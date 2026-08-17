Estas 3 plantas pueden crear el escondite perfecto para los escorpiones en jardines y patios

Las bromelias que almacenan agua, las palmeras con hojas secas y la vegetación muy compacta crean zonas húmedas y oscuras. La prevención depende del mantenimiento, no de eliminar todas las plantas.

No existe base para afirmar que una planta, por sí sola, atraiga o repela escorpiones. El problema aparece cuando su estructura o mantenimiento genera agua retenida, sombra permanente, hojas secas y grietas. Las bromelias de depósito, las palmeras con una falda de hojas muertas y las trepadoras cerradas junto a muros pueden convertirse en escondites. Por eso, hablar de plantas que atraen escorpiones puede inducir a error si no se explica el verdadero factor de riesgo.

Las bromelias que almacenan agua ofrecen humedad y huecos protegidos

Las bromelias de tipo tanque forman rosetas capaces de conservar agua entre sus hojas. Esa estructura proporciona humedad, refugio y espacios estrechos. Una investigación publicada en 2024 estudió la presencia de Tityus neglectus en bromelias. Los ejemplares observados llegaron a utilizar el agua acumulada para escapar de posibles depredadores, permaneciendo sumergidos cerca de ocho minutos de media. También empleaban estas plantas como escondite y zona de búsqueda de alimento.

El hallazgo no significa que toda bromelia contenga escorpiones ni que deba retirarse del jardín. El estudio corresponde a una especie y un entorno concretos de Brasil, por lo que no puede generalizarse a cualquier territorio. Quien conserve estas plantas puede alejarlas de puertas, zonas de paso y muros. El riego de las plantas en verano debe adaptarse a cada especie, pero también resulta necesario inspeccionar las rosetas y retirar el material muerto.

Las palmeras con hojas secas y las trepadoras compactas crean escondites

La segunda situación afecta a palmeras que mantienen una falda de hojas muertas alrededor del tronco. La Universidad de Florida cita expresamente la palmera de abanico mexicana, Washingtonia robusta. La retirada de esas hojas viejas puede eliminar refugios utilizados por ratas, serpientes y escorpiones. Esta recomendación no equivale a cortar hojas verdes ni a ejecutar podas excesivas, ya que una eliminación inadecuada también puede perjudicar a la palmera.

El tercer grupo no corresponde a una especie concreta. Incluye matas muy cerradas, arbustos y trepadoras pegadas a paredes. Su densidad reduce la entrada de luz, limita la ventilación, conserva humedad y multiplica los huecos protegidos. Las autoridades sanitarias recomiendan evitar el follaje denso junto a muros, mantener la hierba corta y retirar hojas secas, troncos o materiales apilados. Las macetas apoyadas contra una pared también pueden dejar una cámara húmeda y oscura en su parte posterior.

Podar, retirar residuos y controlar cucarachas reduce el riesgo

La prevención comienza por reducir los refugios disponibles. Hay que podar y aclarar la vegetación, recoger las hojas caídas y separar macetas o arriates de las paredes. También deben eliminarse escombros, madera, piedras y restos de construcción. Sellar grietas, proteger los desagües con rejillas y ajustar puertas dificulta la entrada desde el exterior. Estas medidas deben aplicarse de forma periódica, no solo después de encontrar un ejemplar.

Las cucarachas y otros pequeños invertebrados forman parte de la alimentación de los escorpiones. Por eso, la basura debe permanecer en recipientes cerrados y no deben quedar residuos orgánicos en patios o terrazas. El sellado y la limpieza de los rincones con insectos ocultos ayudan a reducir sus fuentes de alimento. Para trabajar en el jardín se aconseja utilizar guantes resistentes y calzado cerrado. Tampoco deben introducirse las manos bajo piedras, troncos, macetas o montones de hojas.

Qué hacer después de una picadura de escorpión

Según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ante una picadura, se debe lavar la zona con agua y jabón y solicitar valoración sanitaria sin demora. No hay que intentar succionar el veneno ni manipular al animal con las manos. El tratamiento depende de la especie, la intensidad de los síntomas y las circunstancias de la persona afectada. Los remedios caseros no sustituyen la atención de un profesional sanitario.

El dolor local suele comenzar de inmediato, pero algunas manifestaciones generales pueden aparecer en minutos o pocas horas. La sudoración intensa, los vómitos, la agitación, las alteraciones respiratorias, las arritmias, las convulsiones o la pérdida de consciencia requieren asistencia urgente. Los niños presentan mayor susceptibilidad a los cuadros sistémicos graves. El antídoto, cuando resulta necesario, debe administrarse en un centro sanitario y bajo supervisión médica.