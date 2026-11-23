La cadena concentra la mayoría de incorporaciones en caja y reposición. Donostia y Bergara protagonizan las aperturas anunciadas para noviembre.

Lidl ha anunciado la creación de 77 empleos en Guipúzcoa para acompañar dos nuevas tiendas y reforzar establecimientos existentes. La comunicación empresarial del 16 de noviembre sitúa las aperturas en Donostia, el día 19, y Bergara, el 26. La cifra describe el plan de incorporaciones comunicado por la compañía, no un contador de vacantes que necesariamente sigan disponibles al mismo tiempo.

Caja y reposición concentran 61 de los 77 puestos anunciados

El reparto incluye 61 posiciones de cajero y reponedor, cuatro de responsable de tienda y doce de adjunto. Por tanto, la mayor parte de las incorporaciones corresponde al trabajo cotidiano de supermercado. La comunicación oficial de Lidl permite distinguir los tres perfiles y evita presentar toda la contratación como si fueran puestos idénticos.

Para una candidatura de caja y reposición interesa ordenar la experiencia alrededor de tareas concretas. Haber atendido clientes, gestionado cobros o trabajado con mercancía aporta información diferente de una lista de empresas. Si se ha combinado atención al público y almacén, explicar esa combinación ayuda a mostrar la relación con el puesto.

El candidato a responsable necesita presentar otra trayectoria. La coordinación de personas, la organización del trabajo y el seguimiento de resultados merecen espacio propio en el currículum. No resulta útil enviar exactamente la misma descripción profesional a las tres categorías cuando implican responsabilidades distintas.

Donostia y Bergara se suman al refuerzo de otros cuatro municipios

La tienda donostiarra de Belartza está situada en Fernando Múgica, 2. La de Bergara figura en Amillaga, 2. El anuncio también menciona refuerzos en Eibar, Zarautz, Hernani y Olaberria. Esa distribución obliga a mirar la localidad de cada ficha antes de postularse, aunque todas pertenezcan al mismo plan provincial.

La apertura comercial de una tienda no equivale al inicio de todas sus selecciones. Parte de la plantilla puede incorporarse antes para preparar el establecimiento. Por eso, el número anunciado debe leerse junto con las ofertas que aparezcan en el portal cuando se envíe la solicitud.

La búsqueda puede compararse con otras campañas comerciales, como la información sobre contratación navideña de tiendas publicada por Talent24h. Cada empresa establece procesos y condiciones propios. El tamaño de una campaña no permite deducir la duración contractual de una oferta diferente.

El salario y la jornada deben comprobarse en cada candidatura

La nota sobre estos 77 empleos no fija un sueldo único para todos los perfiles. Tampoco permite asignar una misma jornada a caja, reposición y dirección. Publicar una cifra general como remuneración garantizada ocultaría diferencias que el aspirante necesita conocer antes de aceptar.

Al estudiar una ficha, interesa anotar jornada semanal, distribución de turnos, centro y modalidad contractual. Cuando el salario aparece por mes, también importa saber si corresponde a jornada completa y cómo se distribuyen las pagas. Son preguntas para la selección cuando el anuncio no las resuelve.

La distancia al centro tiene un efecto muy concreto. Una disponibilidad amplia no sustituye comprobar los desplazamientos posibles en los horarios ofertados. Elegir localidades asumibles evita presentar una candidatura que después no pueda mantenerse por dificultades de transporte.

La solicitud se presenta desde el portal de empleo de Lidl

El acceso comienza en el portal oficial de empleo, buscando la localidad y el puesto. La candidatura debe vincularse a una oferta concreta disponible. Guardar su referencia y la fecha del envío facilita identificarla si el equipo de selección contacta posteriormente.

Antes de adjuntar un currículum claro, es útil revisar teléfono, correo y fechas de experiencia. También conviene expresar con precisión la disponibilidad, sin prometer horarios que no se pueden cumplir. Un documento breve y adaptado ayuda a encontrar los datos relevantes.

El anuncio empresarial no establece una fecha límite común para los 77 empleos. Si una ficha deja de admitir candidaturas, no debe sustituirse por formularios de terceros que prometan acceso al mismo puesto. La referencia válida sigue siendo la oferta que publique Lidl para cada establecimiento.