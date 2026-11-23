El diagnóstico de 2026 incluye conocimientos del oficio, habilidades personales e idiomas. Distinguir esas necesidades ayuda a elegir qué aprender según la actividad.

Saber hacer un trabajo no siempre significa estar preparado para cada situación que aparece durante la jornada. El SEPE ha analizado las necesidades formativas de 366 ocupaciones y encuentra aspectos que necesitan actualización en conocimientos técnicos, capacidades personales, idiomas y competencias digitales. La síntesis publicada el 5 de noviembre de 2026 reúne materias tan distintas como atención al cliente, electricidad o construcción. El diagnóstico permite identificar aprendizajes pendientes, sin convertir esa cifra en ofertas de empleo.

Los conocimientos del oficio siguen ocupando un lugar central en la formación

La nota del Observatorio de las Ocupaciones recoge competencias que las empresas consideran necesario actualizar o reforzar. Entre las más citadas aparecen atención al cliente, inteligencia artificial, administración y gestión empresarial y técnicas de comunicación. También figuran ventas, electricidad, manipulación de alimentos y construcción. Esa variedad muestra que el análisis alcanza tareas de servicios y oficios técnicos, además del trabajo con tecnología. La publicación agrupa necesidades, pero no asigna la misma preparación a todas las profesiones.

Los cuatro ámbitos examinados ayudan a distinguir qué falta aprender. El conocimiento técnico se relaciona con la actividad; las capacidades personales, con la manera de trabajar y relacionarse; los idiomas, con la comunicación en otras lenguas; y las competencias digitales, con el uso de tecnología. Pueden coincidir en un puesto sin ser intercambiables. Como orientación, aprender a explicar una reparación al cliente y actualizar el procedimiento para realizarla son objetivos complementarios que requieren contenidos diferentes.

Resolver problemas y organizar tareas también forman parte de la preparación

El apartado personal destaca afrontar problemas, trabajar con eficiencia, planificar, organizar y comunicarse. Son capacidades que pueden quedar ocultas detrás de una denominación profesional. Por ejemplo, conocer un producto y explicar sus características a una persona descontenta exigen habilidades diferentes. El ejemplo sirve para interpretar esas categorías, no describe una empresa analizada. Para elegir formación interesa precisar si la dificultad aparece al entender la tarea, decidir prioridades, transmitir información o coordinarse con otras personas.

Como recurso complementario, el SEPE ofrece ComPersonal y su guía de competencias personales. Esta herramienta pública y gratuita permite una autoevaluación anónima y proporciona un informe inmediato. Examina trece competencias, entre ellas organización, aprendizaje, colaboración y conducta ética. Es un instrumento distinto del informe de 366 ocupaciones: ayuda a reflexionar sobre capacidades propias, mientras el estudio describe necesidades del mercado. Sus respuestas pueden orientar una conversación con profesionales de orientación, sin sustituir una evaluación acreditativa.

Los idiomas deben relacionarse con la actividad que se quiere desempeñar

El estudio incluye necesidades lingüísticas, pero su nota resumida no permite afirmar que exista un idioma o un nivel obligatorio para las 366 ocupaciones. Para concretar un objetivo, importa distinguir leer documentación, entender una explicación y mantener una conversación. Como orientación práctica, consultar instrucciones de un equipo y atender por teléfono a un cliente extranjero requieren destrezas diferentes. El nombre de la lengua, por sí solo, ofrece información insuficiente para escoger un curso apropiado.

La autoevaluación de idiomas de Europass permite describir comprensión oral, lectura, interacción, producción oral y escritura conforme al Marco Común Europeo de Referencia. Es un apoyo adicional para identificar qué practicar, no otro resultado de la investigación del SEPE. Separar esas destrezas ayuda a expresar un objetivo verificable: comprender instrucciones de seguridad, explicar un producto o redactar una respuesta. Los certificados obtenidos deben distinguirse de la valoración personal al presentar el nivel que se posee.

El diagnóstico ayuda a escoger contenidos sin imponer el mismo curso a todos

Antes de comparar cursos gratuitos de Fundae u otras opciones, resulta útil anotar las tareas habituales y localizar la dificultad concreta. Después puede revisarse si el programa incluye práctica relacionada, qué conocimientos previos exige y cómo evalúa el aprendizaje. Una formación introductoria y una actualización profesional pueden compartir nombre, pero responder a puntos de partida diferentes. Esta es una propuesta de uso del diagnóstico, no un itinerario obligatorio establecido por el SEPE.

El aprendizaje elegido puede incorporarse al currículum y sus competencias explicando qué actividad se sabe realizar. La referencia de 366 ocupaciones describe el alcance del análisis; no equivale a 366 vacantes ni garantiza contratación. Su utilidad consiste en ordenar necesidades que a menudo se mezclan: saber ejecutar el trabajo, resolver incidencias, comunicarse y adaptarse a sus herramientas. Cada candidatura deberá contrastarse después con las funciones y requisitos del puesto concreto.