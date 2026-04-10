Dos pagadores en la declaración de la renta y un error muy común que puede salir caro

Tener dos pagadores no implica pagar más impuestos, pero sí aumenta el riesgo de que la declaración salga a ingresar si las retenciones no se han ajustado bien. Esta situación afecta a quienes han cambiado de empleo, han cobrado el paro o han compatibilizado trabajo y pensión.

Cuando llega la campaña de la Renta, muchos contribuyentes se llevan una sorpresa. Han tenido dos pagadores durante el año y, al revisar el borrador, descubren que el resultado sale a pagar. ¿Significa eso que Hacienda les cobra más por tener dos pagadores? En realidad, no.

Cuándo estás obligado a hacer la renta si tienes dos pagadores

La obligación de presentar la declaración en la campaña de la renta 2026, correspondiente al ejercicio 2025, depende de los ingresos del trabajo y del número de pagadores.

Si has tenido un solo pagador, o si el segundo no supera los 2.500 euros anuales, el límite general se mantiene en 22.000 euros. En cambio, si el segundo pagador supera esa cantidad, tendrás que declarar a partir de 15.876 euros anuales.

Situación Límite para declarar 1 pagador 22.000 € 2 pagadores y segundo de hasta 2.500 € 22.000 € 2 pagadores y segundo superior a 2.500 € 15.876 €

Aquí es donde más dudas aparecen. Y ojo, porque no siempre el segundo pagador es otra empresa. También puede ser el SEPE, una prestación por incapacidad o incluso la compatibilidad entre pensión y trabajo.

Por qué la declaración puede salir a pagar con varios pagadores

La clave no está en que se tribute más, sino en cómo se aplican las retenciones. Cada pagador calcula el IRPF como si fuera el único que abona rendimientos del trabajo. Por tanto, suele retener menos de lo que correspondería si se tuviera en cuenta el total anual. Eso provoca una infraretención. Después, cuando Hacienda suma todos los ingresos, regulariza la diferencia en la declaración.

Un ejemplo lo deja claro: si una persona cobra 15.000 euros en un empleo y 6.000 en otro, ambos pagadores pueden aplicar retenciones bajas por separado. Sin embargo, al sumarse los 21.000 euros, el tipo real es mayor y aparece una cantidad pendiente de ingresar.

Qué hacer para evitar sorpresas con las retenciones del IRPF

La mejor forma de evitar sustos es anticiparse. Si sabes que vas a tener más de un pagador, conviene revisar cuanto antes las retenciones aplicadas en nómina, comprobar los datos personales comunicados a la empresa mediante el modelo 145 y hacer una estimación del IRPF antes de que termine el ejercicio.

Además, aunque no estés obligado a presentar la renta, puede interesarte hacerlo. ¿La razón? Podrías tener derecho a devolución si te han retenido más de lo que realmente te correspondía.