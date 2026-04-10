Tabla con los empleos que ofrecen más de 50.000 euros al año en España y que ahora ganan peso en el mercado laboral

A veces el bolsillo manda más que la vocación. Puede que estés pensando en cambiar de curro porque la hipoteca aprieta, o quizá solo tengas curiosidad por saber quién se lleva los sueldos más jugosos del país. El caso es que, según las más de 700.000 ofertas analizadas por Infojobs, hay varios profesionales que superan sin despeinarse la barrera de los 50.000 euros brutos al año. Entre la falta de talento en sanidad, el empuje de la inteligencia artificial y el absentismo que no da tregua, el mercado laboral está que arde. Así que, si te tienta dar el salto, ojo a los datos: la negociación puede arrancar un 10 % más arriba. ¿Listo para curiosear?

¿Qué profesiones superan los 50.000 euros al año en España?

El ránking de Infojobs revela que los médicos especialistas del sector privado se sitúan en lo más alto, seguidos de varios perfiles tecnológicos y directivos. Para que tengas una foto rápida, aquí va la tabla con las cifras exactas (sí, esas que sirven para calcular si llegas a fin de mes sin tirar de tarjeta).

Puesto Sueldo bruto anual (euros) Médico especialista privado 56.832 Arquitecto de sistemas TI 51.789 Director financiero 50.368 Arquitecto de software 50.048 Director de operaciones 47.326 Médico generalista 44.753 Farmacéutico 43.677 Supervisor de obras de construcción 42.619 Odontólogo 41.520 Ingeniero de automatización 41.520 Consultor de seguridad TIC 41.330 Ingeniero especializado en climatización 41.110 Científico de datos 41.170 Ingeniero de telecomunicaciones 40.342 Programador de aplicaciones 39.829 Director de producto / técnico / ventas 39.133–47.326 Ingeniero en instalaciones 39.734 Ingeniero en electrónica 39.079

En total, el listado incluye 25 profesiones, la mayoría procedentes de empresas de menos de 50 empleados que retratan con bastante fidelidad el tejido empresarial español. Eso sí, recuerda que casi la mitad de las ofertas todavía no publica la retribución completa: los beneficios variables y extras como coche de empresa o seguro médico van aparte.

¿Por qué la sanidad encabeza los salarios más altos?

Por un lado, la fuga de batas blancas al extranjero deja huecos que se pagan a precio de oro. Veterinarios, fisioterapeutas y enfermeros llegaron a concentrar hasta dos de cada tres vacantes fuera de nuestras fronteras, y eso tira hacia arriba de los sueldos nacionales para retener talento. Además, el absentismo y la presión asistencial obligan a las clínicas a sacar la chequera: el salario medio de un especialista creció un 12,4 % frente a la subida media del 3,2 % registrada en 2025 por el INE. La sanidad, en definitiva, compite no solo con otros hospitales, sino con países que ofrecen más de 80.000 euros y un clima laboral menos saturado.

Por otro lado, los médicos generalistas, farmacéuticos y odontólogos también se cuelan en la parte alta de la tabla. La explicación es sencilla: la demanda de cuidados no baja, las listas de espera aprietan y, cuando escasea la mano de obra, el salario se convierte en el gancho más eficaz.

¿Cómo afecta la inteligencia artificial a los sueldos tecnológicos?

Los perfiles tech siguen en el podio, aunque la IA ha cambiado las reglas del juego. El arquitecto de sistemas mantiene los 51.789 euros, pero el arquitecto de software perdió algo de fuelle y se quedó en 50.048 euros. Aun así, los expertos en seguridad TIC, científicos de datos e ingenieros de automatización rondan los 41.000 euros, cifras nada desdeñables para amortizar esa RTX que te compraste “por trabajo”.

Lo curioso es que los directivos de banca, seguros y grandes despachos también resisten bien la sacudida tecnológica, sobre todo si aportan cartera de clientes. La parte que no se automatiza, estrategia, negociación, trato personal se paga mejor que nunca porque, de momento, los robots no firman contratos.

¿Qué pasos seguir para negociar tu próximo salario?

Primero, llega con los deberes hechos: lleva a la mesa las cifras del sector (sí, las de la tabla de arriba) y un resumen claro de tus logros medibles. Segundo, apunta un margen del 10 % sobre la oferta inicial; Infojobs y Adecco coinciden en que es perfectamente alcanzable. Tercero, no subestimes los intangibles: teletrabajo, aparece solo en el 11 % de las vacantes, formación, horarios flexibles o seguro médico pueden compensar algún euro que se quede por el camino.

Por último, pule tus habilidades blandas. La Fundación ISEAK, tras analizar 1,5 millones de anuncios, concluye que los puestos que premian la comunicación, el trabajo en equipo y la negociación ofrecen mejores salarios y mejor cultura de empresa. De ahí que invertir en cursos de soft skills y competencias digitales sea casi una lotería… pero con bastantes más probabilidades que la de los viernes.