El CEO de Indeed revela dos claves para triunfar en una entrevista de trabajo y que son más importantes que un currículum

El CEO de Indeed, Chris Hyams, ha dejado claro que las cualificaciones técnicas ya no son el único requisito para acceder a un puesto de trabajo. Según Hyams, la curiosidad por aprender cosas nuevas y la capacidad de reinventarse ante los errores son factores decisivos para que una candidatura destaque incluso si el historial laboral del aspirante es corto o ha estado interrumpido.

Además, Hyams apunta que no siempre revisa los currículums antes de la entrevista, pues prefiere basarse en la interacción personal. Esta táctica reduce los sesgos que, en ocasiones, impiden a colectivos vulnerables como personas con discapacidad o desempleados de larga duración demostrar sus habilidades. Con un enfoque práctico el CEO de Indeed confía en que su método abre la puerta a quienes necesiten reincorporarse al mercado laboral incluso cuando están percibiendo algún tipo de subsidio o prestación.

Principales consejos de Chris Hyams para solicitantes de trabajo

Las dos preguntas que Hyams formula en sus entrevistas y que recientemente ha expuesto en una charla con el CEO de OpenAI, Sam Altman pueden orientar a quienes buscan oportunidades de empleo:

– “¿Qué es lo que te causa una curiosidad increíble?”

Hyams busca descubrir las pasiones de la persona. Aunque no estén ligadas a la profesión, demuestran el carácter inquisitivo y el deseo de aprender, dos cualidades muy valoradas en entornos cambiantes.

– “Cuéntame una historia sobre una ocasión en la que estabas muy seguro de algo y descubriste que estabas completamente equivocado”

Tus respuestas no tienen por qué estar necesariamente relacionadas con el trabajo. “En realidad, me interesa más si no se trata de algo relacionado con el trabajo”, dice Hyams. “Si puedes pasar 45 minutos hablando sobre la preparación de masa madre y las 57 recetas diferentes que has probado, la experimentación con la temperatura y la hidratación… Cuando la gente tiene esa curiosidad intensa… es solo cuestión de pensar: ¿de qué más te puedes enamorar?”

Con este planteamiento, analiza la capacidad de adaptación y cómo uno reconoce y asume los fracasos. Para empleados que compaginan un subsidio por desempleo o una incapacidad parcial mostrar que se puede virar de estrategia tras un tropiezo puede resultar decisivo.

La adaptabilidad como herramienta para compatibilizar empleo

En el ámbito sociolaboral, muchos beneficiarios de ayudas como el Ingreso Mínimo Vital o los subsidios por incapacidad permanente parcial, desean encontrar un empleo compatible con la prestación. Este enfoque de Hyams encaja con la realidad de un mercado laboral en constante evolución, donde se valora la resiliencia y la rapidez de aprendizaje.

No siempre se cuentan con un currículum extenso pero sí se puede demostrar curiosidad y adaptación a escenarios complicados.Por ello, las personas que solicitan un puesto de trabajo pueden preparar su discurso poniendo énfasis en ejemplos de superación personal y en la voluntad de formarse de manera continua.

A la hora de la entrevista de trabajo, no temas hablar de las medidas tomadas para superar obstáculos. Explicar cómo te adaptaste a situaciones complicadas o qué te motiva profundamente puede reflejar mejor tus capacidades que una lista de puestos anteriores. Si demuestras que sabes reaccionar a un error, ganarás puntos ante posibles empleadores.