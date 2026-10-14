El Ayuntamiento de Elorrio ofrece hasta 2.400 euros a jóvenes de entre 18 y 35 años para ayudarles con el alquiler

Las ayudas al alquiler de Elorrio se cobran en un único pago. La convocatoria de 2026 cubre gastos anteriores y exige justificar las mensualidades abonadas.

El Ayuntamiento de Elorrio abrió el 8 de octubre de 2026 las ayudas al alquiler para jóvenes, publicadas el día anterior en el boletín provincial. La cuantía es de 100 euros mensuales por persona o 200 por unidad familiar, según las bases. Sin embargo, la convocatoria financia mensualidades pagadas en 2025. La vivienda debe estar en el municipio y su alquiler no puede superar 600 euros mensuales, excluyendo determinados gastos asociados.

Las ayudas al alquiler de Elorrio cubren 2025 aunque se soliciten ahora

La fecha de publicación puede inducir a error a quien acaba de independizarse. El presupuesto corresponde a 2026, pero el gasto subvencionable pertenece al año anterior. Los solicitantes deben acreditar que cumplían las condiciones durante ese periodo. La edad se comprueba a 31 de diciembre de 2025 y debe estar entre 18 y 35 años, ambos incluidos. También deben ser titulares del contrato. No basta con haber empezado a pagar un alquiler después de esa fecha para generar mensualidades subvencionables.

La convocatoria diferencia los contratos para una residencia habitual de los alojamientos de temporada, que están excluidos. Tampoco admite subarriendos, habitaciones ni viviendas protegidas de promoción pública. El contrato debe durar al menos un año y estar registrado en Bizilagun. En doce mensualidades reconocidas, el cálculo asciende a 1.200 euros para una persona y 2.400 para una unidad familiar. Estas cifras son ejemplos sobre un año completo, no cantidades garantizadas para todos los expedientes presentados.

Los ingresos y la composición del hogar condicionan el acceso

El límite de ingresos brutos anuales es de 28.000 euros para personas individuales y de 34.000 para unidades familiares. Además, las rentas de capital y ganancias patrimoniales del último ejercicio fiscal vencido no pueden superar conjuntamente 601,10 euros. Las bases consideran unidad familiar a cónyuges no separados legalmente y parejas de hecho empadronadas en la vivienda durante el periodo subvencionable. Cuando varias personas comparten contrato sin constituir esa unidad, la valoración de ingresos se realiza individualmente.

Los solicitantes deben estar empadronados en la vivienda y acreditar la antigüedad municipal prevista, que contempla al menos un año ininterrumpido. La titularidad de otra vivienda impide generalmente acceder, aunque existen excepciones para determinadas participaciones recibidas por herencia o donación. Ninguna participación puede superar el 50% y su valor conjunto queda limitado a 75.000 euros. También se exceptúan determinados supuestos de violencia machista. Se exige estar al corriente de las obligaciones públicas y no tener parentesco prohibido con el arrendador.

El límite de 600 euros se calcula separando garaje, trastero y comunidad

La renta subvencionable excluye los gastos de comunidad, garaje y trastero. Cuando esos conceptos estén incluidos sin desglose, las bases descuentan 30 euros mensuales por cada uno. Por ejemplo, un contrato de 660 euros que incluya garaje y comunidad sin importe separado daría una renta computable de 600. El resultado responde al descuento previsto y no a una rebaja que deba realizar el propietario. Identificar los conceptos del contrato permite comprobar el límite antes de preparar el expediente.

La documentación incluye contrato registrado, justificantes bancarios de las mensualidades de 2025, identificación, ingresos y alta para recibir transferencias. Las bases recuerdan el depósito obligatorio de la fianza en el servicio correspondiente del Gobierno Vasco. También piden certificado de no poseer vivienda, emitido como máximo un mes antes de solicitar la ayuda. Cuando no exista obligación de declarar el IRPF, deben presentarse los certificados alternativos exigidos. Entre ellos figuran vida laboral y acreditación de ingresos laborales, pensiones o prestaciones, según corresponda.

Las bases señalan un domingo y la regla legal lleva el cierre al lunes

El texto publicado fija el periodo entre el 8 de octubre y el 8 de noviembre de 2026. Esta última fecha cae en domingo. El artículo 30.5 de la Ley 39/2015 traslada los vencimientos inhábiles al siguiente día hábil. Al cruzar esa regla con el calendario oficial de Bizkaia y Elorrio, el vencimiento corresponde al lunes 9 de noviembre. Se trata de la aplicación del cómputo legal, no de una ampliación nueva anunciada por el Ayuntamiento.

Las solicitudes pueden presentarse electrónicamente o en el Servicio de Atención Ciudadana. El registro electrónico requiere un certificado válido. La dotación inicial es de 5.000 euros y se atienden expedientes completos por orden de presentación hasta agotar fondos. Si falta documentación, se concede un plazo de diez días para subsanar. La ayuda se abona en un único pago. Puede coexistir con otras subvenciones sin superar el coste del alquiler.

Las bases municipales advierten de incompatibilidad con Gaztelagun y excluyen viviendas de Bizigune y ASAP.