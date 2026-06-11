Los patios escolares vuelven a llenarse de tierra, barro y naturaleza tras un experimento sorprende a Europa

El proyecto Vahvistu analiza si renaturalizar patios de guarderías y colegios con plantas, tierra y materiales naturales puede mejorar la salud de los niños. La investigación busca comprobar si este contacto diario con la biodiversidad ayuda a prevenir alergias y otras enfermedades inmunológicas.

Durante años, los parques infantiles y patios escolares han ido sustituyendo la tierra por caucho y otros suelos artificiales. Más coloridos, más accesibles y menos peligrosos, sí. Pero Finlandia quiere comprobar ahora si esa pérdida de barro, hierba y suelo natural ha tenido un coste para el sistema inmune infantil.

Por qué Finlandia quiere que el barro vuelva a los patios escolares

¿Y si el suelo más limpio no fuera siempre el más saludable? Esa es la pregunta de fondo que plantea Vahvistu, un estudio nacional finlandés centrado en renaturalizar los espacios donde juegan los niños y niñas cada día.

La idea es sencilla: al entrar en contacto con microbios ambientales presentes en la tierra y en las plantas, el sistema inmune infantil recibe estímulos que pueden ayudarle a madurar. Dicho claro, el barro podría tener más importancia de la que parecía.

El proyecto forma parte de BIWE, una iniciativa que busca acercar la naturaleza a los entornos urbanos cotidianos. Su planteamiento es que una mayor biodiversidad en el espacio construido se traduce también en una mayor diversidad microbiana para las personas que lo habitan.

Proyecto Objetivo principal Periodo Vahvistu Renaturalizar patios escolares y estudiar su efecto en la salud infantil Desde 2024 BIWE Llevar más naturaleza a espacios urbanos cotidianos 2021 a 2027 Estudio anterior Enriquecer arena de areneros con microbiota 2020

Estos proyectos parten de una misma conclusión: no siempre hacen falta intervenciones sanitarias complejas para proteger la salud inmunológica infantil. A veces, cambiar el material del suelo del patio puede ser un primer paso.

Cómo se está midiendo si la naturaleza mejora la inmunidad infantil

Las administraciones regionales finlandesas concedieron casi un millón de euros a 43 guarderías o colegios para renaturalizar sus patios y mejorar los espacios destinados a la actividad física. El estudio compara estos centros con otros similares que no reciben ninguna intervención. A los niños participantes se les realizan distintas pruebas para observar posibles cambios en su microbiota, inmunidad, estrés, salud y desarrollo cognitivo. Entre las mediciones incluidas en el seguimiento están:

Muestras de piel, saliva, heces y sangre.

Cortisol en cabello para analizar el estrés.

Tests cognitivos y cuestionarios de salud.

Estas pruebas se repiten cada año desde que se hicieron las obras en 2024. Por tanto, el estudio no se queda solo en observar si los patios son más verdes, sino que busca medir si ese cambio tiene efectos reales en la salud de los menores.

Qué dudas quedan antes de convertirlo en una norma urbana

El diseño del estudio es amplio, controlado y prolongado en el tiempo. No obstante, aún hay cautelas. De momento, solo se cuenta con un par de años de seguimiento desde 2024, un plazo que puede quedarse corto para detectar enfermedades que tardan más en manifestarse.

También existe variabilidad entre escuelas, lo que puede dificultar la lectura de los resultados. Además, todavía no está claro qué tipo de vegetación, suelo o diseño de patio ofrece más beneficios.

Esa es la gran asignatura pendiente: convertir estas conclusiones en criterios concretos de construcción y urbanismo. Porque, visto lo visto, quizá el barro no era el problema. Quizá era parte de la solución.