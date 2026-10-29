Buscan mayores de 52 años en paro para realizar cursos gratuitos con un incentivo de hasta 528 euros

Los cursos gratuitos de Écija incluyen tapicería, limpieza y manicura. El cartel de manicura anuncia 528 euros de incentivo, sujetos a las condiciones del programa.

Écija prepara treinta plazas formativas para mayores de 52 años en desempleo de larga duración, mediante un convenio con la Asociación Grafos Social. El Ayuntamiento anunció el acuerdo el 23 de octubre de 2026 y sitúa el primer inicio el 4 de noviembre. Son tres especialidades con diez plazas cada una. Además de aprender un oficio, los participantes recibirán orientación laboral. La convocatoria debe distinguirse de una oferta de trabajo: acceder a la formación no garantiza un contrato.

Los cursos gratuitos de Écija se distribuyen entre dos centros

Manicura permanente y uñas esculpidas comenzará el 4 de noviembre de 2026 en el Centro de Formación SEDESA. Tapicería también se impartirá allí, mientras que limpieza de edificios se desarrollará en el Centro Municipal de Formación Don Bosco. Para estas dos últimas especialidades, el anuncio municipal sitúa el comienzo a finales de noviembre, sin fijar una jornada concreta. La distribución de diez plazas por especialidad impide interpretar el anuncio como treinta vacantes disponibles en cualquiera de los tres cursos.

La iniciativa se encuadra en los proyectos integrales, un programa para mayores de 52 cuya financiación a entidades ya se convocó en 2025. La oportunidad actual es la puesta en marcha de cursos concretos en Écija. La nota municipal separa orientación inicial, 120 horas de formación específica y 40 de acompañamiento posterior. Sin embargo, el cartel de manicura anuncia 130 horas de duración. Los documentos ofrecen desgloses diferentes, sin explicar su correspondencia. La entidad debe concretar el calendario completo antes de la incorporación.

La edad debe acompañarse de desempleo prolongado e inscripción

La oferta exige ser mayor de 52 años, estar en desempleo de larga duración e inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo. La normativa del programa define el desempleo prolongado mediante un periodo concreto. Deben haberse acumulado doce meses en desempleo dentro de los dieciocho anteriores al inicio de la participación. Esa referencia temporal evita confundir haber perdido un trabajo recientemente con pertenecer al colectivo al que se dirige la convocatoria.

Por ejemplo, tener 55 años y llevar siete meses en paro no acredita por sí solo los doce meses exigidos. También habría que comprobar los periodos anteriores comprendidos dentro de la ventana de dieciocho meses. La edad y el tiempo de desempleo son condiciones distintas y deben contrastarse conjuntamente. Asimismo, participar en estos itinerarios no exige, según el anuncio municipal, estar cobrando el subsidio para mayores de 52 años. La pertenencia al grupo de edad no demuestra automáticamente tener derecho a esa prestación.

Los 528 euros anunciados son un incentivo condicionado

El cartel municipal de manicura anuncia formación completamente gratuita y una beca de 528 euros. Las bases autonómicas permiten precisar qué representa esa cantidad: un incentivo a la participación para quienes alcancen la consideración de persona atendida. No se identifica como sueldo mensual ni se concede únicamente por apuntarse. La regulación exige al menos diez horas de orientación laboral y formación completada con éxito. La modificación de 2025 establece, además, que dos de esas horas de orientación sean individuales.

El mínimo general de formación es de cincuenta horas y se considera superada con una asistencia igual o superior al 75 % de su duración. Estos mínimos normativos no sustituyen el calendario concreto que establezca cada proyecto. Tampoco debe confundirse persona atendida con persona insertada laboralmente. Esta última condición requiere acompañamiento e incorporación efectiva al trabajo conforme a las bases. La formación puede preparar candidaturas, entrevistas y búsqueda de oportunidades; sus plazas no equivalen a contratos ya comprometidos para todas las personas participantes.

Dónde inscribirse y cómo comprobar la demanda de empleo

El anuncio del Ayuntamiento remite al Área de Desarrollo Económico, Empleo y Formación, en Camino del Físico, sin número, edificio SEDESA. Allí pueden solicitarse información e inscripción. La comunicación no fija una fecha final para presentar solicitudes ni explica el criterio de adjudicación de las plazas. Por eso, la fecha de inicio de manicura no debe utilizarse como supuesto cierre de inscripciones. El centro puede aclarar disponibilidad, horarios, documentación y condiciones aplicables al incentivo antes de formalizar la participación.

Comprobar la demanda permite identificar otra cuestión previa. AppSAE ofrece consulta del estado, próxima renovación e informes sobre periodos de inscripción. También permite modificar datos y renovar desde el móvil, cuando corresponda. El informe de periodos ayuda a preparar la comprobación de la antigüedad exigida, aunque la validación pertenece al procedimiento del programa. Si existe una incidencia, el SAE facilita cita por su web, aplicación o teléfono 955 625 695. Actualizar la demanda y solicitar una plaza formativa son gestiones distintas, que deben atenderse por sus canales respectivos.