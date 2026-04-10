Esto es lo que ocurre si faltas tres días al trabajo con justificante médico pero sin baja oficial

El abogado laboralista explica que existe una situación en la que un trabajador puede ausentarse de su puesto sin sanción. Eso sí, advierte de una consecuencia importante: esos días podrían no cobrarse.

Ponerse enfermo y no saber cómo actuar con la empresa es más habitual de lo que parece. ¿Hay que ir a trabajar igualmente? ¿Basta con avisar? Juanma Lorente ha despejado una de las dudas más repetidas y sostiene que no siempre hace falta una baja médica oficial para justificar una ausencia, aunque la decisión puede salir cara en la nómina.

Qué ocurre si el médico no te da la baja pero sí recomienda reposo

Lorente lo explica a partir de un caso muy concreto. Un trabajador acude al médico porque se encuentra mal, pero en lugar de recibir el parte de baja obtiene un justificante de asistencia y una recomendación de reposo. Según detalla, ese documento permite faltar al trabajo durante tres días sin que la ausencia se considere injustificada. Es decir, la empresa no podría sancionar ni despedir al empleado por no acudir en ese periodo, siempre que exista ese justificante y la indicación del facultativo de guardar 72 horas de reposo.

El abogado lo resume de forma directa: “No hace falta un parte de baja para faltar a tu trabajo si estás enfermo”. De ahí que muchas personas se pregunten si con ese papel ya está todo resuelto. Y no exactamente. Porque una cosa es justificar la ausencia y otra muy distinta cobrarla. Ahí está, precisamente, la clave de todo este asunto.

Por qué tramitar la baja médica puede ser clave para no perder salario

Aunque el justificante médico protege al trabajador frente a una posible sanción, Lorente pone el foco en la remuneración. Y aquí no hay rodeos: “Obviamente no vas a cobrar estos 3 días”. Por tanto, el trabajador puede ausentarse sin consecuencias disciplinarias, pero asumir un perjuicio económico. No es un matiz menor. De hecho, puede marcar una gran diferencia a final de mes.

Por eso, el especialista recomienda que, siempre que sea posible, se gestione la baja oficial. El motivo es sencillo: si el convenio contempla el pago de los primeros días de baja, el empleado sí podría percibir esa cantidad. En cambio, con un simple justificante de reposo, no.

En qué casos la empresa no puede sancionar al trabajador por faltar enfermo

La conclusión de Lorente es clara. Si el empleado tiene un justificante de haber acudido al médico y una recomendación de reposo de 72 horas, la empresa no puede tratar esa ausencia como una falta injustificada. Un caso similar, y por el que no pueden despedirte es cuando faltas dos horas diarias a tu trabajo, previo aviso de despido, es decir, para buscar otro empleo.

Ahora bien, conviene no confundirse. Ese respaldo no equivale a una baja laboral. Y, hablando claro, eso puede dejar al trabajador en peor posición económica.