Los pueblos con un único bar podrán recibir hasta 3.000 euros para pagar luz, agua e internet del bar

Castilla y León abre una nueva convocatoria para mantener bares rurales y centros de convivencia. La novedad es que en 2026 desaparece el límite de población para que más localidades puedan beneficiarse.

La Junta de Castilla y León ha convocado ayudas de hasta 3.000 euros para cubrir gastos de funcionamiento de bares y centros de ocio en pequeños municipios y entidades locales menores. La medida busca conservar estos espacios, que en muchas localidades son mucho más que un negocio del comercio rural: son el punto donde se queda, se conversa y se acompaña.

Quién puede pedir las ayudas de hasta 3.000 euros en Castilla y León

Las subvenciones podrán solicitarlas los ayuntamientos de municipios o pedanías que tengan un único bar o centro de ocio, ya sea público o privado. ¿La condición principal? Que el establecimiento abra al menos cinco días a la semana, salvo en vacaciones, y mantenga una actividad mínima de cinco horas al día.

Aunque este año se elimina el límite de población, tendrán prioridad las entidades locales con menos de 200 habitantes. Después irán las de hasta 300 vecinos y, posteriormente, los municipios con más población. No es poca cosa, porque esta modificación abre la puerta a más pueblos de la Comunidad.

Qué gastos cubren estas subvenciones para bares rurales y centros de ocio

Cada municipio o pedanía podrá recibir hasta 3.000 euros para afrontar gastos corrientes vinculados al mantenimiento del establecimiento. Entre ellos figuran suministros energéticos, calefacción, agua, internet y servicios audiovisuales, siempre que correspondan al periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

La Consejería de la Presidencia destina 3,5 millones de euros a esta línea. Según el consejero Luis Miguel González Gago, el objetivo es que los pueblos no pierdan los lugares que les dan vida y que el día a día sea más llevadero para quienes viven allí.

Cómo se solicita esta ayuda y por qué es importante para los pueblos

La solicitud deberá presentarse de forma telemática por parte del ayuntamiento correspondiente. La convocatoria se publica en el BOCyL y el plazo permanecerá abierto hasta el 29 de mayo.

Estas ayudas también tienen una lectura social. En muchos pueblos, el bar funciona como espacio de convivencia, ayuda a combatir la soledad y refuerza los vínculos vecinales. Además, permite detectar situaciones de vulnerabilidad, aislamiento o problemas de salud desde la cercanía.

La iniciativa comenzó en 2024, cuando se concedieron más de 2,2 millones de euros a 734 bares y centros de ocio. En 2025, la cuantía subió a 2,8 millones y alcanzó a 933 establecimientos. Con 3,5 millones y sin límite poblacional, la previsión es que en 2026 aumente el número de beneficiarios. Mantener abierto el único bar del pueblo, al final, también es mantener vivo el pueblo.