un hombre de 40 años en ese mismo municipio tendría 14.000 euros si no concurrieran otros supuestos. Son ejemplos sobre importes reglados, no adjudicaciones individuales. El apoyo debe valorarse junto con los gastos de mantener abierto el negocio, que continúan después del traspaso.

Solo entran relevos por jubilación, incapacidad o fallecimiento

La transmisión debe responder a la jubilación del anterior titular o al cese por determinadas causas sobrevenidas. La convocatoria recoge incapacidad permanente total, absoluta, gran invalidez o fallecimiento. Comprar cualquier empresa en funcionamiento no da derecho a esta subvención. La actividad transmitida debe tener al menos cinco años de antigüedad. Además, tanto su establecimiento como su domicilio fiscal deben estar situados en Castilla y León. Estas condiciones delimitan un programa de continuidad empresarial, con requisitos adicionales a los de una compraventa ordinaria.

El nuevo titular tiene cuatro meses para iniciar formalmente la actividad desde la baja del negocio transmitido en Hacienda y Seguridad Social. La norma exige desarrollar una parte sustancial de la actividad en un local comercial o una oficina. También admite negocios cuya prestación principal se realiza desde un vehículo vinculado directamente a esa actividad. Quedan fuera los negocios digitales que únicamente tienen alojamiento en internet. Por tanto, una tienda exclusivamente virtual no reúne este requisito material.

El beneficiario debe permanecer cinco años en la actividad y en la comunidad

Quien solicite la ayuda debe cotizar como persona física en el régimen de autónomos, estar de alta en el IAE y tener domicilio fiscal autonómico. También debe figurar empadronado en un municipio de Castilla y León y estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. Solo se puede obtener la condición de beneficiario en una convocatoria. Cuando corresponda, deben cumplirse además las obligaciones sobre integración laboral de personas con discapacidad y disponer del plan de igualdad exigible.

La concesión obliga a mantener la actividad económica, el alta en autónomos y la residencia efectiva durante al menos cinco años. Ese periodo se cuenta desde la notificación de la resolución favorable, no desde la firma del traspaso. La Administración realizará comprobaciones anuales. Deben distinguirse estas condiciones de las del pago único del paro, que responde a otro procedimiento. Relevacyl es incompatible con otras subvenciones destinadas a la misma finalidad, por lo que no se pueden acumular apoyos automáticamente.

La solicitud exige acreditar el traspaso y explicar la viabilidad del negocio

La presentación es electrónica, mediante el formulario disponible en la sede de la Junta. Entre los documentos figuran el contrato mercantil de traspaso o venta y la acreditación de la causa del relevo. Puede ser una resolución de jubilación o incapacidad, o el certificado de defunción cuando proceda. También se exige la baja censal del transmitente. La memoria del formulario debe describir la actividad, los elementos transmitidos, el sector, la ubicación, la antigüedad y las perspectivas de continuidad del negocio.

El solicitante puede autorizar determinadas consultas administrativas; si se opone o no autoriza cuando sea necesario, deberá aportar la documentación correspondiente. La ayuda se concede y paga previa justificación mediante los documentos exigidos al presentar la solicitud. El plazo máximo de resolución es de seis meses y el silencio permite entenderla desestimada. Se contemplan recursos de reposición y contencioso-administrativo.

El trámite y la convocatoria íntegra pueden consultarse en la sede oficial de Relevacyl, donde debe registrarse la petición antes de terminar el plazo.