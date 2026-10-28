Este municipio de Gipuzkoa aumenta hasta 300 euros al mes las ayudas al alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años

La convocatoria de 2026 cubre primero los alquileres pagados entre enero y septiembre. La cuantía depende de los ingresos y tiene límites por vivienda compartida.

El Ayuntamiento de Getaria ha abierto su convocatoria de ayudas al alquiler de 2026 para jóvenes de entre 18 y 35 años. El anuncio municipal del 20 de octubre destaca dos cambios: el máximo mensual pasa de 250 a 300 euros. También se reduce de cinco a tres años la antigüedad exigida en el padrón. La convocatoria tiene un presupuesto de 9.000 euros y exige acreditar los pagos, el contrato y la situación económica.

Los 300 euros son un límite y la ayuda cambia según los ingresos

La subvención puede cubrir hasta el 75% de la renta mensual, con un máximo general de 300 euros por solicitud. Los porcentajes se reducen según los ingresos brutos. Para un solicitante, el primer tramo llega a 18.000 euros anuales y aplica el 75%. Entre 18.000,01 y 25.000 euros corresponde el 55%. El siguiente tramo, hasta 32.000 euros, utiliza el 35%. Como sucede con las ayudas al alquiler de Elorrio, el máximo anunciado debe leerse junto con las condiciones específicas del municipio.

Para dos o más solicitantes de la misma unidad familiar, los tramos llegan hasta 46.463,29 euros. Los porcentajes son del 75%, 55%, 35% y 20%, según los intervalos recogidos en las bases. Un alquiler hipotético de 600 euros produciría 450 euros aplicando el 75%, pero operaría el tope de 300. Con un porcentaje del 35%, el cálculo sería de 210 euros. Son ejemplos propios, antes de otras limitaciones. La ordenanza permite prorratear el presupuesto si las ayudas calculadas superan el dinero disponible.

El padrón de tres años debe acreditarse junto con otros requisitos

Al menos una persona de la unidad familiar debe llevar empadronada en Getaria los tres años anteriores a la solicitud. Además, sus integrantes deben empadronarse en la vivienda subvencionada tras formalizar el contrato y acreditarlo antes del cobro. La edad general abarca de 18 a 35 años, ambos incluidos. La ordenanza contempla una excepción para menores emancipados, acreditada por los servicios sociales. La ayuda se reconoce hasta el mes anterior a cumplir 36 años. Cumplir la edad, por sí solo, no permite acceder al programa.

Se exige también estar al corriente de las obligaciones municipales y pagar el alquiler mediante transferencia bancaria. No puede existir parentesco con el arrendador hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. La propiedad de otra vivienda impide normalmente el acceso, aunque las bases regulan excepciones por herencia, donación o indisponibilidad acreditada. Los rendimientos brutos de capital del último ejercicio fiscal vencido no pueden superar conjuntamente 600 euros anuales. La documentación económica debe reflejar la unidad familiar correspondiente, sin sustituir sus ingresos por una estimación personal.

El alquiler de una habitación queda fuera y compartir piso tiene otro límite

La vivienda debe estar en Getaria, reunir las condiciones de habitabilidad y destinarse a residencia habitual. El contrato ha de durar al menos un año. Quedan fuera los alojamientos turísticos, los subarriendos y los alquileres de habitaciones, entre otros supuestos. También están excluidas las viviendas del programa Bizigune y las protegidas de promoción pública. Compartir un contrato de vivienda completa constituye un supuesto diferente. Cuando los firmantes no forman una unidad familiar, la renta se distribuye proporcionalmente para calcular la ayuda de cada solicitante.

En ese supuesto compartido, la ordenanza establece un máximo conjunto de 300 euros mensuales por vivienda. No corresponde multiplicar automáticamente ese techo por el número de inquilinos. La ordenanza excluye a perceptores de la RGI y otras rentas públicas de inserción. También excluye la PCV, la PEV y las ayudas de emergencia social destinadas al alquiler. Gaztelagun y Emantzipa deben tramitarse prioritariamente cuando se cumplan sus requisitos; la ayuda municipal es subsidiaria y, cuando proceda, complementaria. Como las ayudas anunciadas en Murcia, cada programa tiene reglas propias; sus modalidades no pueden trasladarse automáticamente a Getaria.

La solicitud exige justificar los meses pagados y respetar el plazo del boletín

El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el 20 de octubre y concede quince días hábiles para presentar solicitudes. La convocatoria financia inicialmente los alquileres abonados entre enero y septiembre de 2026. Si el contrato comenzó después de enero, se consideran los meses que correspondan. Deben aportarse el formulario, la identificación, el contrato, los justificantes bancarios y la acreditación económica exigida. También se solicita documentación sobre titularidad de vivienda y cuenta bancaria. El Ayuntamiento puede obtener de oficio determinados documentos, como el padrón.

La presentación puede hacerse en el Ayuntamiento o electrónicamente con identificación admitida, mediante una solicitud general. La convocatoria oficial y la ordenanza reguladora contienen los requisitos completos. La nota municipal prevé abonar el último trimestre a comienzos de 2027, una vez justificado. Esa previsión no convierte la ayuda en un ingreso mensual automático. Antes de enviar el expediente, debe comprobarse que cada recibo identifica correctamente al solicitante y el periodo pagado. Conservar el justificante de registro permite acreditar la presentación dentro del plazo.