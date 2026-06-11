Una mini ciudad logística de 174.000 metros en la provincia de Valencia ya tiene su primer inquilino

Los Naranjos inicia su actividad con Mérica Foods como primera empresa instalada y capacidad para acoger hasta 18 compañías cuando complete sus dos fases.

Loriguilla se consolida como uno de los grandes focos logísticos de Valencia. La localidad ha tomado el relevo de Riba-roja gracias a su ubicación estratégica, muy cerca de la A-3 y la A-7, dos vías clave para conectar con Madrid y Barcelona. Allí, Newdock, la plataforma logística de Goldman Sachs, ha puesto en marcha Los Naranjos, el proyecto de mayor tamaño de la provincia cuando estén finalizadas sus dos fases.

Loriguilla gana terreno como nueva zona clave para la logística valenciana

El proyecto de Los Naranjos nace con una dimensión poco habitual: 174.000 metros cuadrados de superficie total y una inversión prevista de 150 millones de euros. Por ahora, la primera fase ya está operativa, con 74.000 metros cuadrados repartidos en dos naves modulares.

La segunda fase comenzará a ejecutarse a final de año, según la información facilitada, y permitirá completar una plataforma que funcionará casi como una pequeña ciudad empresarial. ¿El objetivo? Atraer compañías que necesitan grandes espacios, buena conexión por carretera y seguridad en las operaciones diarias.

El primer inquilino ya ha llegado. Mérica Foods, distribuidora de productos latinos en Europa, ha comenzado a operar en una de las naves alquiladas. José Gil, responsable de leasing de la infraestructura, destaca el interés del sector alimentario y de los operadores logísticos por este tipo de instalaciones, especialmente en un mercado en plena expansión.

Los Naranjos podrá acoger hasta 18 empresas cuando finalicen las obras

La primera fase del complejo cuenta con dos naves, una de 44.000 metros cuadrados y otra de 30.000. La promotora contempla alquilarlas de forma íntegra o por módulos, con superficies que van desde los 5.000 hasta los 30.000 metros cuadrados. El precio medio previsto es de 5,65 euros por metro cuadrado.

En esta etapa inicial, la plataforma puede recibir hasta 8 empresas distintas. Cuando se complete la segunda fase, se añadirán otras 10, por lo que el complejo podrá sumar hasta 18 compañías. Dicho de forma sencilla: será como un polígono industrial dentro de otro polígono industrial.

Además del tamaño, Newdock pone el acento en la seguridad. Las naves tienen 11,5 metros de altura y el diseño del parque evita que se crucen vehículos pesados y ligeros, gracias a dos accesos diferenciados. Este detalle, aunque pueda parecer técnico, resulta clave para las empresas que buscan operar con rapidez y sin complicaciones.

El proyecto también superó la dana sin grandes consecuencias, ya que se habían creado tres láminas para retener el agua. Con la primera fase en marcha, Los Naranjos confirma el empuje de Valencia como uno de los grandes mercados logísticos del país.