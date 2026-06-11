Adiós a las ratas: tres plantas aromáticas para mantenerlas alejadas

Con los días largos y el jardín más apetecible, es normal sacar la mesa, llamar a la familia y alargar la charla al aire libre. El problema es que no siempre aparecen solo los invitados que uno espera. En esa época también pueden dejarse ver insectos, pequeños animales y, en algunos casos, ratas o ratones. Aunque estos roedores suelen notarse más en otoño e invierno, en primavera también pueden rondar terrazas, jardines y zonas verdes.

La explicación es bastante sencilla: buscan comida, refugio y agua. Por eso, antes de pensar en trampas, conviene revisar el jardín con calma y recurrir a medidas preventivas, incluidas tres plantas aromáticas que los especialistas citados recomiendan para mantenerlas a raya.

Por qué pueden aparecer ratas en jardines y terrazas

Las ratas se sienten atraídas principalmente por tres cosas: comida, refugio y agua. Dicho así suena casi a anuncio de escapada rural, pero para quien tiene jardín la película cambia bastante. Las basuras abiertas, las zonas de compost, la fruta caída de los árboles y la comida de las mascotas pueden convertirse en un imán para estos animales.

También influyen las zonas donde pueden esconderse. La vegetación densa, la madera apilada o los cobertizos sirven como refugio, especialmente si el entorno ofrece comida abundante o un clima suave. Aunque su presencia suele notarse más en otoño e invierno porque se acercan a las casas en busca de calor, en primavera también pueden aparecer, sobre todo en viviendas donde se come al aire libre.

Cómo prevenir ratas antes de que se instalen en el jardín

La prevención empieza por quitarles motivos para quedarse. Según señala la empresa de plagas Plagiser en su blog, uno de los consejos principales es evitar dejar bolsas de basura en el jardín y usar cubos de basura con tapa. Parece una medida muy básica, pero a veces lo básico es justo lo que evita el lío, y además sin tener que montar una operación digna de película de detectives.

La limpieza del jardín también cuenta. Si se come fuera, conviene recoger y limpiar cualquier resto, además de retirar los recipientes de comida de las mascotas y llevarlos al interior. También se aconseja retirar fruta caída, recoger restos orgánicos, podar las plantas y eliminar acumulaciones que puedan servir como escondite.

Qué señales indican que puede haber ratas o ratones

Denver Urban Gardens, una organización sin ánimo de lucro que apoya los huertos comunitarios, recomienda inspeccionar el jardín de forma regular para prevenir la presencia de roedores. Según la entidad, la primavera, antes de empezar a cultivar nuevas plantas, es un momento adecuado para hacer esta revisión. En otras palabras, antes de plantar, toca mirar bien el terreno.

La inspección debe centrarse en el perímetro del jardín y en señales concretas: agujeros, excrementos, plantas mordidas o caminos desgastados. Estos indicios pueden señalar el paso de ratas o ratones. Además, la organización aconseja repetir la revisión un par de veces por semana para comprobar si los roedores siguen presentes o si se han desplazado a otra zona.

Qué plantas aromáticas ayudan a ahuyentar a las ratas

No todo el mundo quiere usar trampas, ya sea por la presencia de niños o mascotas en casa, o porque prefiere no matar animales. Entre las opciones clásicas se encuentra la jaula trampa, que busca atraer a la rata con algo dulce o apetecible para después cambiarla de localización una vez atrapada. Aun así, hay quienes prefieren empezar por métodos más sencillos y menos aparatosos.

Los especialistas de Denver Urban Gardens sugieren cultivar plantas aromáticas en el perímetro del jardín para ahuyentar a las ratas, ya que encuentran su olor desagradable. Las tres plantas mencionadas son la menta, la lavanda y el ajo. No hacen milagros por sí solas, pero pueden formar parte de una estrategia de prevención junto con la limpieza, la retirada de restos y la revisión frecuente del terreno.

Cómo actuar paso a paso si quieres mantenerlas lejos

Antes de colocar plantas aromáticas, conviene ordenar el jardín y eliminar aquello que pueda atraerlas. La idea es sencilla: si no encuentran comida ni refugio, tendrán menos motivos para quedarse. Y si además el perímetro tiene olores que les resultan molestos, mejor que mejor.

Retira bolsas de basura del jardín y usa cubos con tapa.

Limpia los restos después de comer al aire libre.

Guarda dentro de casa los recipientes de comida de mascotas.

Recoge fruta caída y restos orgánicos.

Poda plantas y elimina acumulaciones de madera o vegetación densa.

Revisa el perímetro del jardín un par de veces por semana.

Cultiva menta, lavanda o ajo alrededor del jardín.

Observa si hay agujeros, excrementos, plantas mordidas o caminos desgastados.

Estas medidas no sustituyen la vigilancia, pero ayudan a reducir los factores que atraen a los roedores. Por lo tanto, la clave no está solo en plantar menta, lavanda o ajo, sino en combinar esas plantas con una limpieza constante y una revisión regular del jardín.

Qué otros repelentes naturales se mencionan

Además de las plantas aromáticas, Denver Urban Gardens recomienda usar trapos con amoniaco si se busca expulsar a las ratas de zonas concretas, como debajo de un cobertizo. Este uso se plantea como una forma de provocar que abandonen ese punto específico. Aquí la idea no es atraerlas, sino justo lo contrario: hacer que el lugar les resulte poco agradable.

También se menciona el aceite esencial de abeto balsámico aplicado sobre materiales como serrín. La recomendación es colocarlo en las zonas donde se estén acumulando las ratas, esperar una semana hasta que se vayan y cerrar todos los accesos a esa zona. De ahí que el cierre de entradas sea importante: si se van pero el acceso sigue abierto, el problema puede volver por la misma puerta, y encima sin llamar.