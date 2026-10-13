El Senado abre 10 becas de 1.300 euros al mes para 2027 con unas condiciones especiales

Las becas del Senado se dirigen a documentación, archivos y bibliotecas. Suman 15.600 euros brutos anuales y reservan dos plazas para discapacidad.

Las becas del Senado para formación archivística, documental y bibliotecaria abrieron solicitudes este 8 de octubre de 2026. El BOE publicó el día anterior diez plazas para 2027, dotadas con 1.300 euros brutos mensuales. El plazo termina el 29 de octubre. La ayuda alcanza 15.600 euros brutos si se completan los doce meses y exige treinta horas semanales. Es incompatible con cualquier actividad laboral o prestación por desempleo.

Las becas del Senado cubren un año y no generan derecho al paro

El programa se desarrollará desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2027 en la Dirección de Documentación. Las personas seleccionadas participarán en sus tareas y cobrarán doce mensualidades, abonadas por meses vencidos. Multiplicar 1.300 por doce permite calcular los 15.600 euros brutos del periodo completo. El ingreso efectivo será inferior cuando correspondan retenciones. Se trata de una convocatoria de becas de formación con condiciones propias. Su concesión no crea una relación laboral ni convierte al beneficiario en funcionario.

El Senado tramitará el alta en el Régimen General de la Seguridad Social. Sin embargo, la cotización excluye desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, según las bases. Por ello, este periodo no genera cotizaciones por desempleo que permitan cobrar el paro. La beca es improrrogable e incompatible con otro programa de becas durante el mismo periodo. Tampoco admite compaginar la formación con un trabajo, aunque tenga una jornada reducida. Quien ya cobre desempleo deberá considerar esta incompatibilidad antes de aceptar.

La titulación y la fecha de nacimiento determinan quién puede presentarse

Pueden solicitar estas plazas nacionales de España y de los demás países de la Unión Europea. Se exige haber nacido después del 1 de enero de 1999. Esa fecha debe comprobarse literalmente, sin sustituirla por una edad aproximada. En cuanto a estudios, sirven la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación y el Grado en Información y Documentación. Existe una segunda vía para quienes tengan un máster universitario. En ese caso deben acreditar formación archivística, bibliotecaria o documental de al menos 200 horas u ocho créditos ECTS.

Un grado de otra especialidad, por sí solo, no basta para acceder mediante esa segunda vía. Se necesita el máster y la formación específica que describen las bases. Tampoco pueden repetir quienes hayan disfrutado anteriormente de la misma beca, salvo una excepción concreta. Se permite participar a quienes se incorporaron durante el último cuatrimestre de 2026. Quedan fuera quienes renunciaron a una beca del Senado de la misma finalidad después de adjudicada. Los requisitos deben reunirse cuando finalice el plazo de solicitud.

Dos plazas se reservan para discapacidad y los méritos deciden la selección

Dos de las diez becas se destinan a personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Deben acreditar esa condición y la compatibilidad con las tareas. La reserva supone el 20% del total. Si esas plazas no se cubren, pasarán al turno libre. La selección se realiza mediante la valoración de méritos prevista en el anexo III. El expediente académico puede aportar hasta 30 puntos. La formación especializada, los idiomas, la informática y la experiencia también intervienen en la puntuación final.

Los certificados de idiomas se valoran desde B2 y deben ser oficiales, conforme al marco europeo de referencia. Las prácticas de la carrera no puntúan como experiencia en tareas similares. Este detalle importa al ordenar la documentación y calcular una puntuación orientativa. El baremo concede un punto por trimestre completo de experiencia valorable, hasta cinco. Las solicitudes se ordenarán por puntuación dentro de cada turno. Quienes no obtengan una beca podrán integrar la lista de sustitución, también ordenada según los resultados del proceso.

La inscripción termina el 29 de octubre y la asistencia será por las mañanas

La candidatura debe enviarse por la página del Senado utilizando la versión electrónica oficial de los anexos de solicitud y méritos. El plazo cierra a las 24:00 del 29 de octubre. Hay que adjuntar copia del título exigido y, cuando corresponda, el certificado de discapacidad. Los estudios extranjeros necesitan homologación o equivalencia en los términos previstos. La documentación debe presentarse en castellano o acompañada de traducción jurada. Para consultar otras oportunidades con requisitos distintos puede acudirse a la sección de formación.

La dedicación será de treinta horas semanales, entre las 9:00 y las 15:00. Se prevén veintidós días lectivos de descanso durante el año, sujetos a autorización. Cada beneficiario tendrá una tutoría y deberá elaborar una memoria final de las actividades desarrolladas. El incumplimiento o la falta de aprovechamiento pueden provocar la retirada de la beca.

La convocatoria publicada en el BOE recoge los formularios, baremos y obligaciones. El portal de la Cámara confirma el calendario de inscripción del 8 al 29 de octubre.